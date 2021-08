PlayStation 5 mit Handyvertrags-Kombi: Das ist das beste PS5-Angebot

Derzeit gibt es die PlayStation 5 etwa bei MediaMarkt, bei Saturn, bei mobilcom-debitel und bei O2 in Kombination mit einem Mobilfunkvertrag. Die Kosten- und Tarifstrukturen sind unterschiedlich. Mal ist die Konsole einmaliger Kostentreiber mit über 300 Euro und mal gibt es sie für nur 1 Euro, wodurch der Tarif dann umso mehr pro Monat kostet.

Zuerst steht also die Frage: Hast du Verwendung für den Vertrag oder möchtest du einfach so schnell wie möglich eine PlayStation 5 besitzen und nimmst den Vertrag als nützliches Laster mit? Außerdem stellt sich die Frage nach der Kostenaufteilung: Lieber einmal viel und langfristig wenig oder eine balancierte Aufteilung über zwei Jahre ohne direkt zu Beginn den großen Batzen Geld berappen zu müssen?

Gesamtkosten: Das ist das preisgünstigste PS5-Angebot

Rechnen wir die Hardwarekosten, die monatlichen Grundgebühren sowie Anschluss- und Versandkosten zusammen, landen wir teilweise bei vierstelligen Paketpreisen für Vertrag und PlayStation. Aber es geht auch ein gutes Stück darunter. Der aktuell günstigste Preis für die PS5-Kombi mit Tarif ist bei MediaMarkt und Saturn geboten:

Hier gibt es die PlayStation 5, einen zusätzlichen Controller und den 5-GB-Tarif Vodafone green LTE für 19,99 Euro monatlich und 349 Euro einmalig (mehr zu den PS5-Deals bei MediaMarkt). Die Gesamtkosten über zwei Jahre liegen bei 872,60 Euro. Angeboten wird die PlayStation 5 in der teureren Laufwerk-Version (UVP: 499 Euro). In diesem Angebot kommen also etwas mehr als 300 Euro für den Tarif auf dich zu, wenn wir den Extra-Controller mit in die Rechnung nehmen.

→ Hier geht’s zum Angebot

PlayStation für 1 Euro: Günstiger bei Saturn, besserer Tarif bei O2

Willst du die Kosten maximal strecken, kannst den Tarif gebrauchen und willst folglich für die PlayStation initial nur einen Euro bezahlen, hast du diese Möglichkeiten: Bei O2 gibt es die PS5 im Netzbetreiber-Tarif O2 Free M. Der bietet 20 GB, 5G-Zugang und allerlei Schnickschnack – etwa maximale Downloadgeschwindigkeiten. Die PlayStation kostet hier 1 Euro, der Anschlusspreis entfällt derzeit aktionsbedingt. Monatlich zählt die Variante mit 42,99 Euro Grundgebühr jedoch zu den teureren. Von den Inhaltsstoffen ist sie aber die mit Abstand beste Variante. Gesamtkosten über zwei Jahre hier: 1.037,75 Euro. Auch bei O2 gibt es einen zweiten Controller gratis, angeboten wird die Konsole jedoch in der Digital-Version ohne Laufwerk (UVP: 399 Euro).

→ Zum PS5-Deal bei O2

Zusatz: Im kleineren S-Tarif gibt es die PS5 auch für einen Euro weniger pro Monat (insgesamt also 24 Euro), dann ist der Tarif aber deutlich schlechter, bietet nur 6 GB Datenvolumen und keinen 5G-Zugang.

Ein weiteres 1-Euro-Angebot gibt es auch bei Saturn: Im 30-GB-Tarif (Vodafone, LTE100) kostet die Konsole (Laufwerk-Variante) jenen einen Euro, der Tarif schlägt mit monatlich 39,99 Euro zu Buche. Insgesamt also noch einmal günstiger als das O2-Angebot, jedoch ohne die Netzbetreiber-Tarif-Vorteile.

Oft mit dabei im PS5-Deal: Ein zweiter Controller.

PS5 mit Telekom-Netz-Tarif

Ist dir der Tarif nicht egal und soll möglichst im preisgekrönten Telekom-Netz stattfinden, das landauf, landab als bestes Mobilfunknetz gilt, gibt es zwei Möglichkeiten.

Bei MediaMarkt gibt es die PlayStation 5 für 1 Euro, monatlich werden die Kosten mit 39,99 Euro Grundgebühr gestreckt. Der Tarif bietet 30 GB Datenvolumen und bringt dich ins Telekom-Netz, wo du obendrein noch eine Allnet-Flat nutzt. Allerdings ist die Geschwindigkeit hier wie bei allen Telekom-Netz-Tarifen außerhalb des Konzerns gedeckelt. In diesem Fall bei 21,6 Mbit/s.

Bei mobilcom-debitel gibt es die PS5 ebenfalls mit Telekom- und Vodafone-Netz-Tarifen. Das Angebot ist etwas anders gelagert und insgesamt am teuersten. Hier kostet die Konsole einmalig 99 Euro. Anstelle eines zweiten Controllers stecken hier Gutscheine für 2 Jahre PlayStation Plus mit im Paket. Außerdem lässt sich der Tarif mit einem Netflix-Abo kombinieren.

→ Lesetipp: Summer-Sale im PlayStation Store

Die PlayStation als Zugabe zum DSL-Tarif

Last but not least gibt es die neue PS5 auch als Zugabe zu einem DSL-Tarif. Hier ist 1&1 der Händler deiner Wahl. Hier gibt es sogar den zweiten Controller und die PS-Plus-Mitgliedschaft obendrauf. Allerdings zahlst du auch kräftig. Im Tarif DSL 250 kostet die PlaySation fast 70 Euro monatlich. Im Glasfaser-Angebot mit 1.000 MBit/s sind es knapp 90 Euro pro Monat.

Bei allen genannten Händlern war die PlayStation 5 zum Veröffentlichungszeitpunkt des Artikels lieferbar und zu den genannten Konditionen erhältlich. Ohne diese Vertragskombi ist die PlayStation nach wie vor kaum zu erstehen – egal, ob bei MediaMarkt, Amazon oder weiteren Händlern.