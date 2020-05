6 Wetter-Apps im Vergleich: Das macht die Apps besonders

„Siri, brauche ich morgen in Hamburg einen Regenschirm?“ – Mit diesem Beispiel bewarb Apple einst die Einführung des Sprachassistenten auf seinem iPhone. Der Inhalt wurde bewusst so gewählt, dass sich jeder in seinem Alltag wiedererkennt. Genau so funktioniert auch die Wetter-Vorhersage des Google-Sprachassistenten „Ok, Google.“ Diese Sprachbefehle samt der jeweiligen Antwort sorgt für einen schnellen Eindruck des aktuellen Wetters auf dem Smartphone.

Das gleiche gilt für vorinstallierte Wetter-Apps, deren Wetterdaten aber manchmal zu Wünschen übrig lässt. Wenn du aber eine Gartenparty planst, auf Radtour gehen möchtest oder einfach nur im Park grillen willst, dann willst du natürlich genauer wissen, was dich erwartet. Wetter Apps weiter. Doch welches sind die besten Wetter-Apps? Wir haben dir die interessantesten und besten Anwendungen zum Wetter aus dem Google Play Store und vom Apple App Store zusammengestellt.

Weather Pro

Die Wetter-App Weather Pro ist eine Wetter-App, die direkt von einem Wetterdienst – allerdings keinem lokalen, sondern weltweit agierenden – mitentwickelt wird. Es handelt sich dabei um die Meteogroup. Sie schmückt sich damit, wiederholt zum Testsieger gekürt worden zu sein und will entsprechend qualitativ hochwertige Prognosen zum Wetter liefern. Allerdings hat sie vor kurzem ein massives Update vorgenommen und damit viele Nutzer verärgert. Der Grund: Viele Funktionen wurden erst einmal entfernt und es gab Ärger mit bestehenden Pro-Account-Kunden.

Das bietet App WeatherPro

Dashboard mit Zugriff auf Wetter, Regenradar & Co.

Ausblick auf die nächsten 24 Stunden mit wechselndem Live Hintergrund und 7-Tage Vorhersage mit 3-stündlichen Daten

Wetter-Daten zu Temperatur, Wind, Luftdruck und Regen

Vorhersagen zu Sonne, UV-Index und gefühlter Temperatur

hochauflösenden Karten mit HD Zoom

weltweiten, animierten Satellitenbildern und Radar für die USA, Australien und den Großteil Europas

Warnungen vor extremem Wetter, wie heftigem Regen oder Schnee, Sturm, Gewitter, Hitze und Frost

Wetter-Widget mit dem aktuellen Wetter und einer 4-Tage Vorhersage

Wer will, kann als In-App-Kauf eine Premium-Version buchen. Sieben Tage sind kostenlos, danach zahlst du monatlich 0,99 Euro, wobei sich Premium automatisch verlängert, wenn du nicht bis spätestens 24 Stunden vor Ende des Abo-Zeitraums kündigst. Premium bietet eine 14-Tage-Vorhersage mit stündlichen Daten, auch bei den Wetter Graphen, eine bis zu 3-stündige Radar Vorhersage mit bis zu 5-minütlichen Bildern, farbliche Unterscheidung zwischen Regen, Schnee, Schneeregen, Hagel und Eisregen.

Wetter Deutschland XL (Pro)

Diese Wetter-App besticht dadurch, einen sehr übersichtlichen und dabei schicken Bildschirm zu liefern, der alle relevanten Informationen auf einen Blick zeigt. Neben Temperatur und aktueller Wetterlage wird bei Wetter Deutschland XL beispielsweise auch ungefragt angezeigt, wann denn mit dem nächsten Wetterumschwung zu rechnen sei.

Ein Tipp auf die gewünschte Information lässt zudem einen Bildschirm erscheinen, der weiterführende Informationen bereithält. Dort sind Hinweise auf vielleicht nicht von unmittelbarer Wichtigkeit aufgeführt – wie, ob du gerade oder in den nächsten Stunden einen Schirm oder Pullover braucht. Durch diese Struktur sind die angezeigten Daten übersichtlich und keinesfalls überladen. Dennoch hat man das Gefühl, im Zweifel sämtliche Daten rund um das Treiben vor der Türe erhalten zu können.

