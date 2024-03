Dieses Handy schießt bei Amazon auf die 1! Und es ist kein iPhone

Wer auf ein neues Smartphone schielt, möchte möglichst wenige Kompromisse eingehen. Guter Akku, gutes Display und lange soll es halten. Keine Experimente. Und ein Smartphone, auf das genau diese Attribute zutreffen, ist jetzt die neue Nummer 1 der Bestseller-Liste von Amazon.

Neue Nummer 1: Darum ist dieses Smartphone so beliebt

Während sonst vor allem Apples iPhone-Modelle die Top-10 des Ranking dominieren (sechs Mal unter den Top-10), sieht die Spitze seit neuestem anders aus. Denn hier hat sich jetzt ein Handy von Samsung breit gemacht. Und zwar kein 1.000-Euro-Gerät wie das Galaxy S24.

Die neue Nummer 1 des Rankings ist das Galaxy A54. Das Gerät aus dem Frühjahr des vergangenen Jahres hat jüngst zwar einen Nachfolger bekommen, ist aber nach wie vor ein echter Tipp auf dem Smartphone-Markt. Vor allem, weil Samsung für Display-Qualität steht, auf Nachhaltigkeit beim Akku setzt und auch in Sachen Software vorbildlich agiert.

Am Ende entscheiden sich solche Rankings aber im Portemonnaie. Und hier ist das A54 mit Kosten von einem Bruchteil derer, die iPhones oder Galaxy-S-Modelle in der Anschaffung verursachen, allen überlegen.

Das kostet das Samsung Galaxy A54 jetzt

Bei Amazon ist das A54 in Schwarz für 323 Euro zu haben. Ein ganz guter Preis. Ein Vorteil beim Kauf via Amazon ist, dass der Online-Gigant Samsung-Smartphones exklusiv mit verlängerter Garantie verkauft (30 Monate).

Grundsätzlich bekommst du das A54 aber auch noch günstiger. Bist du bei der Farbe nicht so wählerisch, kannst du es über diesen gewerblichen eBay-Händler in Lime-Gelb schon für 307,77 Euro ergattern. In Schwarz zahlst du einen Euro mehr. Der absolute Tiefstpreis für das Galaxy A54 liegt bei 299 Euro. Grundsätzlich ist ein Deal von unter 310 Euro also ein ganz guter für den Moment.

Auch mit Vertrag gibt es einige spannende Angebote. Bei MediaMarkt bekommst du es für 12,99 Euro pro Monat (29 Euro Einmalzahlung) im O2-Netz samt Allnet-Flat und 12 GB LTE-Datenvolumen.

Besonders spannend ist dieser Deal hier, bei dem du gleich zwei A54 mit auch zwei Verträgen bekommst. Die bieten 5G-Zugang, 25 GB pro Monat und beide zusammen(!) kosten nur knapp 30 Euro pro Monat (mehr zum Deal hier).

Übrigens: Auch in unserem inside digital Ranking, das aktuelle Smartphones nach Beliebtheit im Zeitverlauf sortiert, thront das A54 von Samsung an der Spitze. Ein Blick auf die technischen Daten des Geräts verrät: Zu klassischen Mittelklasse-Features (Prozessor, Display-Auflösung) gesellen sich auch die eine oder andere High-End-Ausstattung, wie die IP-Zertifizierung, laut der das Handy wasserdicht ist und natürlich die lange Update-Laufzeit.

Samsung Galaxy A54 5G Software Android 13 Prozessor Samsung Exynos 1380 Display 6,4 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung IP67 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 202 g Farbe Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet und Awesome White Einführungspreis Galaxy A54 (8/256 GB): 539 €, Galaxy A54 (8/128 GB): 489 € Marktstart März 2023

Das Display gilt mit 6,4 Zoll als der ideale Kompromiss zwischen großer Spielfläche und ausreichender Handlichkeit. Im Test fanden wir wenig, das wirklich zu bemängeln ist. 4 von 5 Sternen bekommt das Smartphone, das wir als das „vermutlich beste Mittelklasse-Smartphone 2023“ auszeichneten. Jetzt ist es auch auf Amazons Bestseller-Liste ganz oben angekommen.