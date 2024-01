Instagram-Video-Download: So lädst du Videos, Stories & Reels herunter

Es gibt viele Gründe dafür, Instagram-Videos herunterladen zu wollen. Selbiges gilt für Stories und Reels. Über die offizielle App oder Website ist dies jedoch nicht möglich. Denn wie jeder andere Social-Media-Anbieter auch möchte Betreiber Meta die Nutzer möglichst auf der eigenen Plattform behalten. Glücklicherweise stellt der Download von Instagram-Videos technisch keine große Herausforderung dar. Daher sprossen Instagram-Video-Download-Apps und -Tools in den vergangenen Jahren wie Pilze aus dem Boden. Leider können diese – genauso wie einige Pilze auch – schädlich sein. Worauf gilt es also zu achten und welche Tools funktionieren wirklich?

Instagram-Video-Downloader aussuchen

Selbst wenn man sich speziell in den offiziellen iOS- oder Android-Stores auf die Suche nach einer Instagram-Video-Download-App begibt, drohen Gefahren. Denn Cyberkriminelle imitieren solche Anwendungen oftmals gerne, um etwa an die Zugangsdaten zum Instagram-Konto zu gelangen oder schlichtweg einen Virus auf das Handy des Opfers zu schleusen. Daher sollten Nutzer unbedingt auf die Zahl der Downloads und die dazugehörigen Bewertungen achten. Wurden mehr als vier Sterne bei einer Download-Zahl jenseits der 50.000 vergeben, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass es sich bei der Anwendung um ein Schadprogramm handelt. Bei zwei Sternen und unter 500 Downloads sollte man derweil lieber die Finger vom Instagram-Video-Downloader lassen.

Weiterhin sollten Nutzer ihr Augenmerk darauf legen, ob die Anwendung Werbung schaltet und In-App-Käufe bietet. Ersteres ist dabei in der Regel völlig in Ordnung – schließlich müssen sich die Betreiber irgendwie finanzieren. Zweites ist ebenfalls nicht schlimm, deutet jedoch darauf hin, dass sich einige Funktionen lediglich mittels barer Münze freischalten lassen.

Ferner lassen sich Instagram-Videos auch direkt im Internet-Browser herunterladen. Das gilt sowohl für den PC als auch das Smartphone. Der Nachteil im Vergleich zu Apps ist, dass Websites in der Regel keine gesonderten Sicherheitstests durchlaufen und auch keine verlässlichen Bewertungen vorweisen können. Folglich ist die Gefahr von Malware größer.

Downloader für Instagram-Videos im Überblick

Wir haben uns im Rahmen unserer Recherche mit mehreren unterschiedlichen Instagram-Video-Downloadern auseinandergesetzt – sowohl in App-Form als auch im Browser. Die folgenden Tools funktionieren, bieten gute Bewertungen und laufen im Fall der Android-Apps sogar ohne In-App-Käufe. Zudem können die meisten nicht nur Instagram-Videos, sondern auch Instagram-Stories und -Reels herunterladen. Eine Garantie dafür, dass bei den Apps alles mit rechten Dingen zugeht, können wir dennoch nicht geben. Daher empfehlen wir, von einer Anmeldung in den Instagram-Downloadern abzusehen.

Androids Instagram-Downloader

Instagram-Video-Download bei iOS

Instagram-Videos im Browser herunterladen

Download von Instagram-Videos, Stories & Reels

Das grundsätzliche Prinzip ist bei allen zuvor aufgeführten Tools dasselbe. In einem ersten Schritt muss die URL eines Videos, einer Story oder eines Reels in die Zwischenablage kopiert werden. Dazu muss in der App das Pfeil- respektive Papierflieger-Icon unterhalb des Videos angeklickt und unten der Button „Link kopieren“ ausgewählt werden. Anschließend brauchst du nichts weiter zu tun, als zu einem der aufgeführten Tools zu wechseln und die URL in ein Eingabefenster einzusetzen. Oftmals wird der Zwischenspeicher sogar automatisch ausgelesen und der Download beginnt unmittelbar. Alternativ lassen sich die einzelnen Instagram-Video-Downloader jedoch oftmals auch per Teilen-Funktion ansteuern. Anschließend findet sich das heruntergeladene Video in beiden Fällen in der Galerie respektive dem ausgewählten Ordner.