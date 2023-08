Jeder Mensch kennt Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung, Sony, Huawei, Nokia und vielleicht sogar Xiaomi. Marken wie Oukitel fliegen derweil in der Regel unter dem Radar. Dabei bieten ihre Mobiltelefone oftmals nützliche und spannende Eigenschaften – solche, von denen handelsübliche Handys nur träumen können. Wir haben das neue Oukitel WP21 unter die Lupe genommen und verraten, wie sich der Outdoor-Überflieger im Test schlägt.

Einzelne Wertungen im Detail:

Gehäuse: 4 von 5 Sternen

Display: 4 von 5 Sternen

Ausstattung: 3 von 5 Sternen

Kamera: 3 von 5 Sternen

Software: 3,5 von 5 Sternen

Akku: 4,5 von 5 Sternen

Oukitel WP21 im Test: Das Outdoor-Handy mit riesigem Akku

Das Oukitel WP21 ist kein kleines Smartphone. Ganz im Gegenteil: Wer das Handy mit 6,78-Zoll-Display (120 Hz Bildwiederholrate) sein Eigen nennen möchte, benötigt große Hosentaschen. Doch das hat einen Grund. Denn sobald man das Oukitel WP21 erstmals in den Händen hält, weiß man sofort: Dieses Mobiltelefon geht nicht so schnell kaputt. Eher zertrümmert es den Boden, sollte es mal auf ebenjenen herunterfallen. Und das sind keine leeren Worte. Denn der Outdoor-Klotz ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810H zertifiziert und soll daher Stürze aus 1,5 Metern Höhe mit einem gelangweilten Gähnen überstehen können. Ferner ist das Oukitel WP21 nicht nur nach IP68, sondern auch nach IP69K zertifiziert. Heißt: Es ist absolut staubdicht, bietet Schutz gegen dauerndes Untertauchen (bis zu 30 Minuten bei 1,5 Metern) und ist auch gegen Wasser bei Hochdruck- oder Dampfstrahlreinigung gewappnet. Kurzum: Im Outdoor-Bereich kann dem Oukitel WP21 niemand so schnell das Hochdruckwasser reichen. Doch wie steht es um die übliche Hard- und -Software?

Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Als Herzstück fungiert der Mittelklasse-Prozessor Mediatek Helio G99, der seinerseits von gleich 12 GB Arbeitsspeicher flankiert wird. Damit erreichte das Gerät in unserem Benchmark-Test – durchgeführt mit der Software Antutu – eine Wertung von 376.237 Punkten. Kein sonderlich guter Wert im Vergleich zur High-End-Klasse, sollte für den Otto-Durchschnittsnutzer jedoch problemlos ausreichen. Und auch der interne Speicher in Höhe von 256 GB dürfte keine Wünsche offen lassen. Zumal sich dieser per Micro-SD-Karte erweitern lässt. Das allerdings zulasten einer zweiten SIM-Karte. Apropos SIM-Karte: Das Oukitel WP21 unterstützt den mobilen Übertragungsstandard 4G und den WLAN-Standard IEEE 802.11ac. Das sind zwar nach wie vor jeweils die am meisten verbreiteten Standards, allerdings bereits seit mehreren Jahren nicht mehr die neuesten.

Oukitel WP21 Software Android 12 Prozessor MediaTek Helio G99 Display 6,78 Zoll, 1.080 x 2.460 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB Hauptkamera 10280×6235 (64,1 Megapixel) Akku 9.800 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung IP68, IP69K (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 398 g Farbe Schwarz Einführungspreis 389 € Marktstart Januar 2023

Akku

Eines der Datenblatt-Highlights des Oukitel WP21 stellt dessen Akkukapazität dar. Mit 9.800 mAh ist diese beinahe doppelt so groß wie die der handelsüblichen Smartphones. Leider scheint der Energiebedarf ähnlich hoch auszufallen. Und so erreichte das Handy in unserem Akkutest – durchgeführt mit der Software PCMark – „lediglich“ 18 Stunden und 12 Minuten. Zur Einordnung: Das ist nach wie vor ein hervorragender Wert. Selbst 15 Stunden wären schon ziemlich gut. Das allerdings bei einem normalen Mobiltelefon mit 5.000 mAh. Angesichts der 9.800 mAh Kapazität des Oukitel WP21 wirkt dieser Wert dagegen recht bescheiden. Zumal wir bereits mehrmals energiesparende Mittelklasse-Geräte im Test hatten, die trotz 5.000 mAh-Akku die 20-Stunden-Grenze knacken konnten – wie das Motorola Moto G 5G (21 h 45 min) und das Sony Xperia 10 V (23 h 57 min).

Zeitgleich bietet das Oukitel WP21 jedoch auch eine Schnellladefunktion mit 66 Watt Ladeleistung. Damit konnten wir den übergroßen Akku in nur 73 Minuten wieder vollständig aufladen. Und das ist auch gut so. Denn ohne Schnellladefunktion würde eine der praktischeren Stärken des Outdoor-Handys nicht funktionieren: das sogenannte Reverse Charging. Schließt du ein weiteres Smartphone oder etwa ein Wearable an das Oukitel WP21 an, beginnt sofort der Ladevorgang – wie bei einer Powerbank. Normalerweise ist diese Funktion mit Blick auf die vergleichsweise geringe Akkukapazität der „Powerbank“ eher überflüssig. Doch dank der 9.800 mAh des Oukitel WP21 sind sämtliche Bedenken in diesem Fall unbegründet.

