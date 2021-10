10 Euro pro Monat: Huawei P40 Lite als 10-GB-Schnäppchen – kein Anschlusspreis

Bei dem Smartphone Huawei P40 Lite erwartet dich ein 6,4 Zoll großes Display, mit einer Auflösung von 2.310 x 1.080 Pixeln. Damit bist du bestens vorbereitet, um Videos oder Filme zu schauen – oder das ein oder andere Handy-Game zu spielen. Hierfür ist das Huawei-Smartphone mit sechs Gigabyte Arbeitsspeicher und einem Kirin 810 Prozessor gut gerüstet. Und auch im alltäglichen Gebrauch kannst du dich über eine flüssige Performance freuen. Darüber hinaus bekommst du mit dem Huawei P40 Lite eine 4-fach-Kamera, bestehend aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera, einer Weitwinkel-, Makro- sowie einer Bokeh-Linse für unscharfe Hintergründe.

Huawei P40 Lite: viel Speicherplatz und schnelles Aufladen

Ausgestattet ist das Smartphone mit einem großen Speicherplatz von 128 Gigabyte, der für den Großteil der Nutzer mehr als genug sein dürfte. Nutzer, die viele Fotos und Videos machen, können den Speicher jedoch auch per NanoSD auf bis zu 256 Gigabyte erweitern. Ein seitlich angebrachter Fingerabdrucksensor erleichtert darüber hinaus das Entsperren des Geräts. Und im alltäglichen Gebrauch musst du dich auch nicht vor einem schlappen Akku sorgen. Denn der 4.200 mAh-Akku bringt dich gut durch den Tag. Geht der Saft doch einmal aus, ist er dank Schnellladefunktion flott wieder aufgeladen. Laut Hersteller in nur 30 Minuten wieder von 0 auf 70 Prozent.

Kommen wir zu dem Angebot bei Blau. Das Huawei P40 Lite erhältst du hier im Vertrag „Allnet XL“ mit 10 Gigabyte Datenvolumen und einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze für nur 9,99 Euro im Monat. Rechnen wir einmal durch, weshalb das ein besonders preiswertes Angebot ist. Nach der Mindestlaufzeit von 24 Monaten liegst du am Schluss bei insgesamt 239,76 Euro. Hinzu kommen einmalige Hardwarekosten in Höhe von 25 Euro plus 4,99 Euro Versandkosten. Das macht insgesamt: 269,75 Euro für 24 Monate Handyvertrag plus Smartphone. Würdest du das Huawei P40 Lite einzeln kaufen, bezahlst du laut Vergleichsplattform günstiger.de mindestens 189 Euro. Wenn wir nun den Einzelpreis von den Gesamtkosten des Blau-Vertrags abziehen, kommen wir auf den Monat gerechnet auf Kosten von gerade einmal 3,36 Euro. Für einen Handy-Vertrag mit 10 Gigabyte Datenvolumen ist das ein echtes Schnäppchen.

Übrigens: Wir haben das Huawei P40 Lite für dich getestet. Wichtig zu wissen: Bei dem Gerät handelt es sich um ein Huawei-Modell mit Android – aber ohne Google-Services. Das Manko, das Huawei seit einigen Jahren anhängt, ist jedoch kaum mehr eines. Technisch ist das Gerät für den Preis ohnehin ein Tipp. Bei der Software hat Huawei mit den eigenen Services die „Google-Lücke“ mittlerweile geschlossen.