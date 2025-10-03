Visa & Mastercard geben Cashback: Mit diesen gebührenfreien Kreditkarten nimmst du teil

Gerade versprechen sowohl Mastercard als auch Visa – ganz unabhängig von einzelnen Banken: Wir geben auf Online-Käufe Cashback. Das funktioniert ganz einfach: Karte auf den Aktionsseiten von Visa oder Mastercard eintragen, Mailadresse eingeben und schon zahlen dir die Firmen den Cashback aus.

Insgesamt schütten die Anbietern dabei maximal 25 Euro pro teilnehmender Karte aus. Die Berechnung bei Visa läuft wie folgt: Jede Online-Bezahlung für unter 50 Euro bekommt 3 Prozent Cashback. Bei Mastercard sind es 10 Prozent Cashback – aber maximal 2,50 Euro pro Einkauf. Wer schnell rechnet, weiß also: Der große Geld-Hack-Trick aka „Free Money Glitch“ ist da nicht drin. Wir reden oft über Cent-Beträge pro Transaktion und dann ist das ganze auch noch auf eben jene 25 Euro Auszahlungsbetrag gedeckelt. Aber: Kleinvieh macht auch Mist. BDie Visa-Aktion läuft nur noch bis 14. Oktober, Mastercard lässt Kunden bis zum 1. Dezember Zeit.

Bei diesen gebührenfreien Karten bekommst du neben dem Cashback aktuell noch Extra-Bonus:

Amazon Visa – bis 40 Euro (Nutzer ehemaliger Amazon-Kreditkarten, sonstige Prime-Kunden erhalten 30 Euro, Normal-Kunden 10 Euro)

Barclays Visa – 25 Euro Willkommensbonus (nach Mindestumsatz von 100 Euro)

TF Bank Mastercard – 50 Euro (nur als „Freunde werben Freunde“ – Werber und geworbener erhalten je 50 Euro)

Consorsfinanz Mastercard – 30 Euro (bei erfolgreicher Empfehlung an weitere)

Mastercard oder Visa: Welche die beste kostenlose Kreditkarte ist

Alle Karten in der Liste sind bequem per App verwaltbar, außerdem können sie mit Google Pay und Apple Pay verbunden werden. Wichtig ist auch, dass die Kreditkarte nicht an ein Girokonto gebunden ist, was heißt: Die Kreditkarten-Bank stellt dir die Kreditkartenumsätze separat in Rechnung und du musst sie von deinem Konto selbstständig per Überweisung begleichen. Lastschrift-Verfahren und automatische Teilzahlungen (gegebenenfalls fallen dabei dann aber Zinsen an, aufpassen!) sind hier manchmal möglich. Wir gehen im Ranking stets von einem raschen Ausgleich der Kreditkarten-Rechnung aus, sodass die variierenden Zinsen für Teilzahlungs-Modelle weniger schwer wiegen, als fixe Gebühren, die etwa für Verlust oder Beschädigung anfallen.

→ Schon gewusst? Das ist der Unterschied zwischen Kredit- und Debitkarte

Hier kommt das aktuelle Ranking in Kürze. Ausführliche Informationen zu den einzelnen Kreditkarten finden sich weiter unten im Artikel.

Ausstellende Bank/Produkt Kreditkarte Design Digitale Karte Weitere Vorteile & Anmerkungen TF Bank

(Jetzt beantragen) Mastercard Gold Google Pay

Apple Pay Reiseversicherung inkl. Gepäckversicherung



50 + 50 Euro „Freunde werben Freunde“-Bonus Hanseatic Bank GenialCard

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay Zugriff auf Gutschein-Portal

Günstige Zinsen bei Teilzahlung Advanzia Gebührenfrei

(Jetzt beantragen) Mastercard Gold Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay Reiseversicherung