Kamera

Bei Einsteiger- und Mittelklasse-Smartphones liegt der Fokus selten auf der Kamera. Und das ist auch bei Oukitel WP21 nicht anders. So bietet das Handy lediglich zwei normale Kamera-Sensoren auf der Rückseite, von denen einer (Macro-Sensor) absolut unbrauchbar ist, wie unsere Testaufnahmen zeigen. Und auch der zehnfache Zoom ist alles andere als überzeugend. Grundsätzlich gilt daher: Fotos sollten Besitzer eines Oukitels WP21 ausschließlich mit dem Hauptsensor machen, einem IMX686 von Sony .Am besten natürlich bei guten Lichtverhältnissen. Dann kann sich das Ergebnis jedoch durchaus sehen lassen. Rein technisch ist Oukitel den direkten Konkurrenten durch den Einsatz des 64-Megapixel-Sensors von Sony überlegen.

Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital Oukitel WP21 – Kameratest Quelle: Artem Sandler / inside digital

Und dann wäre da noch der dritte rückseitige Sensor: ein Nachtsicht-Sensor. Nun könnte man annehmen, dass eine Nachtsichtkamera, die in ein Smartphone verbaut wurde, eher als eine Marketing-Maßnahme und weniger als ein hilfreiches Tool zu verstehen ist. Dem ist allerdings nicht so. Das folgende Bild haben wir bei völliger Dunkelheit aufgenommen. Mit dem bloßen Auge war nichts zu erkennen. Dafür ist das Resultat wirklich beachtlich. Doch Achtung: Befindet sich das Objekt, dass du fotografieren möchtest, in weiter Ferne, reichen die verbauten Infrarot-LEDs nicht aus, um dieses der Dunkelheit zu entreißen.

Oukitel WP21 – Nachtaufnahme

Stärken und Schwächen des Oukitel WP21

Viele Stärken des Oukitel WP21 haben wir bereits genannt. Wie die hohe Akkukapazität in Kombination mit umgekehrtem Laden, das sehr widerstandsfähige Design und die Nachtsichtfunktion. Doch das Outdoor-Smartphone kann auch noch mit einigen weiteren Highlights aufwarten. Zunächst wären da mehrere zusätzliche physische Buttons, die beispielsweise als Auslöser fungieren können – auch unter Wasser. Und dann gibt es noch praktische Werkzeug-Apps wie einen Winkelmesser, einen Höhenmesser, einen horizontalen Neigungsmesser und eine Herzfrequenz-Anwendung.

Interessanter oder zumindest markanter ist allerdings ein rückseitig platziertes Display in Form einer runden Smartwatch. Neben einer Zeitanzeige lassen sich hierüber unter anderem allerdings auch der MP3-Player, ein Kompass und Benachrichtigungen einblenden. Ferner funktioniert das Display auch als Anzeige für Selfies mit der rückseitigen Kamera. Ist zeitgleich das Frontdisplay eingeschaltet, funktioniert das aus unerklärlichen Gründen allerdings nicht.

So viel zu den Stärken. Doch so herausragend das Oukitel WP21 in einigen Bereichen auch sein mag, in anderen ist es dafür umso rückständiger. Angefangen damit, dass das Smartphone wirklich riesig sowie schwer (398 Gramm) ist – und daher unhandlich. Ferner schwächeln die Kamera und die Konnektivität etwas und auch das Betriebssystem ist mit Android 12 auf Vorjahresniveau. Zudem wurden die Menüs nur zum Teil in die deutsche Sprache übersetzt. So finden sich zahlreiche Untermenüs, die ausschließlich solche Nutzer verstehen können, die der englischen Sprache mächtig sind.

Fazit

Das Oukitel WP21 ist ein Outdoor-Smartphone. Und das durch und durch. Wer nach einem normalen Handy mit Outdoor-Flair sucht, wird damit zweifelsohne nicht glücklich werden. Bauarbeiter und landwirtschaftlich tätige Personen oder aber Camping- und Outdoor-Sport-Freunde finden dagegen kaum ein besseres Mobiltelefon für ihre Zwecke. Denn das Oukitel WP21 ist nicht nur extrem widerstandsfähig, sondern überzeugt auch mit kleinen Highlights wie einem rückseitigen Display und einer Nachtsichtkamera. Und das zu einem recht überschaubaren UVP von 399 Euro. Dank einer aktuellen Rabatt-Aktion, kannst du dir das Outdoor-Handy aber bei Amazon deutlich günstiger zulegen. Dank 15 Prozent Rabatt (+ 20-Euro-Gutschein) rutscht der Preis auf knapp 320 Euro.

Pros des Handys:

sehr widerstandsfähig

gute Akkulaufzeit

Nachtsichtkamera

rückseitiges Display

Contras des Handys:

sehr groß und schwer

mittelprächtige Kamera

Konnektivität ausbaufähig

älteres Android 12