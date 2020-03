Eigentlich sollte Voltolos für die nächsten drei Wochen der legendäre Raidboss in Pokémon Go sein, doch Niantic bringt etwas Abwechslung ins Spiel. Jedes Wochenende gibt es für drei Tage einen neuen Raidboss und jedes mal sogar mit Shiny-Chance! Dieses Wochenende erwartet uns die Wandelform von Giratina mit Shiny-Chance. Wir zeigen dir die besten Giratina Konter.

6. – 9. März Darkrai

13. – 16. März Giratina (Wandelform)

20. – 23. März Kobalium

27. – 30. März Lugia

Wann kann ich Giratina herausfordern?

Giratina erscheint bei uns am Freitag, den 13. März und ist bis zum 16. März anzutreffen. Dir bleiben also nur 4 Tage das PVP-Pokémon zu besiegen. Eine Raid-Stunde mit Giratina findet leider nicht statt.

Ist Giratina ein sinnvolles Pokémon?

Giratina in der Wandelform ist der Urform drastisch unterlegen. Es besitzt nicht so gute Attacken und kann insgesamt weniger Wettkampfpunkte erhalten. Für PVP und die neuen Kampfliegen die ebenfalls am Freitag starten sollen ist es jedoch ein unverzichtbarer Begleiter und sollte in keinem Team fehlen. Doch auch wenn du nicht so viel PVP spielst, lohnt sich das Legendäre Pokémon: Giratina ist nämlich in seiner schillernden Form verfügbar. Dieses erkennst du an den blau-weißen Akzenten und dem leicht goldenen Körper. Die Chance ein Shiny-Giratina zu finden, liegt ungefähr bei 1:19.

Giratina Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Giratina?

Der beste Konter gegen Giratina ist das Drachen-Pokémon Rayquaza mit den Attacken Drachenrute und Wutanfall. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Rayquaza Drachenrute Wutanfall Palkia Drachenrute Draco Meteor Brutalanda Drachenrute (nicht erlernbar) Draco Meteor (nicht erlernbar) Maxax (Entwicklung von Milza) Drachenrute Drachenklaue Knakrack Drachenrute Wutanfall Dragoran Drachenrute Wutanfall

Mit drei Spielern die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Giratina problemlos zu besiegen sein. Ein 100er Giratina hat den WP-Wert 1931 und bei Wetterboost (Wind oder Nebel) 2414. Umso näher also der Wert deines Giratinas an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.