Bluetti Balkonkraftwerk B210, A80 & D100S mit 410-W-Solarpanel im Test

Ob als Notlösung im Falle eines Stromausfalls, als nachhaltige Alternative zu Kohle, Gas und Kernkraft oder einfach zum Geldsparen: Die Gründe für ein Balkonkraftwerk sind vielfältig. Im Gegensatz zu einer fest verbauten Photovoltaikanlage auf dem Dach, lässt sich ein Solarsystem für den Balkon grundsätzlich auch als Laie installieren. Dazu ist es deutlich preiswerter als die meisten Systeme fürs Dach. Wir haben das Bluetti Balkonkraftwerk – bestehend aus B210 Powerstation, 410-Watt-Solarmodul, A80 Mikrowechselrichter und Solarladeregler D100S – getestet.

Bluetti Balkonkraftwerk: Das ist möglich

Bei dem Balkonkraftwerk von Bluetti handelt es sich um ein vollständiges System, welches die produzierte Energie nicht nur direkt ins Hausnetz einspeist, sondern sie auch speichern kann. So kannst du auch in sonnenärmeren Stunden Solarenergie nutzen, um etwa Kühlschrank, Waschmaschine oder TV zu betreiben. Dadurch machst du dich unabhängig vom Stromnetz, produzierst nachhaltige Energie selbst und kannst einen Stromausfall überbrücken.

Das Balkonkraftwerk besteht zum einen aus der B210 Powerstation, welche eine Kapazität von 2.150 Wh bietet. Eine weitere Powerstation lässt sich dazu kaufen, um die Kapazität zu verdoppeln. Außerdem gehören zwei Glas-Solarmodule mit je 410 Watt Ausgangsleistung zum Set. Insgesamt bietet das System so eine Ausgangsleistung von bis zu 600 Watt, mit der sich mehrere Geräte in deinem Haushalt betreiben lassen.

Bluetti Balkonkraftwerk Test – An der Vorderseite der B210 Powerstation befinden sich der Ein- & Ausschalter sowie ein paar Anschlüsse

Während aktuell in der Regel nur 600 Watt eingespeist werden dürfen, lässt sich die Ausgangsleistung bei diesem System aber auch auf 800 Watt erhöhen. So kannst du – voraussichtlich ab 2024 – auch mehr Solarenergie in dein Heimnetz einspeisen. Der Bluetti A80 Mikrowechselrichter wandelt zudem den von den Solarmodulen produzierten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC) um, um diesen ins Stromnetz einspeisen zu können.

Ein weiterer Teil des Balkonkraftwerks ist der Solarladeregler D100S. Dieser sorgt für einen geringeren Energieverlust bei der Umwandlung und erhöht den Wirkungsgrad auf bis zu 95 Prozent. Und das ist im Vergleich zur Konkurrenz wirklich gut, da sich der Wirkungsgrad der meisten Mikrowechselrichter zwischen rund 73 und 96 Prozent bewegt.

Verarbeitung, erster Eindruck und Aufbau

Für unseren Test haben wir das System auf einer Einfamilienhaus-Baustelle zusammengebaut und das Solarpanel am Baugerüst angebracht. Für die Installation muss zunächst die Halterung für das Solarpanel zusammengebaut werden. Die Halterung war erfreulicherweise bereits zu einem Großteil vormontiert, sodass der restliche Zusammenbau schnell ging. Für die Montage liefert Bluetti neben sämtlichen Schrauben auch einen simplen Sechskant- und einen Inbusschlüssel mit. Allerdings ist es empfehlenswert, einen eigenen Schraubendreher mit Drehmoment und einen Schraubenschlüssel zu verwenden, da das mitgelieferte Werkzeug eher zweckmäßig ist.

Das Gerüst, welches das Solarpanel trägt, war leicht zusammengebaut und wiegt nicht viel. So lässt es sich einfach dorthin tragen, wo es montiert werden soll. Bei der Montage helfen mitgelieferte Anleitungen, in denen alles gut erklärt ist. Einige der Anleitungstexte sind jedoch leider nur in Englisch vorhanden. Wer ein wenig Erfahrung bei der Montage von Möbeln hat, wird die Anlage aber auch ohne Anleitung zusammenbauen können.

Das Bluetti Solarpanel hält stabil in Richtung Himmel geneigt am Baugerüst

Sowohl das Gerüst, als auch das Solarmodul und die Powerstation sind gut verarbeitet und wirken robust. Generell ist das Kraftwerk für Balkone mit einem herkömmlichen Geländer aus Edelstahl, Kunststoff oder einem ähnlichen Material geeignet. Viel wichtiger ist es, dass eine horizontale Querstange vorhanden ist, wo das Gerüst befestigt werden kann. Außerdem wäre es gut, wenn vertikale Streben vorhanden sind. Denn zur Fixierung legt der Hersteller weiteres Material bei, das sich nur an senkrechten Stangen befestigen lässt. Solltest du ein anderes Geländer haben, lässt sich aber je nachdem auch mit weiterem Material aus dem Baumarkt improvisieren. Wir haben das Solarpanel zum Beispiel vorerst mit Kabelbindern fixiert, da das gesamte Gewicht ohnehin oben am Geländer hängt.