Cashback auf Reisebuchungen

American Express Payback

(Jetzt beantragen) American Express Google Pay

Apple Pay

Payback Pay Pro 3 Euro Umsatz, 1 Punkt aufs Payback-Konto

Aktion: 4.000 Punkte Start-Bonus

Amex Membership Rewards Programm

Als ChargeCard keine Teilzahlung möglich Bank Norwegian

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay

Garmin Pay

Fitbit Pay Reise- und Reiserücktrittsversicherung

Bis 10.000 Euro Kreditrahmen ConsorsFinanz

(Jetzt beantragen) Mastercard Google Pay

Appe Pay 90 Tage verlängertes Zahlungsziel

Zinsen auf Geldabhebungen unter 300 Euro

Kreditrahmen bis 5.000 Euro



30 Euro Empfehlungs-Bonus Barclays Visa

(Jetzt beantragen) Visa Google Pay

Apple Pay

3 kostenfreie Partnerkarten

Aktion: 25 Euro Startguthaben

Wichtig: Bei den inkludierten Versicherungen musst du beachten, dass diese nur greifen, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der entsprechenden Karte bezahlt hast. Für die Boni gelten in der Regel Bedingungen, die wir unten in den ausführlichen Beschreibungen genauer erläutern.

Außer Konkurrenz, aber stark: Amazon Visa mit 40 Euro Staretguthaben

Nicht in unsere Konkurrenz, weil sie keine Apple-Pay-Option anbietet, schafft es die Amazon Visa. Jetzt gerade im Hinblick auf die Amazon Prime Deal Days gibt es just diese Karte, die sich vor allem fürs Online-Shopping eignet, aber mit sattem und einfach zu erreichendem Startbonus in Höhe von 40 Euro. Außerdem gibt’s von Amazon Cashback auf jeden Einkauf. Der aktuelle Visa-Cashback kommt dann noch on top.

→ Direkt zur Amazon Visa

1. TF Bank Mastercard Gold

Die schwedische TF Bank ist mit einer unkomplizierten und kostenlosen Kreditkarte ohne Girokonto und samt Neben-Features auf dem Markt vertreten. Dazu bietet sie eine hohe Abschlusschance. Hier gibt es eine Mastercard Gold zum Nulltarif, also ohne Jahres- oder Transaktionsgebühren. Sie ist Google-Pay- und Apple-Pay-fähig und kommt mit einem recht üppigen Reise- und Gepäckversicherungspaket im Schlepptau.

Mit großem Reiseversicherungspaket, individuellem Limit für Kreditrahmen und Abhebungen sowie Geduld beim Zahlungsziel ist sie die beste Kreditkarte im Ranking für urlaubsfreudige. Nicht überall mit Spitzenwerten, aber das für uns beste Gesamtpaket.

Schnelle Fakten der TF Bank Mastercard Gold:

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Hohe Akzeptanzchance

50 + 50 Euro „Freunde-werben-Freunde“-Bonus

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Bis 5.000 Euro Verfügungsrahmen

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich, keine Lastschrift)

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: Individuell (Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen)

(Abschätzung anhand von bisherigen Transaktionen) 51 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung: 24,79 Prozent p.a. (Sollzins 20,35 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte

Umfangreiches Reise- und Gepäckversicherungspaket (Roland/AmTrust; gültig, wenn 50% der Reisekosten mit der Mastercard bezahlt wurden)

Cashback auf Mietwagen- und Reisebuchungen

Identifizierung per zertifizierter Ident-App (Perso-Hologramm & digitale Unterschrift)

2-Faktor-Sicherheit: App-Push, Kauf-Verifizierung/Bestätigung per App

Sitz der ausstellenden Bank: Schweden

Die Kreditkarte der TF Bank ist dank des individuellen Bargeld-Limits, dem langen zinsfreien Zahlungs-Zeitraum und den Neben-Vorteilen wie der Versicherung und den entgegenkommenden Leistungen bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl der Karte die derzeit beste kostenlose Kreditkarte auf dem Markt.

Aufpassen: Hebst du im Ausland Geld ab, werden höhere Zinsen berechnet als beim einfachen Bezahlen. Und zwar direkt ab dem Zeitpunkt der Abhebung. Hier lockt die sogenannte „Teilzahlungs-Falle“. Zahlst du nicht die kompletten Rechnungsbeträge auf einmal, werden vergleichsweise hohe Zinsen fällig.

