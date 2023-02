Voller Akku & kein Kabelsalat: Wireless Powerbank zum Tiefstpreis

Powerbanks gehören vor allem für viele, die auch unterwegs arbeiten, zur Grundausstattung. Lenovo möchte mit seiner Go-Reihe all diesen Leuten unter die Arme greifen. Neben kabellosen Mäusen und Tastaturen gibt es daher auch eine Wireless Powerbank der Marke. Alle Details zu diesem Gerät bekommst du hier.

Kabellose Powerbank – Das kann das Gadget

Die Lenovo Go Mobile Wireless Powerbank kostet bei notebooksbilliger.de aktuell 55,55 Euro, plus 3,99 Euro für den Versand. Das ist der absolute Tiefstpreis für das Gerät. Ausgestattet mit einem 10,000 mAh starken Akku versorgst du so bis zu drei Geräte gleichzeitig mit Strom. Dafür nutzt du zum einen die USB-Anschlüsse: Das Gerät besitzt ein integriertes USB-C-Kabel sowie einen USB-C-Anschluss und unterstützt Schnellladen. Die Powerbank kommt dabei auf eine Leistung von maximal 30 Watt.

Das Besondere ist jedoch das Wireless Qi Charging. Hier powert die Ladestation zwar nur mit bis zu 15 Watt, dafür sparst du dir jeglichen lästigen Kabelsalat. Voraussetzung dafür ist aber selbstverständlich, dass dein Smartphone, deine PC-Maus und Co. für kabelloses Laden geeignet sind. Die Powerbank ist zudem kompatibel mit PD-3.0-Geräten und unterstützt den Pass-Through-Ladevorgang. Letzteres ermöglicht es dir, deine Powerbank aufzuladen, während diese gleichzeitig etwa dein Handy mit Strom versorgt. Die Ladestation selbst benötigt laut Lenovo übrigens lediglich rund zwei Stunden, um komplett aufgeladen zu sein. Zudem profitierst du vom eingebauten Überladungs- und Sicherheitsschutz.

Für wen eignet sich das Gerät?

Die Powerbank spart dir dabei übrigens nicht nur nervige Kabel, sondern verschwindet mit einem Gewicht von 257 Gramm sowie der kompakten Größe auch problemlos in jedem Rucksack. Alle Outdoor-Fans sollten jedoch darauf achten, dass die Betriebstemperatur des Geräts zwischen 0 und 35 Grad Celsius liegt. Für intensive Outdoor-Abenteuer ist die Ladestation also nicht optimal geeignet. Lenovo selbst möchte mit der Go-Reihe, wie bereits erwähnt, vor allem das mobile Arbeiten erleichtern.

Doch auch für alle anderen kann sich die Powerbank durchaus lohnen. Etwa für Vielsurfer, deren Handy-Akku unterwegs beim Streamen gerne mal schlapp macht. Der Preis von 55,55 Euro ist dabei ein Top-Angebot für die Powerbank, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich zeigt. Bei anderen Anbietern zahlst du nämlich schon rund 90 Euro oder mehr für das Gerät.