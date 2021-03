Wann kann ich Rayquaza herausfordern?

Rayquaza wird für ein Wochenende in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Rayquaza ab Samstag, den 27. März, und bleibt bis einschließlich Sonntag, den 28. März. Ab Samstagmorgen um 10 Uhr kann es losgehen und die Jagd kann beginnen. Das Besondere dabei: An diesem Wochenende besitzen gefangene Rayquazas die Flug-Attacke „Orkan“. Wir zeigen dir die besten Rayquaza-Konter.

Ist Rayquaza ein sinnvolles Pokémon?

Rayquaza hat die Typen Flug und Drache und kann in beiden Typen auch mit Sofort- und Ladeattacken ausgestattet werden. Gerade mit den Drachenangriffen ist es eines der mächtigsten Pokémon, die es in Pokémon Go gibt und damit ist es auch einer der besten Drachenangreifer im Spiel. Die Chance ein Shiny zu erhalten liegt dabei bei ungefähr 19:1. Wer also noch keine schillernde Form des legendären Pokémon besitzt, kann direkt zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen.

Rayquaza Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Rayquaza?

Die besten Rayquaza Konter sind mit starken Eis-Attacken ausgestattet. Somit ist der beste Konter, den wohl jeder Spieler zur Verfügung hat, Mamutel mit den Attacken Pulverschnee und Lavine. Als Alternativen bieten sich Snibunna mit Eisattacken und Glaziola an. Ein Tipp ist auch Mewtu in seiner Crypto-Verison und der Ladeattacke Eisstrahl. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Mewtu Psychoklinge Eisstrahl Rossana Eisodem Lawine Siberio Pulverschnee Eishieb Galatwina Eisodem Blizzard Arctos Eisodem Blizzard

Mit drei Spielern, die gute Rayquaza Konter aus dieser Liste besitzen, könnte Rayquaza zu besiegen sein. Mit 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Rayquaza hat dabei den WP-Wert 2.191, bei Wetterboost 2.739 WP. Umso näher also der Wert deines Rayquaza an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.