2. Hanseatic Bank GenialCard (Visa)

Die GenialCard der Hanseatic Bank ist eine einfache, unkompliziert zu beantragende und vor allem kostenlose Kreditkarte hinsichtlich Jahres- oder Transaktionsgebühren. Ausgegeben wird sie von einer Deutschen Bank mit Sitz in Hamburg. Obwohl du hier kein Girokonto bei der Hanseatic Bank haben musst, kannst du die Kreditkarte nicht nur per SMS, sondern auch mit App-TAN sicher benutzen. Mit dem niedrigsten Jahreszins kommst du hier zusammen mit der Consors Finanz am günstigsten weg, wenn du mit der Deckungszahlung einmal nicht hinterherkommst oder flexible Teilzahlungsoptionen nutzen möchtest. Und auch fürs Geldabheben im Ausland ist die Karte der Hanseatic Bank die günstigste.

Schnelle Fakten der Hanseatic Bank GenialCard:

Kostenlose Visa Kreditkarte

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

möglich Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 17,29 Prozent p.a. (Sollzins 16,05 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte nur bei Diebstahl (Verlust oder Beschädigung 9 Euro)

Teilnahme an Bonusprogramm (Reiserabatte, Gutscheine, Kunden-Gewinnspiele)

Achtung: 3,95 Prozent Gebühren auf Zahlungen an Casinos, Wettbüros, Lottogesellschaften

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

SMS-Benachrichtigung über Umsatz mit Kreditkarte

3,95 Euro pro Bargeldabhebung

Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Die Karte hat eine Gültigkeit von 5 Jahren – die längste im Vergleich. Anders als bei den restlichen Karten im Ranking ist keine Reiseversicherung inklusive. Es gibt aber Cashback auf Reisebuchungen und Coupons in einem Gutscheinportal.

3. Advanzia Gebührenfreie Kreditkarte (Mastercard)

Die Mastercard der luxemburgischen Advanzia-Bank entspricht unseren Vorgaben einer kostenlosen Kreditkarte für Zahlungen und Auslands-Bargeld-Abhebungen. Der etwas schroffe Produktname lautet „Gebührenfrei Mastercard Gold“. Sie wird als Mastercard realisiert und ist mittlerweile auch Google-Pay- und Apple-Pay-kompatibel. Mit relative hohen Zinsen im Teilzahlungsmodell oder Zins-Streck-Fall ist die Advanzia-Karte für einige Kunden eher unattraktiv.

Bei den inkludierten Versicherungen musst du beachten, dass diese nur greifen, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der entsprechenden Karte bezahlt hast. Für die Boni gelten in der Regel Bedingungen, die wir unten in den ausführlichen Beschreibungen genauer erläutern.

Schnelle Fakten der Advanzia Mastercard Gold „gebührenfrei“:

Kostenlose Mastercard-Kreditkarte

Hohe Akzeptanzchance

Gestaffelter Verfügungsrahmen (bis 5.000 Euro, nach langjähriger Nutzung teils deutlich mehr)

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Limit für Bargeldabhebungen: 1.000 Euro pro Tag

49 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,69 Prozent p.a. (Sollzins: 22,27 Prozent)

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Lloyd’s Insurance; gültig, wenn mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

5-Prozent-Gutschrift und Bestpreisgarantie auf Reisebuchungen

Sicherheit: SMS-TAN und Mastercard Identity Check fürs Online-Shopping

Sitz der ausstellenden Bank: Luxemburg

Für Smartwatch-Fans interessant: Hier zählt sogar Garmin Pay zum direkt unterstützten Mobile-Payment-Portfolio. Nutzer kritisieren mitunter den schwachen Support auf dem deutschsprachigen Markt. Dafür werden Abwicklungsprozesse gelobt und die Annahmequote ist vergleichsweise hoch.

4. Payback Amex: Fürs „Meilen-Game“

Neben Visa und Mastercard gibt es auch noch American Express als relevanten Zahlungsdienstleister für Kreditkarten. Eine gebührenfreie und auch sonst interessante Karte ist die Payback American Express. Der Name lässt schon vermuten: Diese Kreditkarte ist eng mit einem Payback-Konto verknüpft. Zusätzlich zu allen sonstigen Payback-Möglichkeiten sammelst du hierbei pro 3 Euro Umsatz 1 Punkt für dein Punktekonto. Und das auch bei Nicht-Payback-Partnern, wie neuerdings zum Beispiel Rewe und generell Aldi oder Lidl, da die Punkte über den Kartenumsatz generiert werden.

