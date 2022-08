Telekom DSL mit Rabatt: So einfach sparst du 170 Euro

Es geht mit großen Schritten auf das Quartalsende zu. Das ist immer die Zeit, wo du bei allen börsennotierten Anbietern die besten Angebote bekommst. Denn oftmals versuchen sie, mit günstigen Angeboten noch Neukunden zu locken und so die Erwartungen von Analysten und Aktionären zu erreichen.

Bei der Telekom – traditionell einer der hochpreisigen Anbieter – bekommst du nun bis zu 170 Euro Gutschrift, wenn du dich für einen DSL, VDSL oder Glasfaser-Anschluss entscheidest. Die Aktion für Neukunden richtet sich an alle Kunden – egal ob du einen Anschluss mit nur 16 Mbit/s buchst oder aber einen Anschluss mit 500 Mbit/s haben möchtest. Einzig beim Premium-Produkt, dem Gigabit-Anschluss, bekommst du aus nicht nachvollziehbaren Gründen keinen Rabatt. Es scheint weiterhin so, als wolle die Telekom diesen gar nicht ernsthaft vermarkten. Ehrlicherweise benötigen aber auch nur die wenigsten Kunden diese Datenrate wirklich.

50 Mbit/s Telekom DSL schon ab 33,70 Euro

Doch dafür sind die Angebote für die „normalen“ Anschlüsse umso interessanter. Denn bei den Tarifstufen M, L, XL und XXL bekommst du bei einer Onlinebuchung eine Gutschrift von 100 Euro. Diese wird dir auf der Telekom-Rechnung ausgewiesen und mit den Grundkosten verrechnet. Diese Aktion betrifft also alle Anschlüsse mit 50 bis 500 Mbit/s und gilt bei Buchung bis 30. September.

Eine weitere Aktion kann dir weitere 70 Euro Gutschrift einbringen. Du bekommst diese Gutschrift, wenn du – ebenfalls bis 30. September – einen Router bei der Telekom mietest. Da du ohnehin einen Router für deinen neuen Anschluss brauchst und die Miete eines Routers bedeutet, dass die Telekom ihn bei einem Defekt ersetzen muss, ist das ein durchaus attraktives Angebot. Je nach Router-Ausstattung zahlst du ab 6,95 Euro monatlich für den Router bei einer Mindestlaufzeit von einem Jahr. Rechnerisch bekommst du durch die Gutschrift den Router somit zehn Monate kostenlos. Diese Aktion gilt für alle Anschlüsse mit 16 bis 500 Mbit/s.

In Summe kannst du also bis zu 170 Euro Gutschrift bekommen. Zusätzlich zahlst du für alle Anschlüsse (außer dem Gigabit-Tarif) in den ersten sechs Monaten nur 19,95 Euro und erst danach die regulären monatlichen Kosten. Das heißt, dass ein 50-Mbit/s-Anschluss dich nach Abzug aller Rabatte inklusive der Miete des Speedport Smart 4 Routers und inklusive der Bereitstellungskosten rechnerisch nur 45,10 Euro monatlich im Laufe der Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Verzichtest du auf den Router, so sind es sogar rechnerisch nur 33,70 Euro monatlich.

Natürlich kannst du, wenn du zusätzlich auch Telekom-Mobilfunk-Kunde bist, den Anschluss mit Magenta Eins kombinieren und bekommst so weitere Vorteile.

Die Telekom-Rabatt-Aktion im Detail

100 Euro Gutschrift bei Onlinebuchung (Magenta M bis Magenta XXL)

70 Euro Gutschrift bei Router-Miete (Magenta S bis Magenta XXL, optional)

6 Monate lang nur 19,95 Euro monatlich (Magenta S bis Magenta XXL)

Telekom VDSL schon ab rechnerisch 33,70 Euro monatlich

kombinierbar mit Magenta Eins

jetzt buchen

In einigen Regionen geht es sogar noch günstiger. Dort bekommst du den rabattierten Preis von 19,95 Euro für zehn statt für sechs Monate. Ob das auch für deine Wohnung gilt, erfährst du nach der Verfügbarkeitsabfrage auf der Website der Telekom.