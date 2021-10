Top 5 Multiplayer Horror-Games für deine Halloween Party

Fast jeder verbringt gerne Zeit mit Freunden. Ob dies nun auf einer tatsächlichen Party oder bei einem Gaming-Abend passiert, ist jedem selbst überlassen. Doch gerade jetzt, wo Halloween vor der Tür steht, wollen wir dir die Top 5 Multiplayer Horror-Games zeigen, die du mit deinen Freunden zocken kannst.

Die Spiele sind hier nicht nach Qualität sortiert. Es handelt sich lediglich um unsere fünf Top-Tipps für einen gelungenen Spieleabend.

Nummer 5 – Phasmophobia

Schon lange faszinieren Geister die Menschheit. Viele glauben noch heute an das Übernatürliche. Durch Kultfilme wie “The Conjuring” sind Geisterjäger immer mehr in unser Bewusstsein gerückt. In Phasmophobia hast du nun die Chance, gemeinsam mit deinen Freunden selbst zum Geisterjäger zu werden.

Begebt euch in heimgesuchte Häuser und findet den Geist. Hierbei müsst ihr zusammen Beweise sammeln, Strategien entwickeln und eure Ressourcen gut einteilen. Denn ihr müsst den Geist nicht nur ausfindig machen. Ebenso müsst ihr bestimmen, um welche Art von Heimsuchung es sich handelt.

Nummer 4 – Left 4 Dead 2

Left 4 Dead 2 ist ein wahrer Klassiker des Zombie-Horrors und eignet sich perfekt für eine Halloween Gaming-Session. Das Spiel kann gemeinsam mit Freunden gespielt werden.

Jeder muss zugeben: Es macht einfach Spaß zusammen Horden von Zombies zu erlegen. Lasst einander nicht im Stich und bleibt zusammen, wenn ihr überleben wollt. Die Level in Left 4 Dead 2 variieren in ihrer Schwierigkeit, es ist also für jeden etwas dabei. Das einfache Gameplay und die schnelle Lernkurve machen das Spiel außerdem perfekt für Einsteiger.

Nummer 3 – Dead by Daylight

In Dead by Daylight geht es darum, als Überlebender dem verrückten Mörder zu entkommen. Das Spielprinzip ist simpel und macht doch immens Spaß. Besonders, weil der Mörder selbst ein Spieler ist.

In diesem Spiel spielt ihr also sozusagen fangen. Die Aufgabe der Überlebenden ist es, kleine Tasks über die Map verteilt zu erledigen, während der Mörder ihnen auf den Fersen ist. Dies führt zu spannenden Stunden, die du in diesem Spiel mit deinen Freunden verbringen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Nummer 2 – DayZ

In DayZ geht es um das pure Überleben. Eine Zombie Apokalypse ist ausgebrochen und du befindest dich mittendrin. Du startest das Spiel nur mit einfacher Kleidung und einem Leuchtstab. Es liegt also an dir, Ausstattung und Waffen im Spiel zu finden.

Über den In-Game Voice Chat kannst du mit deinen Freunden kommunizieren. Schließt euch zusammen, oder kämpft um Ressourcen. Die Wahl ist euch überlassen. Hauptsache, du überlebst.

Nummer 1 – Cry of Fear

Cry of Fear hält dich in einem Alptraum gefangen. In der Singleplayer Kampagne kontrollierst du Simon Henriksson, der von einem Auto angefahren wurde und zwischen der normalen Welt und einer Alptraum-Welt gefangen ist.

Jedoch bietet das Spiel auch eine Multiplayer-Kampagne für bis zu vier Spieler. Dieses Spiel ist besonders empfehlenswert, wenn du wert auf eine spannende Story legst. Du und deine Freunde spielen nämlich als Polizisten, die Simon auf der Spur sind. Dabei werdet ihr allerdings selbst in der Alptraum-Welt gefangen. Doch das Beste am Spiel? Es ist komplett kostenlos. Kein Wunder also, dass es sich auf unserer Top 5 Multiplayer Horror-Games Liste wiederfindet.