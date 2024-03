Erstmals unter 200 Euro: Dieser HD-Beamer ist jetzt richtig günstig

Der Online-Händler Geekbuying ist aktuell mit einem starken Mega-Sale an den Start gegangen und liefert dir hier zahlreiche tolle Angebote. Ein echtes Highlight ist dabei ein besonders preiswerter HD-Beamer. Über den Code NNNWBX5 kostet dich der Projektor nämlich nur noch 199 Euro – günstiger gab’s das Gerät zuvor noch nie! Eine passende Projektionsfläche gibt’s sogar direkt umsonst dazu. Neben der HD-Auflösung samt hohem Kontrastverhältnis bietet dir der Beamer obendrein die Möglichkeit, Streaming-Apps wie Netflix direkt anzusteuern. Dadurch wird das Streamen deiner Lieblingsserien und –filme im Großformat zum Kinderspiel. Alle Infos zu dem HD-Projektor gibt es hier.

Preiswerter HD-Beamer mit vielen tollen Vorteilen

Im Angebot für 199 Euro (mit dem Code NNNWBX5) ist dabei der Wanbo X5 LCD-Projektor. Der Beamer bietet dir eine native 1080p HD-Auflösung, eine Helligkeit von 1.100 ANSI-Lumen sowie ein hohes Kontrastverhältnis von 3.000:1. Das Gerät unterstützt jedoch auch die Decodierung von 4K-Inhalten samt HDR10 und kann insgesamt sage und schreibe 10,7 Milliarden Farben darstellen. Dir wird hierbei also ein hochauflösendes, helles Bild, mit satten Farben und einem hohen Kontrast geboten. KI-Funktionen passen zudem fortlaufend das Bild an und sorgen so für ein stets optimales Seherlebnis.

Wanbo X5 LCD-Projektor – so sieht er aus

Weitere Pluspunkte des HD-Beamers sind die Autofokus-Funktion und die Keystone-Korrektur (Trapezkorrektur). Während dir der Autofokus das lästige selbst scharfstellen des Bildes abnimmt, verhindert letzteres die Verzerrung der Darstellung. Das Einrichten ist somit kinderleicht und im Nu erledigt. Das Gerät ist obendrein WLAN– (Wi-Fi 6) sowie Bluetooth-fähig und unterstützt Apple Airplay, Android und Windows-Projektion. Du kannst also problemlos verschiedene Inhalte wie Videos, Bilder und Spiele über dein Smartphone oder Tablet auf die Leinwand streamen. Natürlich stehen dir aber auch Anschlüsse wie HDMI und USB zur Verfügung.

Doch es geht sogar noch einfacher: Der Beamer verfügt nämlich bereits selbst über Android TV 9.0 und bietet dir so per Knopfdruck Zugriff auf die gängigen Streaming-Apps. Alternativ kannst du den Beamer ebenfalls über den Google Assistant mit deiner Stimme steuern.

So günstig wie nie zuvor: Darum lohnt sich das Angebot

Wirklich erstaunlich ist außerdem der aktuelle Angebotspreis bei Geekbuying. Über den Code NNNWBX5 zahlst du für den HD-Beamer jetzt nur noch 199 Euro. Geliefert wird dabei direkt aus Europa und komplett kostenfrei. Geekbuying sorgt hierbei sogar für einen neuen Tiefstpreis, denn zuvor gab’s den Beamer noch nie für unter 200 Euro im Angebot (zum Preisvergleich). Zusätzlich schenkt dir der Händler aktuell auch noch eine 100 Zoll große Projektionswand, damit dein neuer Beamer direkt einsatzbereit ist.

Bei Geekbuying gibt es im Rahmen des aktuellen Mega-Sales nebem dem preiswerten Beamer noch viele weitere tolle Angebote zu entdecken. So sicherst du dir beispielsweise einen Mini-PC mit einem AMD Ryzen R7 Prozessor für 299,99 Euro (mit dem Code NNNDEOVR57). Hier kannst du dann auch noch von einer weiteren Sparmaßnahme profitieren. Wenn du beim Kauf als Bezahlmethode PayPal oder eine Kreditkarte verwendest, werden bei Einkäufen ab 200 Euro nämlich 5 Euro vom Kaufpreis gestrichen, ab 400 Euro sind es sogar 10 Euro. Es kann sich also durchaus lohnen, auf der Aktionsseite noch nach weiteren Schnäppchen Ausschau zu halten.

→ Zum Mega-Sale bei Geekbuying