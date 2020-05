Reshiram Konter: Endlich neue Legendäre in Pokémon Go

Wann kann ich Reshiram herausfordern?

Reshiram wird für drei Wochen in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Terrakium ab Mittwoch, 27. Mai, und bleibt bis einschließlich Dienstag, 16. Juni. In diesen drei Wochen soll jeden Mittwoch eine Raidstunde mit Reshiram stattfinden. Bei dieser fandest du zwischen 18 und 19 Uhr in fast jeder Arena einen Reshiram-Raid. Wir zeigen dir die besten Reshiram Konter.

Ist Reshiram ein sinnvolles Pokémon?

Reshiram erscheint zum ersten Mal in Pokémon Go. Das legendäre Pokémon ist auf dem Cover der schwarzen Generation abgebildet und gehört zusammen mit Kyurem und Zekrom zu dem sogenannten Tao-Trio. Es hat die Typen Drache und Feuer und wird mit den Attacken Feuerzahn und Hitzekoller vermutlich zum besten Feuer-Pokémon im Spiel. Also auf jeden Fall ein Pokémon, das keinem Spieler fehlen sollte. Shiny Reshiram wird es jedoch noch nicht geben.

Reshiram Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Reshiram?

Die besten Reshiram Konter sind mit starken Gesteins- oder Drachen-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter gegen Reshiram Rameidon mit den Attacken Katapult und Steinhagel. Auch wenn er es nicht in die Top-Sechs schafft, ist das aktuell in den Raids anzutreffende Terrakium mit denselben Attacken ebenfalls ein guter Konter. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Rameidon Katapult Steinhagel Rayquaza Drachenrute Wutanfall Rihornior Lehmschelle Felswerfer (nur mit Elite-TM erlernbar) Maxax (Milza Entwicklung) Drachenrute Drachenklaue Dialga Feuerodem Draco Meteor Brutalanda Drachenrute Wutanfall (nur mit Elite-TM erlernbar)

Mit drei Spielern die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Reshiram zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Reshiram hat dabei den WP-Wert 2.307 und bei Wetterboost (sonnig/klar oder windig) 2.884 WP. Je näher also der Wert deines Reshiram an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon. Ein gutes Reshiram kann komplett hochgelevelt über 4.000 Wettkampfpunkte haben.

Mit der neuen Fernraid-Funktion kannst du Reshiram sogar von zu Hause aus erhalten. Wie das geht, zeigen wir dir in unserem Fernraid-Ratgeber.

Kyurem und Zekrom folgen

Ninatic hat bereits angekündigt, dass nach Reshiram auch die anderen beiden Pokémon des Tao-Trios in Level-5-Raids kommen sollen. Auch bei den beiden handelt es sich um echt starke Drachen-Pokémon. So könnte Zekrom zum stärksten Elektro-Pokémon und Kyurem zum stärksten Eis-Pokémon werden.