Nur noch 2 Tage: Diese OLED-TVs gibt’s jetzt für unter 1.000 Euro – ein Feature macht die Fernseher besonders

Noch bis zum 31. Mai und damit nur noch für wenige Tage gibt es ordentliche Cashback-Vorteile auf Fernseher von Philips. Der niederländische Hersteller hat bei seinen Geräten auch solche mit OLED-Bildtechnologie auf Lager. Zwei davon rutschen dank der Aktion jetzt auf deutlich unter 1.000 Euro. Aber das ist nicht alles.

Dieses Feature wertet den Philips-TV zusätzlich auf

Die Fernseher bieten das immer noch Philips exklusiv vorbehaltene Atmo-Feature Ambilight. Dabei handelt es sich um in den Rand eingelassene Leuchtdioden, die in allen möglichen Farben leuchten können. Die spezielle Technik im Fernseher-Rand bewirkt, dass der Inhalt des Bildschirms per Farbspektrum dynamisch in die nähere Umgebung des Fernsehers weitergegeben wird und die TV-Ecke so zum atmosphärischen Hingucker macht. Egal, ob du gerade Live-Fußball schaust oder dir den neuesten Streaming-Blockbuster gibst.

Ambilight ist nur in Philips-Fernsehern zu finden und selbst da nicht in jedem Modell. TV-Geräte anderer Hersteller können ähnliche Technik lediglich für ordentlichen Aufpreis nachgerüstet bieten. Und selbst hier ist Philips mit einem Fuß in der Tür. Eines der Top-Ambilight-Imitate kommt von der Beleuchtungs-Sparte Philips Hue.

Das Philips-Feature Ambilight sorgt für Licht-Atmosphäre rund um den Fernseher.

→ Lesenswert: Diese Unterschiede der Top-3-Fernseher-Hersteller musst du kennen

Philips OLED mit Rabatt & Cashback: So kommst du auf unter 1.000 Euro

Bei MediaMarkt ist etwa der Android Smart TV Philips 55OLED706/12 im Angebot. Statt rund 2.000 Euro (UVP), ist er derzeit auf 1.029 Euro reduziert. Auf unter 1.000 Euro – sogar inklusive 30-Euro-Lieferung – drückst du den Fernseher-Preis, indem du nach dem Kauf deinen Cashback-Vorteil bei Philips selbst erwirkst. Dafür registrierst du den Fernseher auf dieser Aktionsseite. Nach Prüfung überweist dir Philips 100 Euro zurück.

Der Fernseher bietet 4K-Auflösung, Smart-TV-Funktionen mit Android TV 10 und eine zeitgemäße 100 Hertz Bildwiederholrate. Mit 55 Zoll bietet er eine ansprechende Standardgröße für beinahe jedes Wohnzimmer. Diagonal gemessen sind das 139 Zentimeter. Die Ambilight-Diode ist bei diesem Modell in drei Kanten (beide Seiten und nach oben) eingelassen.

Preis-Einordnung: Der Händler Galaxus hat den TV noch in ganz niedriger Stückzahl online für 996,92 Euro gelistet. Das ist nominell der Bestpreis. Laut Philips-Aktions-Liste (PDF) nimmt Galaxus allerdings nicht an der Cashback-Aktion teil. Kaufst du hier, bist du zwar zunächst günstiger unterwegs, erhältst aber nicht den 100-Euro-Bonus, der den Unterschied mehr als nur aufhebt.

48-Zöller mit vierseitigem Ambilight und Cashback

Sind dir die 55 Zoll doch etwas zu groß, lohnt sich der Blick auf ein kleineres Modell. Das bietet ähnliche Merkmale – so ist es ebenfalls mit 100-Hertz-Bildschirm (4K) und Android TV ausgestattet –, aber spielt in einer höheren Leistungsklasse mit mehr und besseren Bildoptimierungssystemen. Zu nennen sind hier die AI Pixel Engine von Philips und ein vielseitigeres Farbmanagement für den OLED-Bildschirm. Dazu gibt es hier sogar vierseitiges Ambilight. Das Licht strahlt also auch nach unten ab, was vor allem beim Einsatz einer Wandhalterung zur Geltung kommt.

Zum Preis: 1.079 Euro verlangt MediaMarkt für den Fernseher. Auch hier gibt es 100 Euro Cashback, sodass der Händler einige Wettbewerber überholt, die nicht an der Philips-Aktion teilnehmen. Dazu zählt jedoch nicht ao.de, wo der Fernseher auch vor der Cashback-Erstattung schon nur 964 Euro kostet. Unterm Strich gibt es hier den besten Deal.

Insgesamt nehmen noch weit mehr TV-Modelle und auch Philips-Soundbars an der Cashback-Aktion teil. Die maximale Auszahlung für ein teilnehmendes Gerät beträgt dabei 700 Euro. Dafür kostet der passende Fernseher aber auch deutlich mehr als 3.000 Euro.