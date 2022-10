Ghostbusters: Das offizielle Geisterjäger-Spiel hat es in sich

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist ein neues Spiel von illfonic, das sich einer offiziellen Ghostbusters Lizenz bedient. Das ist besonders für Fans der „Ghostbusters“-Filme von Bedeutung, denn sie bekommen hier nicht nur ein super Spiel, sondern auch ein unschlagbares Nostalgie-Gefühl. Wie das Spiel bei uns im Test abgeschnitten hat, erfährst du hier.

Was ist Ghostbusters: Spirit Unleashed?

Das neue „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ kann auf dem PC, der PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One gespielt werden. Aktuell kostet das Spiel für den PC im Epic Games Store rund 32 Euro. Um zu spielen, benötigst du am PC mindestens 8 GB RAM, einen Intel Prozessor mit 4 Threads und 2,3 GHz und eine Nvidia GeForce GTX 670. Äquivalente Komponenten von anderen Anbietern funktionieren auch. Für eine optimale Spielerfahrung empfiehlt illfonic jedoch ein besseres Setup.

„Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist ein Live-Service-Game, was bedeutet, dass du zusammen mit deinen Freunden online spielen kannst. Natürlich kannst du jedoch auch gegen Bots, oder beliebige Spieler online antreten. Der Hauptteil des Spiels besteht aus recht kurzen Runden, in denen du in einer festgelegten Location auf Geisterjagd gehst. Dein Ziel ist es als Ghostbuster, den Geist gemeinsam mit deinen Mitspielern zu fangen. Spielst du als Geist, ist es dein Ziel, den Geisterjägern zu entkommen und die Location vollends heimzusuchen.

Erster Eindruck und Grafik

Der erste Eindruck des Spiels ist durchweg solide. Fans des Ghostbusters Franchises erkennen schnell das bekannte Firehouse wieder und können sich darauf freuen, bekannten Charakteren zu begegnen. Der Grafikstil orientiert sich an Animationsfilmen, das Spiel verfolgt keinen großen Realismusanspruch in seinem Stil. Dies passt jedoch zur Spielart und dem restlichen Content des Games. Es handelt sich hierbei also nicht um eine negative Eigenschaft. Charaktere sind trotz des Stils leicht erkennbar und die Locations sehen detailliert und liebevoll gestaltet aus.

Locations sind detailliert gestaltet.

Das Design passt gut zur bunten und doch düsteren Welt von Ghostbusters, in die du im Spiel eintauchst. Die Macht deiner Tools und Geräte wird durch coole Effekte und Lichtshows verdeutlicht, was das Spiel um einiges packender und intensiver macht. Die Welt fühlt sich lebendig an, was auch das Gameplay stark positiv beeinflusst. Insgesamt ist das visuelle Design sehr gelungen und folgt einem einheitlichen Stil, der gut zur Atmosphäre passt, die im Spiel herrscht. Die Atmosphäre ist locker und ausgelassen, jedoch schwingt stets Spannung und eine gewisse Düsterheit im Unterton mit. Auf diese Weise bleibt das Spiel eine lockere Erfahrung, aber bietet dennoch genug Anreiz, in die Welt von „Ghostbusters: Spirits Unlashed“ einzutauchen.

Macht das Spiel Spaß?

Das Gameplay von „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist recht simpel, hat man es einmal verstanden. Dennoch gibt es stets genügend Dinge zu beachten, die das Spiel nicht langweilig werden lassen. Trotz dass also jede Partie dem gleichen Aufbau folgt, bleibt das Spiel spannend. Jede Runde hält Überraschungen bereit, was unter anderem daran liegt, dass der Geist nicht nur ein Bot, sondern ein Spieler ist. Jeder Spieler folgt einem eigenen Spielstil, weswegen das Spiel stets unberechenbar bleibt. Doch auch wer gegen Bots spielt, findet hier Spaß und Spannung.

Durch die verschiedenen Mechaniken, die stets zusammen wirken, steckt das Spiel voller Action. Selbst wenn man alleine in einer großen Location spielt, vergeht kaum ein Moment ohne Action. Hat man den Geist einmal gefunden, so folgt alles Schlag auf Schlag. Jede Sekunde zählt, denn zwischen dem Aufladen, Auswerfen und Öffnen der Falle und der potenziellen Überhitzung seines Tools, gibt es vieles zu beachten. Das Gameplay von „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ ist also durchaus gelungen. Das Spiel eignet sich perfekt für kurze Partien voller Action, die Spaß machen, aber kein stundenlanges Investment verlangen.

Die Jagd nach Geistern wird schnell turbulent.

Für wen ist das Spiel geeignet?

Startest du zum ersten Mal „Ghostbusters: Spirits Unleashed“, dann wirft das Spiel dich direkt in ein Tutorial. Dies ist auch gerechtfertigt, denn es gibt im Spiel einiges zu lernen und zu beachten. Das Tutorial bringt dir grundlegende Mechaniken näher und schickt dich auf deine erste Mission. Jedoch gibt es auch im späteren Verlauf des Spiels noch viel zu lernen, denn die Mechanik der einzelnen Geräte ist längst nicht alles, was das Spiel ausmacht. Wer das Spiel also wirklich meistern möchte, der muss einiges an Zeit investieren.

Wer jedoch nur auf der Suche nach einigen Partien für zwischendurch ist und keinen Perfektionsanspruch verfolgt, der kann das Spiel recht leicht verstehen. Hilfreich ist es, sich bereits im Vorhinein zumindest grundlegend mit Videospielen auszukennen. Das User-Interface ist recht übersichtlich gestaltet, tendiert jedoch dazu, den Spieler anfangs mit sehr viel Info auf einmal zu konfrontieren. Hier ist wichtig, sich direkt einen Überblick zu verschaffen, um nicht überwältigt zu werden. Insgesamt ist das Spiel sowohl für Ghostbusters-Fans auf der Suche nach etwas Ablenkung, als auch für Gamer geeignet, die sich intensiv mit einem Live-Service online Game befassen wollen.

Nach der erfolgreichen Jagd, muss die Geisterfalle geleert werden.

Fazit zu Ghostbusters: Spirits Unleashed

Insgesamt handelt es sich bei „Ghostbusters: Spirits Unleashed“ um ein empfehlenswertes Spiel. Besonders, wer das Ghostbusters-Franchise mag, findet hier genau das, wonach er sucht. Doch auch, wer Spiele wie „Dead by Daylight“ mag, kann hier definitiv viel Spaß haben. Besonders mit Freunden ist das Spiel zu empfehlen, denn die einzelnen Partien können schnell, sehr intensiv und schwer überschaubar werden. Gute Kommunikation und Taktik sind hier also von Vorteil.