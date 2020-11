Das Moto G9 Plus ist ein Kaventsmann – und das sieht man schon von weitem. Das Aussehen des neuen Motorola-Smartphones orientiert sich an seinem Vorgänger, zeigt sich durch das große Display und schwere Gehäuse aber nicht als anmutiges Gerät. Insgesamt bringt das Smartphone 223 Gramm auf die Waage, trotz Kunststoffgehäuse, was den ersten Eindruck erneut bestätigt. Eine IP52-Zertifizierung, die sich durch ein wasserabweisendes Design äußert, schützt das Moto G9 Plus vor geringen Mengen Nässe.

Moto G9 Plus: Die Hardware-Wertung

Dennoch hat Motorola im direkten Vergleich zwischen dem Moto G8 Plus und Moto G9 Plus an einigen Stellschrauben gedreht. Das Display der neuen Version wächst von 6,3 auf 6,8 Zoll an und bietet auch eine geringfügig bessere Auflösung (1.080 x 2.400 Pixel). Dementsprechend wird auch das Gehäuse größer und das Smartphone insgesamt schwerer.

Erwähnenswert ist übrigens auch, dass Motorola nicht auf das gehärtete Glas von Corning zurückgreift. Stattdessen ist das Display mit Panda Glass überzogen, das Pendant einer chinesischen Firma. Deutliche Veränderung lässt sich auch beim Akku feststellen: Anstatt 4.000 mAh kann das Moto G9 Plus auf einen 5.000 mAh großen Energielieferanten zurückgreifen. Schlussendlich bietet nicht nur der interne Speicher mehr Fassungsvermögen; auch die Hauptkamera mehr Megapixel – das muss aber nicht für bessere Bilder sprechen.

Aus dem 2019er-Modell schaffen es die meisten Anschlüsse und Verbindungsmöglichkeiten in gleicher Form in das Modell dieses Jahres. Dazu zählt etwa Bluetooth in der Version 5.0, NFC und USB 2.0 Typ C. Nicht zu vergessen: Ein FM-Radio und die 3,5 Millimeter Klinkenbuchse, die beide mittlerweile wahre Raritäten bei Smartphones geworden sind. Ein Micro-SD-Kartenslot ist auch beim Moto G9 Plus wieder mit an Bord – ebenso wie die Hybrid-Dual-SIM-Option. Der Fingerabdrucksensor sitzt beim neuen Motorola-Handy nicht unter dem Display, sondern rechts im Power-Button. Die Treffsicherheit ist hier im Vergleich deutlich höher als bei jenen, die unter dem Panel angebracht sind.

Motorola Moto G9 Plus Software Android 10 Prozessor Qualcomm Snapdragon 730G Display 6,8 Zoll, 1.080 x 2.400 Pixel Arbeitsspeicher 4 GB interner Speicher 128 GB Hauptkamera 9248x6936 (64,1 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung (Schutz gegen Spritzwasser (Regen)) Gewicht 223 g Farbe Gold, Blau Einführungspreis 270 € Marktstart Oktober 2020

Die reine Hardware ergibt folgende Bewertung:

Gehäuse: 3,5 von 5 Sternen

3,5 von 5 Sternen Display: 3,5 von 5 Sternen

3,5 von 5 Sternen Ausstattung: 3,5 von 5 Sternen

3,5 von 5 Sternen Kamera: 3 von 5 Sternen

3 von 5 Sternen Software: 4 von 5 Sternen

4 von 5 Sternen Akku: 4,5 von 5 Sternen

Gesamtwertung: 3,5 von 5 Sternen

Großer Akku mit großem Versprechen

Typisch für diese Geräteklasse ist der große Akku, den vor allem hochpreisige Smartphones in der Regel nicht bieten. Auf satte 5.000 mAh kommt das Moto G9 Plus, was in Anbetracht der weiteren verbauten Technik ein ausdauerndes Nutzererlebnis verspricht. Und dieses Versprechen kann das Smartphone auch im Praxistest einhalten: Nach intensiven acht Stunden in Dauerbenutzung – sprich Spielen, Surfen, Videos schauen und Ähnlichem – verbleiben noch 73 Prozent Akkuladung. Nach einer Nacht im Standby-Modus sind es noch 70 Prozent. Demnach genug, um einen weiteren Tag ohne Ladezeit zu verbringen.

Ist der Akku doch leer, kann man ihn mithilfe des beiliegenden 30-Watt-Netzteils im Schnellladeverfahren wieder aufladen. Innerhalb von fast anderthalb Stunden ist das Moto G9 Plus wieder bei 100 Prozent. Auf Qi, also kabelloses Laden, musst du hingegen verzichten. Das ist aber keine Überraschung in dieser Preis- und Geräteklasse.

Hicksende Performance, behäbiges Display

Der Qualcomm Snapdragon 730G soll laut Herstellerangaben 57 Prozent schneller und 20 Prozent effizienter arbeiten als noch sein Vorgänger, der im Moto G8 Plus zu finden ist. So weit, so gut. Menüwischerei und das Surfen im Netz sind kein Problem für das Moto G9 Plus. Verzögerungen sind nicht erkennbar. Allerdings verschluckt sich der Chipsatz hier und da, vor allem wenn es um das Laden von Apps oder anderen Inhalten geht. Hier braucht das Smartphone teilweise recht lang; auch wenn man zwischen verschiedenen Apps (schnell) hin- und herwechseln will.