Das bietet Wetter Deutschland XL (Pro)

Wetteranimationen

Wetterkarte

stündliche Vorhersagen für bis zu 10 Tage

Vorhersagen für Regen, Eis, Schnee, Nebel, Wind, Sturm, Tau, UV-Index, Feuchtigkeit, Luftdruck

Historische Höchst- und Tiefstwerte

Satellitenkarte und Regenradar

Wetter-Widget für den Homescreen

Apple Watch Unterstützung

WarnWetter

Die Wetter-App WarnWetter ist die offizielle App vom Deutschen Wetterdienst DWD. Wie der Name es vermuten lässt, ist es ihre Hauptaufgabe, vor bestimmten eintretenden Wetterlagen zu warnen. Das Grundprinzip ist einfach und erinnert an die NINA-Warn-App des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Der Nutzer speichert die jeweils gewünschten Orte in der App. Wenn ein Unwetter naht oder eine sonstige Wetterlage droht, die eine Warnung wert ist, wird per Push-Nachricht darauf hingewiesen.

Die Wetter-App selbst zeigt sich eher puristisch. Aufgrund eines Urteils des Bonner Landesgerichts im November 2017 musste der DWD die kostenlose App in ihrer Funktion einschränken. Diese zeigt zwar weiterhin Wetter-Warnungen an, gibt aber keinen Gesamtüberblick mehr über die Großwetterlage. Um diese Daten, wie auch hochauflösende Satellitenbilder zu erhalten, musst du innerhalb der App die Vollversion per In-App-Kauf erwerben. Dieser In-App-Kauf kostet einmalig 1,99 Euro.

Das bietet WarnWetter

Aktuelle Warnlage in Deutschland

Detaillierte Information zur örtlichen Warnsituation

Konfigurierbare Push-Benachrichtigungen

Prognosen für Zugbahnen von Gewitterfronten oder Schneefallgebieten

DWD-Niederschlagsradar

Satellitenbilder

Videoinformation bei besonderen Unwetterlagen

Wetter-Widget für den Home-Screen

Accuweather

Die kostenlose Wetter-App Accuweather dürfte insbesondere Android-Nutzern ein Begriff sein. Sie ist oftmals auf den Handys mit Google-Betriebssystem bereits vorinstalliert oder in der jeweiligen Hersteller-Wetter-App zumindest hintergründig aktiv. Es gibt die Anwendung jedoch auch für Apples iPhone und iPad.

Bewertungsportale geben der Wetter-App ein größtenteils positives Fazit. Hier und da hakt die Aktualisierung der aktuellen Wetterlage etwas. Bei der reinen Vorhersage der jeweils kommenden Tage kann die Vorhersage-Fähigkeit der übersichtlichen App allerdings überzeugen. Einige Angaben, wie die exakte Windgeschwindigkeit in km/h mit Nachkomma-Genauigkeit wirken bemüht, sind aber überflüssig, da irrelevant und in den seltensten Fällen genau übereinstimmend.

Auch die Angabe der „gefühlten Temperatur“, die mit dem geschützten Begriff „RealFeel“ bezeichnet wird, wirkt fast lächerlich. Wer sich daran allerdings nicht stört, erhält mit Accuweather einen sehr guten, kostenlosen Kompromiss für internationale Wettervorhersagen mit hoher Genauigkeit. Gut gemeint, aber noch nicht vollends ausgefeilt ist die Funktion MinuteCast, die in einigen Regionen, darunter auch Deutschland, verfügbar ist und eine detaillierte Vorhersage für die nächsten 120 Minuten bieten will – hier besteht noch Nachholbedarf.

Das bietet AccuWeather

Beobachtung der aktuellen Wetterlage

Wettervorhersage je Standort für die nächsten Stunden

Animierte Radar- und Satellitenbilder

Pollenflugvorhersage

Push-Benachrichtigungen

Wetter-Bilder, -Videos, -Community

Wetter-Widget für den Home-Screen

Apple Watch Unterstützung

AccuWeather ist generell kostenlos, die Wetter-App wird werbefinanziert. Will man die Werbung ein für alle Mal ausblenden, kann man dies per in-App-Kauf in Höhe von 3,99 Euro (iOS-App) oder 4,09 Euro (Android-App) tun.

RegenRadar

Von WetterOnline kommt eine kostenlose Wetter-App, die zwar Regenradar heißt, aber mehr bietet als nur das. Im Fokus steht dabei ganz klar der schnelle Blick auf Regen in der Luft, was die App auch zur eigentlichen WetterOnline-App abgrenzt. Das ganz normale aktuelle Wetter lässt sich dennoch abrufen. Allerdings wirken die Werte oft unrealistisch. In unserem Test fallen vor allem beim Radar immer mal wieder Regenwolken auf, die es gar nicht gibt. Wegen des RegenRadar-Widgets kann das Programm für Radfahrer dennoch sinnvoll sein.