Für Reisefreudige cool: Die Punkte kannst du mit ein bisschen Geschick auch für Reise-Boni einlösen. Bei Instagram und Co. hat sich das als sogenanntes „Meilen-Game“ etabliert (hier mehr dazu). Kurz erklärt: Die Payback-Punkte wandelst du in Meilen/Punkte bei Airline- oder Hotel-Loyalty-Programmen um. Damit kannst du einen Teil oder sogar die kompletten Flug- oder Hotelpreise abdecken.

Recht strikt ist die Art der Karte. Die Amex ist eine sogenannte ChargeCard, bei der du alle Zahlungen direkt im Folgemonat ausgleichen musst. Anders als die anderen Kreditkarten kannst du den Kreditrahmen also nicht zeitlich strecken. Dafür fallen hier dann auch keine hohen Zinsen an. Zinsen gibt es dafür beim Geldabheben.

Schnelle Fakten der Payback American Express:

Kostenlose American Express Kreditkarte

4.000 Extra-Punkte nach Aktivierung

Hohe Akzeptanzchance

Ausgleich per eigener Überweisung (keine Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 5 Jahre

Kostenlose Partnerkarte

Limit für Bargeldabhebungen pro Tag: 750 Euro

4 Prozent (mind. 5 Euro) Zinsen auf Bargeldabhebungen im Ausland (2 Prozent zusätzlich bei Fremdwährungen)

Kostenfreie Ersatzkarte

Pro 3 Euro Umsatz 1 Punkt zusätzlich aufs Payback-Konto, aktuell 4.000 Payback-Punkte zum Start

Google Pay, Apple Pay, Payback Pay

Membership Rewards Programm und Amex Offers Bonusprogramm

Umsätze mit Glücksspielanbietern nicht möglich

Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN mit Ame­rican Express SafeKey

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Die Amex ist maßgeschneidert. Sie ist zu eng für klassische Kreditkarten-Interessenten. Dafür sind die Zinsen beim Bargeldabheben im Ausland zu hoch und die Rückzahlungs-Regeln sind strikt. Gut sind hingegen die kostenlose Partnerkarte und vor allem die Verknüpfungen mit Payback. Das bietet – bei effizienter Gestaltung – richtig viele Potenziale für weitere Vorteile. Insgesamt ist die Amex eher Alltags-Zahlungsmittel und weniger Reise- oder Online-Kreditkarte.

5. Bank Norwegian Kreditkarte (Visa)

Diese Kreditkarte wird von der „Bank Norwegian“ ausgegeben, die das Label der gleichnamigen Fluggesellschaft aus dem skandinavischen Land trägt. Die Bankengruppe dahinter ist die „Nordex Bank“. Sie verspricht ein hohes Kreditkarten-Limit von bis zu 10.000 Euro (vorbehaltlich Bonitätsprüfung und Analyse des Nutzungsverhaltens). Mit dabei ist außerdem ein Versicherungspaket für Reisen. Wie üblich, greift dieser Reiseschutz (umfasst u. a. eine Reiserücktrittsversicherung, Unfall- und Krankenversicherung sowie Gepäckversicherung) nur, wenn du mindestens 50 Prozent der Reisekosten mit der Kreditkarte bezahlt hast.

Die wichtigsten Daten zur Norwegian Kreditkarte:

Kostenlose Visa-Kreditkarte

Bis 10.000 Euro Verfügungsrahmen

Ausgleich per eigener Überweisung (Teilzahlung möglich)

Gültigkeit der Karte: 3 Jahre

Limit für Bargeldabhebungen pro Tag: 1.000 Euro (Ausland); 500 Euro (Inland)

Limit für Bargeldabhebungen pro Woche: 3.000 Euro (Ausland); 1.500 Euro (Inland)

45 Tage zinsfreies Zahlungsziel für Einkäufe

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 24,4 Prozent p.a. (Sollzins 21,99 Prozent p.a.)

