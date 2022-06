Bester Smartphone-Akku 2022: Dieses Handy dominiert sämtliche Konkurrenz

2022er-Smartphones sind viel leistungsstärker als ältere Computer, machen bessere Fotos als unzählige Kameras und bieten eine genauere sowie schnellere Ortung als manche Navigationsgeräte. Doch kaum ist der elektrische Strom „aufgebraucht“, schon wird das hochmoderne High-End-Gerät zu einem ziemlich teuren Briefbeschwerer. Angesichts dieser Tatsache dürfte niemand die Relevanz einer hohen Akkukapazität und einer langen Akkulaufzeit anzweifeln. Und doch scheinen die Entwickler mancher Handy-Modelle nicht sonderlich viele Gedanken an den Energiespeicher zu verschwenden. Als Ergebnis bieten einige Mobiltelefone nahezu unwirkliche Laufzeiten, während andere gefühlt nach nur einer halben Stunde wieder an die Steckdose müssen. Die Experten von DxOMark haben zahlreiche Smartphones einem umfangreichen Akkutest unterzogen und einen Sieger bestimmt.

Akku-Sieger 2022: Oppo Reno6 5G

Der aktuelle Akku-König in der DxOMark-Liste hört auf den Namen Oppo Reno6 5G und wurde bereits im vergangenen Jahr gekrönt. Grundsätzlich ist das Gerät in der oberen Mittelklasse zu Hause. Doch ein Merkmal des Mobiltelefons verweist selbst die besten Oberklasse-Modelle in ihre Schranken. Im Akkutest von DxOMark pulverisierte das Reno6 5G jegliche Konkurrenz geradezu und platzierte sich mit einem großen Abstand von sieben Punkten vor allen anderen Handys. Und das, obwohl das Smartphone lediglich über eine eher unterdurchschnittliche Akkukapazität von 4.300 mAh verfügt. Mittlerweile sind zahlreiche neue Modelle aufgetaucht, doch den König vom Thron stoßen konnte bisher niemand. Lediglich der Punktvorteil wurde verringert – auf nun zwei Punkte. Der gescheiterte Thronanwärter: Realme GT Neo 2 5G.

Weitere DxOMark-Tests:

Auswertung des Akkutests

Insgesamt erreichte das Oppo-Mobiltelefon eine Wertung von 96 Punkten. Auf den ersten Blick fällt dabei auf, dass die Laufzeit mit 2 Tagen und 9 Stunden zwar ziemlich gut ist, aber nicht an Ergebnisse wie die des Samsung Galaxy M51 (3 Tage und 1 Stunde) heranreicht. Das liegt daran, dass die DxOMark-Gesamtwertung nicht nur aus der Laufzeit besteht. Stattdessen setzt sie sich aus drei Bereichen zusammen: der Autonomie, der Effizienz und der Aufladung. Interessant ist, dass das Oppo Reno6 5G seine Platzierung lediglich seinen guten Allrounder-Fähigkeiten zu verdanken hat. Denn in den einzelnen Unterkategorien gibt es jeweils mindestens ein Smartphone, das eine bessere Leistung an den Tag legte. Insbesondere im Bereich Autonomie liegt der Akku-König mit 73 Punkten weit zurück.

In der zweiten Kategorie erreichte das Gerät indes 101 Punkte und bewies dadurch sowohl einen ausgezeichneten Wirkungsgrad als auch eine gute Energieeffizienz. Bei der letzten Kategorie konnte sich das Oppo Reno6 5G seinerzeit fabelhafte 109 Punkte sichern. Das ist vor allem der kurzen Ladedauer von gerade einmal 35 Minuten zu verdanken. Mittlerweile ist auch dieser Wert jedoch überholt. Hier punktete 2022 das Realme GT Neo 3 (121 Zähler).

Technische Daten des Testsiegers:

Akkukapazität: 4.300 mAh

Ladeleistung: 65 Watt

Unterm Strich preisen die Experten von DxOMark insbesondere die kurze Ladedauer und die ausgezeichnete Ladeeffizienz an. Zudem hoben die Tester hervor, dass das Reno6 5G bei einem Akkustand von unter 50 Prozent mit nur einer fünfminütigen Ladephase zehn Stunden Nutzungszeit hinzugewinnt. Auf der anderen Seite kritisierten die Experten den überdurchschnittlich hohen Verbrauch bei Anrufen.