Das bietet RegenRadar

Aktuelles Regenradar für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Radarfilm für Regen: 90 Minuten in die Zukunft und Vergangenheit

Automatische Standortbestimmung

Persönliche Wetterfavoriten

Wetter Widget

Pflotsh Super HD

Es klingt nicht wie eine deutschsprachige Wetter-App, tatsächlich aber verbirgt sich hinter dem Programm einer der bekanntesten deutschen Metereologen: Jörg Kachelmann. Wer die besten Wetter-Vorhersagen sucht, der ist hier richtig. Besonderheit des Programmes: Es wird nicht nur auf ein Wetter-Modell gesetzt, sondern auf zahlreiche Wetterdienste und unterschiedliche Prognosen. Photsh Super HD bietet sehr genaues Wetter. Allerdings können Normalanwender mit den zahlreichen Statistiken, Vorhersagen und Auswertungen auch schnell überfordert sein. Jeder Nutzer hat 30 Tage Zeit, die App vollumfänglich auszuprobieren. Danach muss ein Jahresabo gekauft werden.

Das bietet Phlotsh Super HD

Aktuelles Regenradar für Deutschland, Österreich und die Schweiz

Export der Vorhersage als GIF

Verschiedene Wettermodelle

7-Tage-Vorschau mit detaillierten Prognosen

Welches ist die beste Wetter-App?

Das Wetter ist eine Wissenschaft für sich. Das mit all seinen Facetten benutzerfreundlich in eine App zu packen, ist schwierig genug. Die oben vorgestellten Apps bilden nur einen Ausschnitt der Wetter-Apps, die für iPhones und Android-Smartphones zur Verfügung stehen. Welche die beste Wetter-App ist, hängt natürlich auch von der Erwartung des Einzelnen ab. Will man partout kein Geld für die Wetter-App ausgeben, machen wohl die beiden Apps WeatherPro oder Wetter Deutschland XL das Rennen.

Auch AccuWeather kann durch größtmögliche Internationalität überzeugen und liegt dabei gleichauf mit WeatherPro. Die WarnWetter-App des Deutschen Wetterdienstes ist hingegen der heißeste Tipp für Unwetterwarnungen in Deutschland. Die App ist zwar nicht wahnsinnig schön anzusehen, aber dafür gnadenlos effektiv und ohne Schnickschnack ausgestattet. Genau das Richtige für jene, die kein Brimborium um die erwarteten Daten brauchen. Auch die Apps der bekannten Online-Wetter-Anbieter wie Wetter.de oder Wetter.com sind gut zu gebrauchen. Für diesen Artikel wurde allerdings bewusst etwas abseits vom Strom der deutschen Online-Wetter-Anlaufstellen gefischt.

Wetter-Apps im Test: Wer hat die beste App?

Und wer hat im Test die beste Wetter-App? Für unabhängige Tests wird gerne die Stiftung Warentest hinzu gezogen. Diese hat sich in der Tat schon mit den besten Wetter Apps aus dem App Store beschäftigt – allerdings 2013. Testsieger war damals Weather Pro. Seitdem hat sich jedoch viel getan und neue Anbieter sind hinzu gekommen. Am Ende liegt es ohnehin an den persönlichen Präferenzen jedes Einzelnen.

2017 hat die c’t die Prognosen der Wetter Apps unter die Lupe genommen. Im Test der Wetter-Apps kam heraus, das WeatherPro und Wetter.de sowie WetterOnline die besten Prognosen hatten. AccuWeather, The Weather Channel und Yahoo schnitten am schlechtesten ab. Und auch 2019 gab es einen ausführlichen Test – dieses Mal von den Kollegen der Welt. Dort kommt der Tester zum Fazit: „Die besten Vorhersagen im Test und viele Wetterdaten bot WeatherPro. Andere Apps sehen schicker aus (Wetter Live, Apple und Samsung) oder haben mehr Funktionen (Wetter.com, AccuWeather), lieferten aber weniger treffsichere Prognosen. Am wenigsten verlässlich waren die Vorhersagen der Standard-Apps. Der Testsieg für WeatherPro fiel unter Android souveräner aus.“

Unterm Strich bleibt zu sagen, dass mit Gratis-Apps für die Masse der Wetter-Interessierten gute Wetter-Infos möglich sind. Wer die genauesten Vorhersagen haben will, kommt mit einem kostenlosen Download aber in der Regel nicht weit und wird etwas Geld in die Hand nehmen müssen.