Kostenfreie Ersatzkarte

Reiseversicherung inklusive (Reiserücktritt-, Gepäck-, Kranken- und Transportversicherung; gültig, wenn mindestens 50% der Reisekosten mit der versicherten Karte bezahlt wurden)

Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay

Umsätze mit Glücksspielanbietern nicht möglich

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping

Beantragung mit VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Norwegen

In Sachen zinsfreie Zahlungsziele liegt die Norwegian etwas hinter den meisten Konkurrenten zurück. Dafür werden – etwa im Vergleich zur TF Bank – keine Zinsen ab dem Tag der Bargeldabhebung bis zur Rechnung erhoben. Wo hingegen schon Zinsen ab dem Nutzungstag anfallen, ist bei Überweisungen von der Kreditkarte auf dein privates Konto. Cool: Die Norwegian unterstützt neben Google Pay und Apple Pay auch die Smartwatch-Zahlungsdienste von Garmin und Fitbit. Mehr bietet keiner.

6. ConsorsFinanz Mastercard

Die Mastercard der Consors Finanz bietet einige starke Features. Auch sie ist kostenlos im Unterhalt und nicht an ein Girokonto bei der Bank selbst gekoppelt. Top ist sie vor allem beim großzügig ausgelegten Zahlungsziel ohne Zinsen, das 90 Tage beträgt. Dafür ist die Bank für ihre strenge Prüfung bekannt und nimmt nicht jeden Kunden auf. Sie bietet also eine vergleichsweise niedrige Akzeptanzrate.

Günstig ist die Consors Kreditkarte auch bei anfallenden Zinsen in Teilzahlungsmodellen. Hier setzt die Bank 16,58 Prozent Sollzins (p.a) an. Damit ist sie unter den günstigsten im Vergleich. Ein Manko der Karte ist, dass hier bei Barabhebungen unter 300 Euro im Ausland und Inland fixe Gebühren von 3,95 Euro erhoben werden. Die Karte ist also vorwiegend für den bargeldlosen Verkehr empfehlenswert. Über 300 Euro sind Abhebungen kostenfrei.

Schnelle Fakten der Consors Finanz Mastercard:

Kostenlose Mastercard

Mittlere Akzeptanzchance

30 Euro Bonus bei Empfehlung („Freunde werben Freunde“)

(„Freunde werben Freunde“) Bis 5.000 Euro Verfügungsrahmen

Eingestellte Teilzahlung abwählbar, Ausgleich auch per Lastschrift möglich

Gültigkeit der Karte: 4 Jahre

90 Tage Zahlungsziel bei Einmalzahlung

Google Pay, Apple Pay

Limit für Bargeldabhebungen: 1.100 Euro pro Tag; zusätzlich 3,95 Euro Gebühr pro Abhebung unter 300 Euro

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung oder Barverfügung: 18,90 Prozent p.a. (Sollzins 17,43 Prozent)

Ersatzkarte bei Diebstahl, Beschädigung oder Verlust für 8,95 Euro

Überweisung von Kreditkarte auf Girokonto möglich

2-Faktor-Sicherheit: SMS-TAN, App-TAN und Mastercard Identity-Check

Mastercard Identity-Check Beantragung mit PostIdent und VideoIdent

Sitz der ausstellenden Bank: Deutschland

Wie üblich richtet die Bank den monatlichen Kreditrahmen individuell pro Kunde aus und verändert ihn mit der Zeit und abhängig vom Zahlungsverhalten. Gedeckelt ist der Kreditrahmen bei maximal 5.000 Euro, was im Kreditkartenbereich eher wenig ist. Als Notfall-Kreditkarte mit genügend Rahmen für Krankenhaus-Behandlungen im Ausland (teuer ist das insbesondere in den USA), taugt sie also nur bedingt. Exkurs: Denn selbst, wenn du eine Auslandskrankenversicherung hast, die einspringt. In Vorleistung musst du in solchen Fällen meist selbst gehen. Ein hoher Kreditrahmen ist da hilfreich.

Ein Versicherungspaket wie bei den meisten anderen Kreditkarten ist bei der Consors Finanz Mastercard nicht mit dabei. Die Consors Finanz ist recht wählerisch und lehnt unseren Erfahrungen zufolge einige Bewerbungen ab.

