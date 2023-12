Ultimatives Samsung-Duo: Galaxy S23 Ultra mit coolem Extra unfassbar günstig

Das Galaxy S23 Ultra ist wohl das aktuell stärkste Samsung-Gerät auf dem Markt. Mit einer Top-Performance, einem starken Akku und dem schicken Display liefert dir der beliebte Hersteller ein absolutes Oberklassen-Smartphone. Wer selbst in den Genuss des Galaxy S23 Ultra kommen möchte – und nebenbei auch einen neuen Tarif gebrauchen kann – sollte sich dieses Angebot einmal genauer anschauen. Hier bekommst du das Handy nämlich zusammen mit einer Samsung Smartwatch über 400 Euro günstiger zu einem 5G-Tarif von O2.

Tarif-Deal mit Samsung-Knallern – So sparst du über 400 Euro

Im Bundle zum Galaxy S23 Ultra und der Samsung-Smartwatch bekommst du hierbei den O2 Mobile M Tarif. Dieser liefert dir 25 GB 5G-Datenvolumen mit einer schnellen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Besonders cool: Dank des Grow-Vorteils kommen jedes Jahr weitere 5 GB mobile Daten on top. Abgerundet wird das Tarif-Paket von einer Telefon- und SMS-Flat sowie kostenlosem EU-Roaming.

Das Angebot schlägt aktuell mit 54,99 Euro im Monat zu Buche, bei einer Mindestlaufzeit von 36 Monaten. Zum Vergleich: Einzeln kostet der Tarif monatlich 32,99 Euro. Für die beiden Samsung-Geräte zahlst du pro Monat also 22 Euro extra. Dadurch kosten dich das Galaxy S23 und die Smartwatch – inklusive des Gerätepreises von einem Euro (plus 4,99 Euro Versandkosten) – über die komplette Vertragslaufzeit insgesamt rund 797 Euro.

Und hier macht sich dann das ordentliche Sparpotenzial bemerkbar. Allein für das Galaxy S23 Ultra zahlst du im Netz momentan mindestens 983 Euro. Für die Galaxy Watch6 (40 mm) würden weitere 225 Euro anfallen. Du sparst bei dem Tarif-Angebot mit Blick auf die Samsung-Geräte also insgesamt satte 411 Euro! Zusätzlich wird dir bei dem Bundle noch der Anschlusspreis in Höhe von eigentlich 39,99 Euro komplett gestrichen. Die Kombi aus Tarif, Smartphone und Smartwatch lohnt sich preislich also und ist also auf jeden Fall einen Blick wert.

Starkes Samsung-Duo: Das bieten dir das Galaxy S23 Ultra & die Galaxy Watch6

Für das ultimative Samsung-Bundle muss es natürlich auch das absolute Spitzenmodell sein: Bei dem Angebot bekommst du mit dem Galaxy S23 Ultra genau das. Hierbei handelt es sich nämlich um das Flaggschiff des Herstellers. Wir bezeichneten das Handy bei uns im Test sogar als „das beste Handy seit Jahren“. Von einer Top-Performance dank des Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessors, über das hervorragende 6,8 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hz bis hin zum starken Akku und dem tollen Kamerasystem – das Galaxy S23 Ultra liefert wirklich in jeder Hinsicht ab.

Samsung Galaxy S23 Ultra Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,8 Zoll, 3.088 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB, 8 GB interner Speicher 1 TB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 233 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 Ultra (12/1000 GB): 1819 €, Galaxy S23 Ultra (8/256 GB): 1399 €, Galaxy S23 Ultra (12/512GB): 1579 € Marktstart Februar 2023

Hinzu kommt mit der Galaxy Watch6 (40 mm) noch eine coole Smartwatch. Insbesondere Fitness-Fans können sich hier über mehr als 90 verschiedene Trainingsprogramme freuen – inklusive Schwimmen dank der Schutzklassen IP68 und 5ATM. Doch auch sonst weiß die Smartwatch mit nützlichen Funktionen und Vorteilen zu überzeugen.

→ Galaxy S23 Ultra & Galaxy Watch6 mit 25-GB-Tarif für monatlich 54,99 Euro