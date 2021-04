Das Anfang 2021 auf den Markt gekommene Nokia 5.4 von HMD Global unterscheidet sich optisch nicht stark von anderen Nokia-Smartphones. So umfasst das Display einen schwarzen Rahmen, bei dem oben und unten die Balken dick genug sind, damit unten der Schriftzug von Nokia draufpasst. Auch die Hauptkamera, die in einem Kreis angeordnet ist, fehlt bei diesem Smartphone nicht.

Nokia 5.4 Verarbeitung und Design

Das günstige Mittelklasse-Smartphone kommt mit einem 6,39 Zoll Display. Dafür liegt das große Mobiltelefon gut in der Hand. Praktischerweise wird es direkt mit einer Schutzfolie auf dem Display geliefert. Auf der Rückseite wurde derweil auf Metall- oder Glasoptik verzichtet. Der Nachteil an dem gewählten Kunststoffmaterial ist jedoch unübersehbar: Es sieht stets dreckig aus. Einmal angefasst und schon werden Fingerabdrücke auf der Rückseite sichtbar.

HMD Global hat auch bei seinem Neuankömmling darauf verzichtet, den Fingerabdrucksensor unter das Display zu platzieren. Darum befindet er sich auf der Rückseite des Gerätes – direkt unter der Kamera. Etwas ungünstiger gelegen ist der Google-Assistant-Knopf, der sich an der linken Seite des Smartphones befindet. Beim Verwenden wird die Taste auch schon mal unabsichtlich betätigt. Jedoch lässt sich die Funktion in den Einstellungen deaktivieren. Zu kaufen gibt es das Nokia 5.4 in den Farben „Dusk“ und „Polarnacht“. Ersteres kommt in einem dunkleren Lila und Letzteres in einem dunkleren Blauton.

Technische Details des Nokia 5.4

Das Nokia 5.4 arbeitet mit einem Qualcom Snapdragon 662 Prozessor, der von 4 GB Arbeitsspeicher unterstützt wird. Dazu gibt es einen internen Speicher mit 128 GB. Reicht der Platz nicht aus, kannst du den Speicher auch per Micro-SD-Karte erweitern. Zudem lässt sich auch noch eine zweite SIM-Karte einlegen. Dabei musst du dich nicht für eins von beiden entscheiden.

Der Hersteller hat beim Nokia 5.4 auf den neuesten WLAN-Standard verzichtet, stattdessen kommt das Wi-Fi 4 (n) zum Einsatz. Damit kannst du lediglich das 2,4 GHz-Band verwenden. Auch ist es ein wenig langsamer als die neueren Standards Wi-Fi 5 (ac) und Wi-Fi 6 (ax). Weiterhin wurde auf den Übertragungsstandard 5G verzichtet. Dafür läuft das Smartphone mit LTE Cat. 4. Damit kann das Smartphone auf eine Surfgeschwindikgeit von bis zu 150 Mbit/s kommen.

Des Weiteren verfügt das Nokia 5.4 über NFC, den Bluetooth-Standard 4.3 und einen USB-C-Anschluss, über den du das Gerät aufladen kannst. Kabelloses Laden ist mit diesem Gerät nicht möglich. Dafür gibt es einen anderen Vorteil: Das Handy verfügt über einen 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss für Kopfhörer. Auf der anderen Seite verzichtete HMD Global auf eine IP-Zertifizierung. Somit ist das Gerät weder gegen Staub noch gegen Wasser geschützt.

Im Einzelnen erhält das Nokia 5.4 folgende Wertungen:

Gehäuse: 3,5 von 5 Sternen

3,5 von 5 Sternen Display: 2,5 von 5 Sternen

2,5 von 5 Sternen Ausstattung: 4 von 5 Sternen

4 von 5 Sternen Kamera: 4 von 5 Sternen

4 von 5 Sternen Software: 4,5 von 5 Sternen

4,5 von 5 Sternen Akku: 2,5 von 5 Sternen

Gesamtwertung: 3,5 von 5 Sternen

Das Nokia 5.4 läuft mit Android 10 in der Android-One-Version. Das bedeutet, dass das Smartphone mit purem Android läuft und der Hersteller hat keine eigene Oberfläche drüber gelegt hat. Es gibt somit auch keine vorinstallierten Herstellersachen. Zusätzlich werden zwei Jahre Software-Updates und drei Jahre lang wichtige Sicherheits-Updates garantiert.

Kamera

Das Nokia 5.4 hat auf seiner Rückseite in einem Kreis vier Linsen eingebaut. Die Hauptkamera löst dabei mit 48 Megapixeln. In der Standardeinstellung werden jedoch immer vier Pixel zusammengezogen, sodass am Ende ein Bild mit 12 Megapixeln entsteht. Zu der Quad-Hauptkamera gehören dann noch ein 2-Megapixel-Tiefensensor, ein 5-Megapixel-Ultraweitsensor und ein 2-Megapixel-Makrosensor. Allerdings fehlt ein verstellbarer Pro Modus, um selbst Einstellungen vornehmen zu können.

Bei Tageslicht entstehen ordentliche Bilder, jedoch werden die Farben ein wenig blasser angezeigt. Der Makro Modus vom Nokia 5.4 ist eine nette Idee, aber nicht so leicht umzusetzen. Es braucht viel Geduld, um ein halbwegs scharfes Bild zu bekommen. Eine Nahaufnahme von einer Biene oder anderen kleinen Tierchen, dürfte hier schwierig werden, da diese nicht geduldig warten werden, bis ein scharfes Bild entstanden ist.

Fazit

Für unter 200 Euro bekommst du mit dem Nokia 5.4 ein passables Rundumpaket. Gut sind die langen Software- und Sicherheits-Updates die, mit Android-One zusammen kommen. Jedoch ist enttäuschend, dass HMD Global teilweise auf ältere Technik zurückgriff und sich das Nokia 5.4 somit nicht allzu stark von seinem Vorgänger, dem Nokia 5.3, unterscheidet.

Pros:

großes Display

Klinkenanschluss verfügbar

Dual-SIM und SD-Karten Erweiterung

Contras: