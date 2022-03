Oppo Find N im Check: Oppo klappt am klügsten

Auf dem Mobile World Congress (MWC 2022) in Barcelona konnten wir uns einen Eindruck vom Klapp-Smartphone Oppo Find N verschaffen. Das Prinzip des Oppo Find N teilt man sich mit unter anderem dem Galaxy Fold. Ein herkömmliches Display wird außen angebracht. Wenn man dann das Handy aufklappt, erscheint das Klapp-Display. Besonders sind die Dimensionen. Denn das Außen-Display ist eine ganze Ecke unter 6 Zoll klein und füllt die Front quasi komplett aus. Somit ist es praktisch das einzige kompakte Flaggschiff in der Unter-6-Zoll-Klasse.

Unter anderem der Snapdragon 888 qualifizieren das Find N in der Oberklasse verortet zu werden. Doch auch 8 GB RAM und 256 GB dauerhafte Daten-Kapazität sprechen wie die Triple-Kamera zumindest für eine sehr solide Ausstattung. Die lässt sich auch Oppo fürstlich bezahlen, knackt jedoch bei einschlägigen Importeuren nicht die 1.500 Euro Marke. Willst du es offiziell in Deutschland kaufen, hast du keine Chance, denn es wurde nie offiziell auf den deutschen Markt gebracht.

Vorstellung des Foldables: Die Daten

Starke Verarbeitung des Oppo find N

Neben dem äußeren Display begeistern beim Oppo Find N vorrangig die Verarbeitung. Denn das Scharnier und auch das restliche Gehäuse fühlen sich nicht nur gut an, sondern sind auch wunderbar verarbeitet. Beim Klappen ist der Widerstand deutlich und fast schon zu groß. So bleibt das Smartphone in jeder Position, auch dort, wo du es willst. Doch in der Regel ist eine nur halb geöffnete Position keine gute Idee.

Denn dabei zeigt sich die Qualität des inneren, klappbaren Displays. Das ist bei normaler Draufsicht ohne Probleme ablesbar. Doch wird es geklappt, schaut man mit ziemlich großen Winkeln auf das Panel. Das Problem: Die Blickwinkelstabilität ist nicht gut. Und damit werden die Farben und auch die Helligkeit unbrauchbar. Das ist etwas schade, denn die Schärfe und die Farben bei normaler Draufsicht sind sehr gut. Damit ist auch klar, wie man das Oppo Find N benutzen soll. Geschlossen oder ganz offen sind die Optionen. Das ist auch ratsam, weil das innere Display gar nicht so riesig ist, wie man vermuten könnte. Es liegt bei 7,1 Zoll und damit auf dem Niveau sehr großer herkömmlicher Flaggschiffe. Doch Vorsicht: Man darf hier nicht die Display-Diagonale mit der Display-Fläche verwechseln. Zweitere ist deutlich höher als die von herkömmlichen 7 Zoll großen Smartphones.

Hat Oppo einen Trumpf in der Hand?

Oppos Find N kann in der kurzen Hands-On-Session auch bei der Bediengeschwindigkeit und der Fotoqualität gefallen. Eine deutsche Software fehlt jedoch und auch Dinge wie der Akku und die Bedienung im Alltag können noch nicht nachvollzogen werden. Doch das ist auch vorerst nicht nötig.

Solange das Find N nicht auch offiziell auf dem deutschen Markt zu haben sein wird, empfehlen wir es nicht. Es zeigt jedoch, welche Trümpfe Oppo im Hemdsärmel stecken hat und was noch zu erwarten ist. Denn mit den neuen Smartphones der Find X Serie dürfte Oppo das Jahr noch lange nicht beendet haben.