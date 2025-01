Retro-Scam? Diese Mini-Kamera geht bei Social Media viral

Auf TikTok und bei Instagram geht sie viral: Eine unscheinbare Mini-Kamera verspricht Fotos und Videos, die pure Nostalgie versprühen. Dabei ist die Kamera auch noch so klein, dass du sie ganz einfach an deinen Schlüsselbund hängen kannst. Sie ist unter zahlreichen Namen bekannt und wird von vielen Online-Shops verkauft. Ob „Mini Retro“ oder „Pocket Buddy“, die meisten Händler verkaufen die gleiche Kamera aus China. Als großer Fan der Analog-Fotografie habe ich mir eine Kamera bestellt, um herauszufinden, ob sie ihre Versprechen hält, oder nur ein weiterer Scam aus Elektroschrott ist.

Mini-Kamera im Test: Lieferung

Die Lieferung meiner Mini-Kamera hat fast zwei Monate gedauert. Obwohl ich bei einer amerikanischen Seite bestellte, kam die Kamera direkt aus China zu mir. Beim Öffnen der Verpackung fallen mir direkt die zahlreichen Grammatik-Fehler auf der Verpackung auf. Sie verspricht mir, dass ich mir dank einer kleinen Powerbank nie Sorgen darüber machen muss, dass meiner Kamera der Saft ausgeht. Doof ist nur, dass im Lieferumfang meiner Kamera weit und breit keine Powerbank zu finden ist.

Auch die „Filter“, welche mir von der Website versprochen wurden, sind nicht aufzufinden. Dafür aber eine unverpackte SD-Karte, die der Kamera als kostenloses Geschenk beiliegt. Diese wandert prompt in den Müll, denn SD-Karten aus unbekannter Herkunft solltest du nie einfach so in deine Geräte legen. SD-Karten können nämlich schädliche Malware enthalten, mit denen du so deine Geräte infizierst. Übrig bleiben die kleine Kamera, ein generisches USB-Ladekabel und ein Adapter für die SD-Karte.

Handhabung: Einfach und Intuitiv

An der Mini-Kamera gibt es nur drei kleine Knöpfe. Einen Auslöser an der Oberseite und zwei seitliche Knöpfe, die mit plus und minus gekennzeichnet sind. Die Bedienung der Kamera ist dementsprechend simpel und bereitet keine Probleme. Um den integrierten „Blitz“ zu benutzen, muss man ihn nur hochklappen.

Positiv anzumerken ist, dass der Akku der Kamera erstaunlich lange durchhält und das auch ohne die versprochene Powerbank. Ich habe die Kamera über zwei Wochen hinweg in meiner Jackentasche gehabt und immer mal wieder Fotos und Videos aufgenommen. Der Akku ist noch immer fast komplett voll und schwächelt nicht. Allerdings sollte man die Kamera stets ausschalten, wenn sie nicht gerade in Benutzung ist.

Wie sehen die Fotos aus?

Jetzt stellt sich einem jedoch die wichtigste Frage: Wie sehen die Fotos der Kamera überhaupt aus? Eine klare Antwort auf diese Frage zu geben, ist schwer, denn die Qualität der Fotos variiert sehr stark. Sowohl bei viel, als auch bei wenig Licht, fällt es der Kamera am schwersten, gute Fotos zu machen. Ideal sind hingegen moderate Lichtverhältnisse, wie beispielsweise ein bewölkter Himmel.

Generell sind Fotos jedoch nicht die Stärke der Kamera, denn sie liegt bei den Videos. Sie haben einen unverwechselbaren Retro-Vibe und sind genau das, was die zahlreichen TikTok und Instagram-Werbungen versprechen. Bei hellem Licht sind die Videos sogar noch mehr „Retro“ als erwartet.

Mini-Retro Kamera in München Quelle: Corinna Oettinger Mini-Retro in einem Innenraum Quelle: Corinna Oettinger Mini-Retro Kamera auf einem Weihnachtsmarkt Quelle: Corinna Oettinger Tannenbusch im Schnee Quelle: Corinna Oettinger Mini-Retro bei hellem Licht Quelle: Corinna Oettinger

Fazit zur Mini-Kamera

Insgesamt ist die Mini-Kamera zwar überteuert, hält aber im Großen und Ganzen, was sie verspricht. In meinem Fall wurden leider Teile der Bestellung nicht mitgeliefert, was jedoch kein Beinbruch ist. Dennoch ist Vorsicht geboten, wenn du dir eine Mini-Kamera kaufen möchtest. Du solltest darauf achten, dass der Online-Händler, bei dem du die Kamera kaufst, so reputabel wie möglich ist.

Ein guter Trick ist es, auch nach negativen Bewertungen zu suchen. Beschweren sich beispielsweise Käufer über Sendungen, die im Versand beschädigt wurden, ist das, so paradox es klingen mag, ein gutes Zeichen. Allerdings solltest du auch hier darauf achten, dass der Großteil der Bewertungen selbstverständlich positiv ausfallen sollte.

Das Fotografieren und Filmen mit der Mini-Kamera macht Spaß und sie ist ein toller Party-Gag. Denk allerdings daran, keine mitgelieferten SD-Karten direkt aus China mit deinem PC oder Handy zu verbinden. So könntest du dir gefährliche Malware auf deine Geräte laden.