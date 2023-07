Wechselrichter-Skandal: Diese Geräte müssen vom Netz

Leider müssen nach jüngsten Entwicklungen im Wechselrichter-Skandal jetzt tausende Geräte vom Netz. Die Bundesnetzagentur hat sich klar dagegen ausgesprochen, dass die betroffenen Geräte länger benutzt werden dürfen. Das Problem für Verbraucher bleibt jedoch, dass nicht immer klar ist, welche Modelle von dem Problem betroffen sind. Wir haben die bekannten Fälle mit Problemen für dich zusammengefasst.

Zahlreiche Wechselrichter müssen vom Netz

Für Verbraucher ist die Lage keineswegs so eindeutig, wie es zu wünschen wäre. Noch heute werden in Onlineshops Geräte mit betroffenen Wechselrichtern angeboten. Dabei ist längst bekannt, dass sie die notwendige VDE-Norm VDE-AR-N 4105 nicht mehr erfüllen. Nicht immer ist für den Kunden dabei ersichtlich, dass überhaupt ein Deye-Wechselrichter verwendet wurde. Viele Discounter vermarkten die Wechselrichter unter eigenen Markennamen weiter, sodass noch viel mehr Modelle als die hier gelisteten Varianten betroffen sein könnten. Dank der freundlichen Assistenz von Sonnenbalkon konnten wir weitere betroffene Geräte identifizieren und auflisten.

Neben Deye scheint auch NEP betroffen zu sein, wie Anker bei internen Überprüfungen der verbauten Wechselrichter in den Anker SOLIX Komplettpaketen feststellte. Wir werden diese Liste regelmäßig für euch erweitern, wenn uns weitere betroffene Modelle bekannt werden. Nach aktuellem Kenntnisstand gelten die folgenden Wechselrichter als von Problemen betroffen:

Deye SUN300G3-EU-230

Deye SUN500G3-EU-230

Deye SUN600G3-EU-230

Deye SUN1300G3-EU-230

Deye SUN2000G3-EU-230

Deye SUN-M80G3-EU-Q0

Anker SOLIX MI60-Wechselrichter

Weitere Wechselrichter könnten betroffen sein

Weitere Modelle der Firma Deye sowie Wechselrichter unter anderen Markennamen könnten betroffen sein. Besonders hoch ist die Wahrscheinlichkeit für Produkte aus den gleichen Produktserien, in denen solche Fehler bereits festgestellt wurden. Einige Händler haben bereits reagiert und Maßnahmen zur Hilfe für ihre Kunden ergriffen. So bietet Anker etwa den Kunden, die einen Anker SOLIX MI60-Wechselrichter erhalten haben, einen kostenlosen Umtausch gegen den Anker SOLIX MI80-Wechselrichter an. Dieser entspricht den benötigten Sicherheitsstandards.

Da sich zurzeit noch viele Wechselrichter in Prüflaboren befinden und die Firma Deye Händler kontaktiert, um über betroffene Geräte zu informieren, könnten noch zahlreiche weitere Modelle diese Liste innerhalb der kommenden Wochen ergänzen. Bei all den schlechten Nachrichten über betroffene Modelle möchten wir hier jedoch noch einmal auf Wechselrichter der Firma Hoymiles verweisen. Sie hielten bisher allen Sicherheitstests stand und erfüllten alle notwendigen Standards. Balkonkraftwerke, die diese Wechselrichter besitzen, müssen nicht vom Netz genommen werden.

Bist du ebenso betroffen und besitzt einen der fehlerhaften Wechselrichter, solltest du versuchen Kontakt zum Händler aufzunehmen, bei dem du das Gerät erworben hast. Viele Händler kommen Kunden zurzeit entgegen und tauschen betroffene Wechselrichter gegen andere Modelle aus, damit die Balkonkraftwerke weiter betrieben werden können. Solltest du mit deinem Händler keinen Erfolg haben, kannst du dennoch von aktuellen Angeboten profitieren. Der Onlineshop Green Solar etwa bietet dir Wechselrichter mit einem Rabatt von 50 Prozent an, wenn du ein Foto eines der betroffenen Wechselrichters über das dortige Kontaktformular einreichst.