7. Barclays Visa – mit einem großen Vorteil

Großer Vorteil der Barclays Visa ist, dass du bis zu 3 Partnerkarten kostenfrei nutzen kannst. Auch zeigt sich Barclays gönnerhaft: Umsätze unter 500 Euro, die du per Ratenkauf über die Kreditkarte abwickelst, sind bis zu 3 Monate lang zinsfrei. Der inkludierte Versicherungsschutz auf Umsätze mit der Karte hebt sich bei Barclays von den anderen ab. Hier gibt es keinen Reiseschutz, sondern eine Lieferversicherung für Online-Käufe. Dazu gibt es hier 4 Prozent Zinsen auf Umsätze in Casinobetrieben oder Wettbüros. Seit neuestem wird die Karte nicht mehr von der Barclays selbst herausgegeben, sondern wird als Produkt „Barclays Visa“ von der österreichischen BAWAG herausgegeben.

Schnelle Fakten der Barclays Visa:

Schick im Hochformat: Die Barclays Visa.

Kostenlose Visa-Kreditkarte

25 Euro Willkommensbonus

Kostenlose Partnerkarte (max. 3 Karten)

Limit für Bargeldabhebungen: 500 Euro pro Tag

Gültigkeit der Karte: 4 Jahre

Ratenkauf: 0 Prozent Zinsen für 3 Monate (Bei Käufen bis 500 Euro)

(Bei Käufen bis 500 Euro) 8 Wochen (56 Tage) Zahlungsziel

Effektiver Jahreszins für Teilzahlung und Barverfügung: 20,91 Prozent p.a. (Sollzins 19,14 Prozent)

(Sollzins 19,14 Prozent) Achtung: 4 Prozent Gebühren für Umsätze aus Glücksspielen und Wetten

Kostenfreie Ersatzkarte bei Diebstahl, 15 Euro bei Verlust oder Beschädigung

Google Pay, Apple Pay

Internet-Lieferschutz-Versicherung

Sicherheit: SMS-TAN und Visa Secure fürs Online-Shopping ; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze

; SMS-Benachrichtigung über Kreditkarten-Umsätze PostIdent- und VideoIdent-Verfahren möglich

Sitz der ausstellenden Bank: Österreich

Die Barclays Visa ist zwar eine der beliebtesten Karten auf dem Markt, das liegt einerseits an der vergleichsweise hohen Akzeptanzrate und an Features wie den Partnerkarten. Ansonsten ist sind andere Karten besser. Ganz aktuell lohnt sich die Karte noch wegen ihres 25-Euro-Willkommensbonus. Den gibt’s wenn du dem Erhalt von Werbung zustimmst und binnen 4 Wochen nach Kartenerhalt einen Mindestumsatz von 100 Euro erzielst.

Allgemeine Tipps zur Nutzung von kostenlosen Kreditkarten

Die Karten in unserem Ranking sind alle sicher und von offiziellen Banken und Anbietern herausgegeben. Dennoch machen die ihre Produkte nicht aus gutem Willen kostenfrei. Diese Tipps zur Nutzung solltest du immer berücksichtigen:

Informiere dich über mögliche Gebühren für spezielle Dienstleistungen wie Bargeldabhebungen oder Fremdwährungszahlungen.

Vermeide wenn möglich die Teilzahlungsoptionen durch rechtzeitige Begleichung des Saldos aktiv per Überweisung oder Aktivierung eines Lastschriftverfahrens.

Nutze im Ausland immer die lokale Währung im Ausland, um hohe Umrechnungskosten zu vermeiden.

Amazon und „Extra Karte“ fehlen im Ranking: Darum können sie sich trotzdem lohnen

Einen Namen für eine kostenlose Kreditkarte hat sich seit jeher die DKB gemacht. Sie fehlt genauso im Ranking, wie die Amazon Visa, für die du ebenfalls keinen Cent zahlen musst. Die Gründe hier: Bei der DKB ist meist ein Konto obligatorisch. Die Amazon-Visa verfehlt den Einzug denkbar knapp – sie bietet lediglich kein Apple Pay.

Nicht mit im Ranking ist auch die 2024 gestartete digitale Kreditkarte von bunq – da hier gleichzeitig ein Konto eröffnet werden muss. Das ist zwar kostenlos, damit entspricht diese interessante Option, die keine physische Karte beinhaltet, aber nicht unseren Standards. Auch die überaus interessante „Extra Karte“ der Novum Bank fehlt hier. Sie ist zwar ein echter Tipp, jedoch noch ohne Google Pay und Apple Pay. Gleiches gilt für die „Best Card“ (Visa) von der Santander.