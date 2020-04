Heuschnupfen? Die 3 besten Apps für Allergiker

Frühling bedeutet für viele Deutsche auch: Heuschnupfen. Die ersten Pollen schwirren bereits durch die Luft und sorgen für Schnupfen und tränende Augen. Wir haben ein dutzend Pollenallergie-Apps getestet und stellen dir die 3 besten vor.

Gerötete, tränende und juckende Augen, Schnupfen und häufiges Niesen? Wenn diese typischen Symptome eintreten, weiß jeder Allergiker, dass die Pollen wieder fliegen. Und da ist er wieder, der Heuschnupfen. Im Fachjargon wird die Pollenallergie auch „allergische Rhinitis“ genannt. Werden die Beschwerden zu extrem, helfen nur noch Nasenspray, Augentropfen und Antihistaminika. Es gibt aber auch digitale Hilfe.

Eine App für dein Smartphone ersetzt zwar keine Hyposensibilisierung und auch kein Nasenspray mit Steroiden. Sie kann dir aber eine Hilfe bei der Planung deines Tages sein und liefert dir stets aktuelle Informationen zum Pollenflug. Ob Birke, Erle, Hasel oder Gräser: Pollenflugkalender, die auf aktuellen Daten des deutschen Wetterdienstes basieren, zeigen dir, in welchen Wochen und Monaten oder gar an welchen Tagen du besonderes betroffen bist und wie hoch die Belastung ist. Auf einen Blick kannst du tagesaktuell sehen, ob der Pollenflug stark, mäßig oder gering ist.

Heuschnupfen: die 3 besten Apps für Android und iOS

Wir haben rund ein dutzend Apps getestet und die drei besten Anwendungen für dich herausgesucht. Dabei sind die Apps sowohl für Android als auch für iOS kostenlos im Google Play Store und Apple App Store erhältlich.

Klara

Die App „Klara“ hilft dir, den Pollenflug zu beobachten, liefert dir eine Pollenvorhersage für die kommenden Tage und zeigt an, welche Pollen aktuell in welcher Konzentration in der Luft vorhanden sind. Zudem gibt es einen Allergiekalender, der dir zeigt, in welchen Monaten du mit welche Pollenarten und welcher Belastung rechnen kannst. Das ist allerdings auch vom Wetter abhängig und nicht ganz genau vorherzusagen.

Da Klarna auf deinen Standort zugreift, zeigt sie dir immer die für dich relevanten Daten. Hinzu kommt, dass du mit einer E-Mail-Adresse ein Profil erstellen und so ein eigenes Allergie-Logbuch führen kannst. Zudem liefert dir die App viele Informationen zu Themen wie „Wissen über deine Allergie“ oder „Allergiesymptome“ und gibt dir nützliche Tipps zu Symptomen und den einzelnen Pollenarten. Außerdem zeigt Klarna, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, was bei Heuschnupfen Linderung verschafft und liefert dir Push-Benachrichtigung aufs Handydisplay, sobald sich die Pollenkonzentration an deinem Standort verändert.

Husteblume

Ob Pollenalarm, der Selbsttest „Heuschnupfen oder Erkältung“ oder die Auswahl der Allergene, gegen die der Körper reagiert: Die App „Husteblume“ der Techniker Krankenkasse bietet wohl die meisten Einstellungsmöglichkeiten. Hinzu kommt ein Tagebuch, in dem du sehr detailliert deine Symptome anhand von Emojis eintragen kannst. Anschließend bekommst du eine Auswertung. So kannst du nach der Heuschnupfen-Zeit sehen, wann du ungefähr im nächsten Jahr mit einer allergischen Reaktion rechnen kannst. Das sind aber nur ungefähre Prognosen und hängen auch sehr vom Wetter ab.

Darüber hinaus gibt es einen Pollenflugkalender, der die Belastung für Gesamtdeutschland und einzelne Regionen anzeigt sowie ein Lexikon zu einzelnen Allergenen. Zudem hält die App eine Mediathek mit Videos bereit. Hier bekommst du Tipps zur Haarwäsche, der Sonnenbrille, Pollennetzen für Fenster, Pollenfilter fürs Auto, Rasenmähen und vielen weiteren Themen. Es geht aber auch um ernste mit der Allergie in Verbindung stehende Erkrankungen wie Asthma.

Eine Vorhersage zum Pollenflug gibt es aber nur für die kommenden drei Tage. Die Prognose für die Belastung kommt direkt vom Deutschen Wetterdienst, der deutschlandweit die Daten der über 45 Messfallen der Stiftung Deutscher Pollendienst (PID) auswertet. Dort wird gemessen, wie viele Pollen sich in einem Kubikmeter Luft befinden und daraufhin ermittelt, wie hoch die Belastungsintensität sein wird.

Ratiopharm Pollen-Radar

Die App „Pollen-Radar“ stammt von Ratiopharm. Du kannst in der Anwendung individuell bestimmen, zu welchen Pollen dir Informationen angezeigt werden. Du hast Heuschnupfen und reagierst nur auf Gräser allergisch? Dann kannst du in den Einstellungen Ambrosia, Birke, Hasel und Co. abwählen. Anschließend wird dir auf der Startseite nur die Pollenbelastung durch Gräser für die kommenden sieben Tage angezeigt.

Zudem kannst du auf einer Deutschlandkarte sehen, wie die Pollenbelastung in anderen Gebieten ist. Auch in dieser App gibt es allerhand Informationen und Wissenswertes zum Heuschnupfen. Darunter Tipps zum Duschen, Niesen und Wohnung putzen. In einem Tagebuch kannst du mit Emojis dein Befinden angeben und so eine Übersicht erstellen. Was hier fehlt, ist ein Allergiekalender, in dem man sehen kann, wann welche Pollen sich in welcher Menge in der Luft befinden.