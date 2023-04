Samsung S23+ für 29 Euro: Bei diesem Unlimited-Tarif sparst du über 1.000 Euro

Du möchtest nicht nur ein absolutes Top-Smartphone, sondern auch einen der besten Tarife haben? Dann ist dieses Angebot bei Saturn genau das Richtige für dich! Hier bekommst du bis zum 10. April mit dem Samsung Galaxy S23+ nämlich ein Handy der Spitzenklasse für einmalig 29 Euro. Hinzu kommt ein unbegrenzter Tarif für 62,99 Euro im Monat. Bluetooth-Kopfhörer von Samsung gibt’s übrigens auch noch obendrauf. Und das Beste: Hierbei sparst du über 1.000 Euro im Vergleich zu den Einzelpreisen!

Samsung Galaxy S23+ – Das Akkuwunder im Überblick

Das neue Galaxy S23+ bietet dir im Vergleich zur normalen Variante vor allem einen größeren Bildschirm. Das 6,6 Zoll große AMOLED-Display kommt dabei auf eine Pixeldichte von 390 ppi und mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Ein weiteres Highlight ist der verbaute Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor, welcher zusammen mit den 8 GB Arbeitsspeicher eine erstklassige Performance garantiert. Hobbyfotografen freuen sich unter anderem über die Hauptkamera mit rund 50 Megapixeln. Für deine Bilder und Videos stehen dir 256 GB Speicherplatz zur Verfügung. Ein microSD-Slot ist leider nicht vorhanden.

Samsung Galaxy S23+ Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 512 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 195 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23+ (8/256 GB): 1199 €, Galaxy S23+ (8/512 GB): 1319 € Marktstart Februar 2023

Dafür weiß der Akku des Smartphones voll und ganz zu überzeugen. Nicht umsonst bezeichneten wir das Galaxy S23+ in unserem Test als „Akkuwunder“. Dieser bietet dir eine Kapazität von 4.700 mAh und punktete im Akku-Benchmark mit einer beeindruckenden Laufzeit von 14 Stunden und 29 Minuten. Dies ist das nach dem Ultra-Modell das beste Ergebnis bei einem High-End-Smartphone in all unseren bisherigen Tests. Gefunkt wird beim Samsung-Handy über die üblichen Standards von Bluetooth 5.3, über 5G bis hin zu NFC für mobiles Zahlen. Zudem ist das Gerät nach IP68 gegen Untertauchen geschützt.

Für den Gerätepreis von 29 Euro, plus 4,95 Euro für den Versand, bekommst du jedoch nicht nur das Galaxy S23+, sondern auch noch die Galaxy Buds2 Pro von Samsung. Hierbei handelt es sich um tolle Bluetooth-Kopfhörer, die bei uns im Test vor allem durch den hervorragenden Klang samt ANC überzeugten.

O2 Mobile Unlimited Max – Der Tarif zum Galaxy S23+

Dem starken Galaxy S23+ wird dir bei diesem Angebot ein Top-Tarif zur Seite gestellt. Mit O 2 Mobile Unlimited Max surfst du für 62,99 Euro im Monat nämlich ohne jegliche Beschränkung beim Datenvolumen mit einer Bandbreite von bis zu 500 Mbit/s. Hinzu kommt ebenfalls noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS. Des Weiteren ist EU-Roaming inklusive. Für das Samsung-Smartphone und die In-Ear-Kopfhörer zahlst du dabei nur 29 Euro, plus 4,95 Euro für den Versand. Ein toller Deal, denn alleine das Galaxy S23+ kostet im Netz aktuell rund 940 Euro, während die Galaxy Buds2 Pro rund 140 Euro oder mehr kosten.

Über 1.000 Euro Ersparnis? Deshalb lohnt sich der Deal

Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Tarif-Bundle auf Gesamtkosten in Höhe von rund 1.545 Euro. Kein kleiner Betrag, doch vergleicht man diesen mit den Einzelpreisen, fällt erst auf, wie viel du bei dem Angebot sparen kannst. Holst du dir den Unlimited-Tarif von O 2 , das Galaxy S23+ sowie die Galaxy Buds2 Pro nämlich einzeln, musst du momentan über 2.591 Euro blechen. Du kommst bei diesem Tarif-Deal also auf eine Ersparnis von 1.046 Euro!

