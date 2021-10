Exklusives Angebot: Surfshark VPN heute 82 Prozent günstiger

VPN-Dienste machen das Surfen sicherer und anonym. In Zeiten von Datenklau, Hacking-Angriffen und personalisierter Werbung lohnen sie sich daher für viele Menschen. Mit dem VPN-Dienst Surfshark bekommst du jetzt eine Vielzahl an Funktionen zum Preis von nur einem Kaffee im Monat.

Mit Surfshark VPN verhinderst du zum einen durch einen geschützten Datentunnel, dass andere deine Daten tracken oder stehlen können. Außerdem kannst du damit deinen Standort verbergen, damit niemand weiß, von wo aus du ins Internet gehst. Das ist besonders dann wichtig, wenn du mit besonders vertraulichen Daten – wie etwa Bankdaten – arbeitest.

Ein weiterer hilfreicher Anwendungsfall für Surfshark VPN ist das Surfen im öffentlichen WLAN. Vielen Nutzern ist bekannt, dass hier Sicherheitsrisiken lauern – auch, weil fremde Menschen in demselben Netz surfen und so einfacher an deine Daten kommen. Der VPN-Dienst verhindert dies und deine Privatsphäre bleibt geschützt.

So streamst du Serien aus anderen Ländern

Doch auch über die Sicherheits-Aspekte hinaus kannst du von vielen Funktionen des Surfshark VPN profitieren. Denn hiermit lässt sich auch dein virtueller Standort ändern. Dadurch denken andere Dienste, beispielsweise Streaming-Dienste wie Netflix, dass du dich in einem anderen Land aufhältst. So kannst du Filme und Serien in Deutschland anschauen, die hier eigentlich gar nicht verfügbar sind. Allerdings ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass dies eine rechtliche Grauzone ist. Bedeutet: Du solltest hier stets die aktuelle Rechtslage verfolgen.

Sicher und anonym surfen mit Surfshark VPN für nur 1,99 Euro im Monat

Den VPN-Dienst kannst du auf so vielen Geräten, wie du möchtest, unbegrenzt nutzen. So schützt du nicht nur deinen PC, sondern auch Tablet, Handy und Smart-TV. Aktuell erhalten inside digital Leser ein exklusives Angebot. Hier bekommst du 82 Prozent Rabatt auf ein zweijähriges Abo – Neukunden erhalten zusätzlich zwei Monate gratis. So bekommst du Surfshark VPN bereits für 1,99 Euro im Monat.

Optional solltest du dir die Zusatz-Option Surfshark One einmal anschauen: Hiermit bekommst du zusätzlich die Funktionen Surfshark Antivirus, Surfshark Alert sowie Surfshark Search. Diese schützen dich vor Viren und Malware und halten auch deine Online-Suchen anonym. So kannst du in Zukunft weder getrackt werden, noch personalisierte Werbung angezeigt bekommen. Surfshark Alert benachrichtigt dich außerdem, wenn deine Daten unerlaubt weitergegeben wurden. Das Gesamtpaket bekommst du für nur knapp mehr als einem Euro Euro Aufpreis.