WhatsApp Gruppenanrufe: So schaltest du lästige Personen aus

Jeder kennt diese eine Person, die in Gruppenchats immer zu viel schreibt oder redet. Das macht die eigentlich praktischen Gruppen schnell lästig. Du kannst sie deswegen einfach stumm schalten – oder die Person bei WhatsApp unschädlich machen. Denn Messenger hat in den Privatsphäre-Einstellungen eine Möglichkeit versteckt, die vor allem bei Gruppenanrufen praktisch ist.

Gruppenanrufe bei WhatsApp: Personen einfach ausschalten

Gruppenanrufe können schon mit mehr als zwei Personen anstrengend werden. Mittlerweile erlaubt der Messenger nämlich Anrufe mit bis zu 32 Personen. Doch seit dem Sommer 2022 bist du dazu in der Lage, etwas dagegen zu unternehmen. Kurzum: einzelne Personen stumm zuschalten. Inspiriert ist die Funktion wohl von zahlreichen Meetings via Zoom, Teams und Co., die seit der Pandemie zum Alltag dazugehören.

Für den Fall, dass du mit mehreren über WhatsApp telefonierst, kannst du jetzt störende Teilnehmer schlicht stumm schalten. Das ist besonders dann praktisch, wenn es im Hintergrund einer Person immerzu laut ist und dadurch Störgeräusche beim Telefonat verursacht werden. Oder auch, wenn ein Teilnehmer immer wieder dazwischenredet. Hilfreich ist die Funktion darüber hinaus, wenn zwei Personen im gleichen Raum sitzen und dadurch ein hallendes Echo erzeugt wird. Anders als bei Zoom und Co. ist bei WhatsApp nicht nur der Gruppenadmin dazu berechtigt, andere Teilnehmer stumm zu schalten. Das funktioniert beim Messenger-Dienst bei jedem. Und so gehts:

Während eines Anrufs siehst du alle Teilnehmer in der Übersicht. Tippe auf einen Nutzer, den du stummschalten willst und halte das Display für ein paar Sekunden gedrückt.

Folgend erscheint ein Menü, in der die Option „Stumm“ auswählbar ist.

Wähle die Option aus, fertig.

Auf gleichem Wege lässt sich die Stummschaltung wieder aufheben.

Noch mehr Gruppenfunktionen

Neben der Mute-Funktion integriert WhatsApp außerdem die Möglichkeit, einen Teilnehmer während eines Gruppenanrufs direkt im Chat anzuschreiben, ohne dass andere es mitbekommen.

Doch das ist nicht die einzige Funktion, die WhatsApp dir für Gruppen zur Hand gibt. Wie du generell eine WhatsApp-Gruppe erstellst oder sie nach Bedarf auch wieder löschst, erklären wir dir in diesem Ratgeber. Es ist außerdem möglich, eine Gruppe heimlich zu verlassen. Das geht erstaunlich einfach, wenn du über den Gruppennamen gehst.