DxOMark-Ergebnisse im Überblick

Der einstige Erstplatzierte, das Samsung Galaxy M51, findet sich aktuell trotz dessen guter Laufzeit lediglich auf dem siebten Platz wieder. Sowohl das Apple iPhone 13 Pro Max (89 Punkte) als auch das OnePlus Nord CE 5G (89 Punkte), das Vivo Y72 5G (89 Punkte) und das Xiaomi 11T (89 Punkte) haben das südkoreanische Mobiltelefon mittlerweile knapp überholt – ganz zu schweigen von dem Realme GT Neo 2 5G (94 Punkte). Andere Samsung-Geräte haben im Testparcour allerdings deutlich schlechtere Werte erzielt. So finden sich die meisten Galaxy-Modelle auf den unteren Plätzen wieder. Das Samsung Galaxy S22 (Exynos) errang sogar die zweifelhafte Ehre, das Schlusslicht der gesamten Liste zu bilden.

Smartphone Akku-Wertung Oppo Reno6 5G 96 Oppo Reno6 5G 94 Apple iPhone 13 Pro Max 89 OnePlus Nord CE 5G 89 Vivo Y72 5G 89 Xiaomi 11T 89 Samsung Galaxy M51 88 Oppo Find X5 Lite 87 Xiaomi Redmi Note 10 87 Oppo A74 86 Vivo X60 Pro 5G (Snapdragon) 86 Wiko Power U30 86 Xiaomi Redmi Note 10S 86 Oppo Reno6 Pro 5G (Snapdragon) 85 Samsung Galaxy A72 85 Realme GT Neo 3 84 Xiaomi Redmi Note 10 Pro 84 OnePlus Nord 2 5G 83 Oppo A94 5G 82 Nubia RedMagic 6 Pro 81 Oppo Find X3 Neo 81 Xiaomi 11T Pro 81 Huawei P50 Pro 79 Apple iPhone 12 Pro Max 78 Oppo A74 5G 78 Xiaomi Redmi Note 10 5G 78 OnePlus 9 77 Apple iPhone 13 Pro 76 Motorola Edge 20 Pro 76 Oppo A54 5G 76 Xiaomi Redmi Note 11 76 Realme GT 2 Pro 75 Vivo Y20s 75 Apple iPhone 13 74 Realme GT 5G 74 Huawei P40 Lite 73 Oppo Find X5 Pro 73 Xiaomi Mi 10T Pro 5G 72 OnePlus 8T 71 Oppo Find X5 71 Motorola Moto G9 Power 70 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Snapdragon) 70 Wiko Power U20 70 Samsung Galaxy S21 5G (Snapdragon) 69 Xiaomi Mi 11 Ultra 69 Oppo Find X3 Lite 68 Samsung Galaxy A52 5G 67 Xiaomi Mi 11 Lite 5G 67 Oppo Find X3 Pro 66 OnePlus 9 Pro 65 Asus Zenfone 8 64 Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) 64 Asus Zenfone 8 Flip 63 Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) 63 Apple iPhone 13 mini 62 Realme C21 62 Xiaomi 12 62 Realme C11 61 Samsung Galaxy A33 5G 60 Samsung Galaxy S22+ (Exynos) 60 Samsung Galaxy S22 Ultra (Exynos) 60 Vivo X51 5G 60 Apple iPhone 12 mini 59 Samsung Galaxy A53 5G 59 Google Pixel 5 58 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (Exynos) 57 Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) 55 Xiaomi Redmi 9 54 Samsung Galaxy S21 FE 5G (Snapdragon) 50 Xiaomi Mi 11 49 Xiaomi 12 Pro 46 Samsung Galaxy S22 (Exynos) 45

Wichtig: DxOMark hat bisher nur einen vergleichsweise geringen Teil der aktuell verfügbaren Smartphones getestet. Somit sind die Ergebnisse nicht gänzlich repräsentativ.

Akkutests von DxOMark

DxOMark ist nach eigener Aussage ein unabhängiges Unternehmen, das mithilfe wissenschaftlicher Protokolle und von Laborgeräten mit Industriequalität objektive sowie wahrnehmungsbezogene Tests an Smartphone-Kameras, -Audio, -Displays und -Akkus durchführt.

Für Akku-Tests bedient sich DxOMark eines Roboterarms, mit dessen Hilfe die Tester sowohl eine Nutzung in Innenräumen als auch einen mobilen Gebrauch simulieren. Die Tests werden dabei in einem faradayschen Käfig durchgeführt, der keine externen beziehungsweise nicht erwünschten Signale durchlässt. So sollen die Messgenauigkeit und die Wiederholbarkeit gewährleistet werden. Wie das Testverfahren genau aussieht, verrät DxOMark auf einer gesonderten Webseite.