Ein QLED-TV für deutlich unter 350 Euro? Netto will jetzt absurd wenig Geld für diesen Fernseher

Bei Netto kommst du jetzt an einen QLED-TV von Toshiba mit 54 Prozent Rabatt. Der Fernseher ist mit einer 43 Zoll Displaydiagonale auch für kleinere Wohnzimmer oder das Schlafzimmer geeignet und bietet alle Vorzüge eines modernen Smart-TVs. Was der Fernseher alles kann und wie gut der Preis ist, prüfen wir hier.

43 Zoll QLED-TV: Was der Fernseher kann

Im Angebot bei Netto ist der QLED-TV von Toshiba mit der Modellbezeichnung „43QF5D63DA“. Er bietet eine große Bildschirmfläche von 43 Zoll beziehungsweise 108 Zentimetern und ist damit nicht zu wuchtig im Wohnzimmer. Filme, Serien und sonstige Shows schaust du hiermit in gestochen scharfer 4K-Auflösung. Und dank der modernen QLED-Technologie sehen dabei die Farben noch satter und lebendiger aus als bei vielen anderen Modellen.

Cool ist außerdem: Der Fernseher läuft mit dem Betriebssystem Fire OS. Das heißt, dass du hier deine Lieblings-Apps direkt herunterlädst und los schauen kannst. Netflix, YouTube, DAZN und Co. sind nur einen Knopfdruck mit der Fernbedienung entfernt – ein zusätzliches Gerät benötigst du nicht. Auf Wunsch startest du sogar deine Lieblingssendung oder -playlist einfach per Sprachbefehl mit dem Stichwort „Alexa“. Zusätzlich ist ein Triple-Tuner DVB-C/T2/S2 direkt integriert, mit dem du ohne externen Receiver auch dein Lieblings-TV-Programm direkt auf dem Fernseher empfängst. Darüber hinaus sind drei HDMI-, zwei USB– und ein CI+-Anschluss zur Verknüpfung mit Spielkonsole, Blu-Ray-Player etc. vorhanden.

Knapp 320 Euro bei Netto: Wir machen den Preis-Check

Aber was ist mit dem Preis? Netto reduziert den QLED-TV von Toshiba gerade um satte 54 Prozent. Dadurch kommst du jetzt zum absoluten Bestpreis von 319,99 Euro an den Fernseher. Und hier lohnt sich auch ein Blick auf den Preisvergleich. Denn: Der nächst günstigste Anbieter will momentan immerhin rund 30 Euro mehr haben – preiswerter als Netto ist momentan kein anderer Shop. Übrigens kommen noch 2,95 Euro Versandkosten dazu, was bei einem Produkt dieser Größe durchaus vertretbar ist. Gerne berechnen andere Shops hierfür noch einmal 20 bis 40 Euro extra.