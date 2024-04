Ein Akku-Kompressor kann auf vielfältige Art und Weise im Alltag hilfreich sein. Er kann für das komplikationslose Aufpumpen von Sportbällen oder Luftmatratzen ebenso zum Einsatz kommen wie für das Nachfüllen von Luft in einen Fahrradschlauch. Sogar der Luftdruck eines Autoreifens lässt sich über einen derartigen Kompressor prüfen und bei Bedarf regulieren. Bei Aldi kannst du jetzt den Fischer Akku-Kompressor 50375 zum Sonderpreis kaufen, der all das in einem Gerät möglich macht.

Fischer Akku-Kompressor bei Aldi im Angebot

Das Besondere an diesem rund 350 Gramm leichten Gadget: es ist mehr als ein reiner Luftgeber mit digitalem LCD-Display. Denn auch eine LED-Taschenlampe und eine Powerbank mit einer Kapazität von 2.000 mAh sind mit dem Set nutzbar. Das Pumpvolumen gibt der Hersteller mit ca. zwölf Litern pro Minute an, den maximal Druck mit 10,3 BAR / 150 PSI. Durch den individuell einstellbaren Luftdruck ist damit auch vollautomatisches Aufpumpen möglich. Eine Transporttasche, die du zum Beispiel an deinem Fahrrad oder E-Bike montieren kannst, ist ebenso Teil des Lieferumfangs wie verschiedene Adapter.

Aldi bietet den Fischer Akku-Kompressor 50375 ab sofort mit fünf bis zehn Tagen Lieferzeit und 25 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) an. Der liegt normalerweise bei knapp 80 Euro, Aldi verkauft den praktischen Alltagshelfer aber ab sofort und solange der Vorrat reicht für nur 59,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten. Den anfallenden Gesamtpreis in Höhe von 65,94 Euro kannst du bei Bedarf auch in drei zinsfreien Raten über den Zahlungsdienstleister Klarna bezahlen.

Der Fischer Akku-Kompressor, jetzt im Angebot bei Aldi, wird mit einer praktischen Powerbank kombiniert.

Auch bei Amazon jetzt zum Sparpreis zu haben

Möchtest du dir die Versandkosten sparen, kannst du dir den weißen Kompressor aus Kunststoff übrigens auch bei Amazon sichern. Dort werden gegenwärtig ebenfalls nur 59,99 Euro fällig, allerdings ist das genaue Lieferdatum momentan etwas unklar. Es soll irgendwann im Zeitraum zwischen dem 20. April und dem 14. Mai 2024 liegen.

