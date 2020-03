Demeteros Konter: Das sind die besten Pokémon für den Raid

Alle paar Wochen gibt es einen neuen Raid-Boss in Pokémon Go. Wie Niantic heute in einem Blogpost angekündigt hat, können sich die Spieler auf das neue Pokémon Demeteros freuen. Doch welches Pokémon ist der stärkste Demeteros Konter?

Zusammen mit Boreos und Voltolos gehört Demeteros zu den sogenannten „Kräften der Natur“ – einem Trio aus der fünften Generation. Alle drei sind vom Typ Flug. Demeteros hat zusätzlich noch den Typ Boden.

Wann kann ich Demeteros herausfordern?

Demeteros löst Voltolos nahtlos ab und wird und April genau wie Voltolos und Boreos für drei Wochen in Level-5-Raids zu finden sein. In Deutschland erscheint Demeteros ab Mittwoch, den 01. April und bleibt bis einschließlich Dienstag, den 21. April. Am Mittwoch, den 1. April, 8. April und 15. April sollten eigentlich Raidstunden mit Demeteros stattfinden, bei denen du zwischen 18 und 19 Uhr in fast jeder Arena einen Demeteros-Raid vorfindest. Aufgrund der aktuellen Situation könnten diese jedoch entfallen.

Ist Demeteros ein sinnvolles Pokémon?

Demeteros erscheint zum ersten Mal in Pokémon Go. Es hat die Typen Flug und Boden. Mit seiner Boden-Attacke Erdkräfte könnte es zu einem starken Boden-Angreifer werden und Groudon und Stalobor übertrumpfen. Die sogenannten Tiergeistformen des legendären Trios sind jedoch nochmals stärker. Wann diese in Pokémon Go eingeführt werden, ist noch nicht bekannt. Dennoch lohnt es sich auf jeden Fall ein paar Demeteros in seiner Pokébox zu haben.

Demeteros Konter: Mit welchen Pokémon kämpfe ich gegen Demeteros?

Die besten Demeteros Konter sind mit Eis-Attacken ausgestattet, da diese sowohl gegen Flug als auch gegen Boden effektiv sind. Somit ist der beste Konter gegen Demeteros Mamutel mit den Attacken Pulverschnee und Lawine. Wenn das Demeteros im Raid die Ladeattacke Fokusstoß (Kampf) hat, ist Mewtu mit Psychoklinge und Eisstrahl jedoch besser. Alle weiteren Konter mit ihren Attacken haben wir dir hier aufgelistet:

Pokemon Sofortattacke Ladeattacke Mamutel Pulverschnee Lavine Snibuna Eissplitter Lavine Glaziola Eisodem Lavine Mewtu Psychoklinge Eisstrahl Rossana Eisodem Lavine Arktos Eisodem Eisstrahl

Mit drei Spielern die gute Pokémon aus dieser Liste besitzen, sollte Demeteros zu besiegen sein. Mit 4 oder 5 Spielern ist man definitiv auf der sicheren Seite. Ein 100er Demeteros hat dabei den WP-Wert 1.911 und bei Wetterboost (windiges Wetter oder Sonne) 2.389 WP. Umso näher also der Wert deines Demeteros an einem dieser Werte ist, umso stärker ist dein Pokémon.