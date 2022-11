Dieses Smartphone hat ein Top-Display und ist hier mit 20-GB-Tarif im Angebot

Zu einem 5G-Smartphone – wie dem neuen Honor 70 – gehört ein passender Tarif, mit dem du das schnelle Netz auch nutzen kannst. Und solch einer ist jetzt im Bundle bei O₂ mit dabei. Das Smartphone selbst lohnt sich vor allem für Nutzer, die ein schickes Design zu schätzen wissen, gerne mit ihrem Handy fotografieren und ein flüssiges Nutzungserlebnis auf einem tollen Display genießen möchten.

Großes 120-Hz-Display, starkes Kamera-Setup und Schnellladen: Das kann das Honor 70

Das Honor 70 überzeugt durch sein modernes Design mit gekrümmten Seiten und eleganten Farben klassisch in Schwarz oder Mattgrün. Die Vorderseite ziert ein 6,67 Zoll großes Display, das sich hervorragend für Video- und Serienstreaming eignet oder auch für mobiles Gaming. Aber der Bildschirm beeindruckt nicht nur in Sachen Größe, sondern auch was die Technik angeht. Denn hier verbaut Honor ein OLED-Panel für besonders hohe Kontraste und echte Schwarzwerte und es bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hertz. Hierdurch sehen Bewegungen in Videos oder Spielen sowie das alltägliche Scrollen besonders flüssig aus.

Und auch bei der Kamera bietet das Honor 70 ein starkes Setup. Denn hier verbaut Honor eine Dreifachkamera für Fotos mit bis zu 54 Megapixeln. Mit der 50-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera fängst du darüber hinaus auch weitläufigere Motive problemlos ein. Tolle Porträts mit unscharfem Hintergrund knipst du mit dem Honor 70 dank des verbauten Tiefensensors. Und auch der Akku ist erwähnenswert. Denn der bietet eine Kapazität von 4.800 mAh und eine Schnellladefunktion, mit der du den Akkustand nach nur 20 Minuten am Kabel auf bis zu 60 Prozent bringst.

O₂ Free M mit 20 GB und 5G: Das steckt im Tarif

Und auch der O₂ Free M aus dem Bundle bietet so ziemlich alles, was man aktuell von einem Tarif erwarten kann. Hier stehen dir 20 GB Datenvolumen zur Verfügung, mit dem du im schnellen 5G-Netz surfst. Genug, um unterwegs regelmäßig Videos in hoher Auflösung zu streamen und viel Musik zu hören. Darüber hinaus ist eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS mit dabei und EU-Roaming ist ebenfalls inklusive.

Für das Bundle aus Smartphone und Tarif zahlst du monatlich 34,99 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Einmalig kommen zusätzlich Kosten in Höhe von 57,98 Euro dazu (Gerät-Anzahlung, Anschlusspreis und Versandkosten). Zusätzliches Bonbon: Nimmst du deine bisherige Rufnummer mit in den neuen Vertrag, kannst du dir derzeit 100 Euro Wechselbonus sichern, die dir auf deiner Rechnung gutgeschrieben (20 × 5 Euro Rabatt) werden. Damit werden die Einmalzahlungen mehr als ausgeglichen.