Einen Unterschied bemerkt man auch im Hinblick auf Smartphones mit 120-Hz-Panels: Das Moto G9 Plus ist mit der nicht verstellbaren Bildwiederholungsrate von 60 Hz merklich behäbiger. Das 6,8 große LTPS-Display ist für den Alltag ein solider Begleiter. Anders als beispielsweise OLED-Panels fehlt es dem Moto G9 Plus jedoch an Kontrast und einem tiefen Schwarzwert. Die Blickwinkelstabilität kann hingegen standhalten: Dargestellte Inhalte dunkeln nicht so schnell ab, auch die Farben bleiben weitestgehend erhalten.

Brillierende Software

Diesen gelegentlichen Schluckauf macht die Software jedoch wieder wett. Motorola hat ein Händchen dafür, Android sinnvoll durch eigene Feature zu ergänzen. Die geballte Moto-Power ist in der vorinstallierten App „Moto Actions“ zu finden, die etwa Funktionen wie den Spielmodus oder smarte Gesten beherbergt. Musikliebhaber können außerdem Musik, je nach Gusto, entweder satter, Basslastiger oder im Standardmodus hören. Die Software basiert auf Android 10, was ebenfalls als Betriebssystemversion – mit Aussicht auf Android 11 – installiert ist.

Die Hauptkamera

Waren die Objektive beim Moto G8 Plus noch einzeln auf der Rückseite des Smartphones eingelassen, entschied sich Motorola beim 2020er Modell für ein kompaktes, der Zeit entsprechendes Design. Alle vier Objektive befinden sich in einer Aussparung, die sich leicht vom Gehäuse abhebt. Faktisch befindet sich somit folgende Kameraausstattung im Moto G9 Plus:

Hauptkamera: 64 Megapixel, f/1.8, Quad-Pixel-Technik

64 Megapixel, f/1.8, Quad-Pixel-Technik Ultraweitwinkel: 8 Megapixel, 118 Grad, f/2.2

8 Megapixel, 118 Grad, f/2.2 Makroobjektiv: 2 Megapixel, f/2.2, Fotos im Abstand von 2,5 Zentimetern

2 Megapixel, f/2.2, Fotos im Abstand von 2,5 Zentimetern Tiefensensor: 2 Megapixel

2 Megapixel Frontkamera: 16 Megapixel, Quad-Pixel-Technik

Was heißt an dieser Stelle Quad-Pixel-Technik? Das bedeutet, dass die Kamera bei einer Fotoaufnahme vier Pixel zusammenrechnet. Effektiv besitzt sie also nicht eine Auflösung von 64, sondern von 16 Megapixeln.

Die Aufnahmen sind gut, haben im Detail aber ihre Schwächen. Bei guten Lichtverhältnissen schafft das Moto G9 Plus eine gute Ausbalancierung von hellen und dunklen Partien im Motiv. Farben kommen deutlich zur Geltung, wenn teilweise auch ein wenig matt. Strahlt das Licht direkter in das Objektiv, wird die Fläche – wie beispielsweise der Himmel – sehr grell und wirkt dadurch überzeichnet. Eine weitere Schwäche offenbart sich in der Schärfe der Bilder, denn sie wirken teilweise recht unscharf – vor allem zu den Seiten hin.

Der Makromodus kann überzeugen und stellt Motive scharf, auch wenn sie wirklich nah an der Kamera sind. Dabei schafft es die Kamera, auch Härchen herauszuarbeiten. Der Nachtmodus ist wie bei vielen Smartphones teilweise hilfreich, in vielen Fällen aber auch ein Störfaktor. Er belichtet das Foto letztlich über, sodass das Ergebnis weitestgehend unnatürlich aussieht. Gar nicht brauchbar ist indes der Zoom, der jedes Foto nur in erster Linie zerstört.

Bei Landschaftsaufnahmen liefert das Moto G9 Plus gute Ergebnisse - auch bei Spielereien. Teilweise sind die Farben ein wenig matt und es wirkt fast so, als läge ein Schleier über den Fotos. Fluchtpunkt. In manchen Fällen erscheinen Bilder unscharf, vor allem am Rand. Der Makromodus kann durchaus überzeugen und stellt sogar Härchen gut dar. Der Zoom kann nur eines: Bilder zerstören. Er ist wenig brauchbar. Ein Bild bei Nacht ohne Nachtmodus. Und das gleiche Motiv mit aktivem Nachtmodus. Im Vergleich wirkt dieses hier deutlich unnatürlicher.

Fazit zum Moto G9 Plus

Mit dem Moto G9 Plus von Motorola kann man im Prinzip nichts falsch machen. Für einen Preis von rund 270 Euro bekommen Nutzer ein alltagstaugliches Smartphone zur Hand, das hauptsächlich im Detail Schwächen aufweist. Wer auf einen ausdauernden Akku wert legt, ab und an gern ein Spiel spielt und hauptsächlich alltägliche Aufgaben mit seinem Smartphone erledigen will, ist mit dem Moto G9 Plus gut bedient. Wunderwerke und Funktionen der Oberklasse darf man hingegen nicht erwarten.

Pros des Motorola Moto G9 Plus

Ausdauernder Akku

Sinnvolle Software-Ergänzung

Gutes Gesamtpaket

FM-Radio und Klinkenbuchse

Contras des Motorola Moto G9 Plus