Mit dieser Halterung hält das gesamte Gewicht des Solarpanels am Balkongeländer

Die vom Hersteller mitgelieferten Teile zum Fixieren sind in Ordnung, aber angesichts einer großen Vielfalt von Balkongeländern immer nur ein Kompromiss. Mit einfachen Baumaterialien wie Schellen oder Winkeln lässt sich aber ohne Probleme eine rüttelfeste und tragfähige Verbindung zwischen dem Gestell und dem Balkon herstellen.

Installation und Verkabelung

Es ist sinnvoll, die Solarpanels erst auf ihr Gestell zu installieren und sie dann fertig montiert am Geländer anzubringen. Andernfalls wird es sehr aufwendig, sie nachträglich in die Halterung zu schieben. Sobald die Kollektoren fest verbaut sind, kann man sich mit der Verkabelung der einzelnen Komponenten beschäftigen.

Bluetti macht es einem sehr einfach, die Bauteile miteinander zu verbinden. Die von den Solaranlagen wegführenden Kabel werden per Steckverbindung mit dem Solar-Laderegler verbunden. Verkehrt machen kann man hier nichts, denn die Anschlüsse sind eindeutig beschriftet und es passen nur die Steckverbindungen zusammen, die zusammengehören.

Vom Laderegler aus führt ein dickes, farblich markiertes Kabel zur Powerstation. Auch hier ist die Verkabelung kinderleicht, eindeutig und sicher. Durch die Verbindung zwischen Regler und Powerstation wird überschüssige Energie in den Speicher geladen und bei Bedarf aus der Batterie abgerufen.

Test Balkonkraftwerk Bluetti – Die Verkabelung ist dank Plug and Play und farblicher Markierung sehr einfach

Vom Laderegler führt eine weitere Verbindung zum Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt, damit dieser über eine Schuko-Steckdose ins heimische Stromnetz geleitet werden kann. Auch hier gilt: Die Kabel sind eindeutig zu identifizieren und schnell zusammengesteckt.

Das gesamte System ist übrigens IP67-zertifiziert, sodass du alle Komponenten auch ungeschützt auf dem Balkon im Regen stehen lassen kannst. Problematisch kann es werden, wenn man die Kabel wieder lösen möchte, denn teilweise sitzen die Verschlussklemmen zu stramm. Wir hatten im Test bei zwei Kabelverbindungen ziemliche Mühe und konnten sie nur mit Werkzeug wieder voneinander lösen.

App und Stromproduktion

Die Stromerzeugung mit dem Balkonkraftwerk lässt sich in der Bluetti-App überwachen. Nach der Account-Erstellung und dem Hinzufügen der einzelnen Komponenten lässt sich in der App die Energieproduktion in Echtzeit checken. Hier siehst du, wie viel Strom das System gerade erzeugt und, ob er direkt ins Hausnetz eingespeist wird oder zunächst die Powerstation auflädt. Weiterhin wird dir in der App auch der Ladestand der B210 Batterie angezeigt. Wenn du es genauer wissen möchtest, kannst du dir hier außerdem weitere interessante Energie-Statistiken anzeigen lassen, sowie die Geldsumme, die du durch das System bisher gespart hast.

In der Bluetti-App sieht man unter anderem die Stromerzeugung in Echtzeit und den Ladestand der Powerstation

Wir haben das Bluetti Balkonkraftwerk an einem sehr bewölkten Tag im Dezember getestet, wodurch die produzierte Strommenge zum Testzeitpunkt relativ gering ausgefallen ist. Bei optimalen Bedingungen und mit direkter Sonneneinstrahlung sollen aber bis zu 800 Watt möglich sein, was zumindest für ein paar einfache Verbraucher im Haushalt ausreichend ist.

Fazit des Bluetti Balkonkraftwerks

Am grundsätzlichen Sinn von Balkonkraftwerken scheiden sich die Geister. Mehrere tausend Euro muss man für eine vernünftige Anlage in die Hand nehmen. Das lohnt sich angesichts der begrenzten Erzeuger-Kapazitäten erst nach ein paar guten Sommern. Für einen kurzfristigen Spareffekt lohnt sich eher die Umrüstung der Verbraucher im Haushalt. Dennoch kann ein Balkonkraftwerk sinnvoll sein, wenn man die langfristige Amortisation, die erhöhte Versorgungssicherheit und den Beitrag zur umweltfreundlichen Energieerzeugung zu schätzen weiß.

Entscheidest du dich für ein Balkonkraftwerk, ist das System von Bluetti eine sehr gute Wahl. Hochwertig verarbeitet, leicht zu installieren und durch den modularen Aufbau auch gut erweiterbar. Du kannst mit einem Basis-Set starten und zum Beispiel die Stromspeicher erst später dazu kaufen. Für Solar-Einsteiger, die kein eigenes Dach mit einer festen Anlage belegen können, ist das Bluetti Balkonkraftwerk ideal.

Das Balkonkraftwerk ist bei Bluetti in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die von uns getestete Variante kostet gut 2.100 Euro – immerhin inklusive Speichereinheit. Du kannst aber auch Solarpanels und Powerstation einzeln kaufen oder dich für ein Set mit insgesamt vier Solarpanels und einer zweiten Erweiterungsbatterie entscheiden.

Pros des Bluetti Balkonkraftwerks

Selbst für Anfänger leicht zu installieren

Hochwertig verarbeitet

Modular erweiterbar, Einstieg auch mit günstigem Setup möglich

Contras des Bluetti Balkonkraftwerks

Anleitungen teilweise nur auf Englisch

Steck-Kabelverbindungen schwergängig beim Lösen