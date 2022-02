Diese Android-Funktion ist genial, doch kaum jemand kennt sie

Heute laufen immer mehr Handys mit Android 12. Ob Xiaomi, Samsung oder OnePlus: Hersteller beliefern nach und nach ihre Smartphones mit der neuesten Android-Version. Doch bereits mit Android 11 brachte Google einige Funktionen auf die Handys der Nutzer. Und bis heute kennen viele einige der Features gar nicht. Eine davon löst ein uraltes Kamera-Problem. Eine andere sorgt dafür, dass du aus Versehen gelöschte Nachrichten wiederholen kannst.

Android-Funktion: Mit diesem Trick holst du deine Nachrichten zurück

Ob von WhatsApp oder YouTube, ob Nachrichten, Wettervorhersagen oder E-Mails: Neue Benachrichtigungen erscheinen auf jedem Handy mit Android im Benachrichtigungsbereich. Du hast sicherlich schon einmal eine Benachrichtigung versehentlich weggewischt. Sie wiederzufinden und auf den Inhalt, etwa ein YouTube-Video oder einen vorgeschlagenen Artikel zuzugreifen, wird damit fast unmöglich. Dank des Benachrichtigungsverlaufs, der seit Android 11 im Betriebssystem zu finden ist, kannst du nun sehen, welche Benachrichtigungen du zu welcher Uhrzeit weggewischt hast.

So geht’s

Gehe in die Einstellungen deines Android-Smartphones und tippe auf „Apps & Benachrichtigungen“ oder – je nach Handy – „Benachrichtigungen und Statusleiste“. Anschließend musst du auf „Benachrichtigungen konfigurieren“ oder „Benachrichtigungen verwalten“ tippen. Nun kannst du unter „Benachrichtigungsverlauf“ oder auf „Mehr“ und anschließend auf „Benachrichtigungshistorie“ die Funktion einschalten. Ab sofort kannst du alle eingehenden Benachrichtigungen geordnet nach Eingangsdatum in einer Liste sehen.

Dazu musst du lediglich auf dem Homescreen von oben nach unten wischen und am linken Bildschirmrand auf „Verlauf“ tippen. Es öffnet sich eine Liste mit allen Benachrichtigungen, die du gesehen oder weggewischt hast. Tippst du nun auf eine davon, wirst du zu der jeweiligen App weitergeleitet.

Gleiche Liste, andere Funktion

Du kannst dir aber auch eine Verknüpfung auf den Homescreen deines Android-Smartphones legen. Halte dazu an einer freien Stelle deines Homescreens den Bildschirm gedrückt und füge anschließend das Widget „Einstellungen“ hinzu. Im Menü der Einstellungsverknüpfung musst du jetzt nur noch das „Benachrichtigungsprotokoll“ auswählen. Tippst du nun auf das Icon, siehst du alle eingegangenen Nachrichten in chronologischer Reihenfolge. Tippst du jetzt auf eine der Nachrichten, wirst du aber nicht an die jeweilige App weitergeleitet. Stattdessen kannst du hier bestimmen, ob die entsprechende App in den Benachrichtigungen angezeigt werden oder ob sie mit Ton und Vibration oder lautlos erscheinen soll.