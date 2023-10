6 Herbst-Tipps für Autofahrer: So bist du optimal vorbereitet

Die Tage werden kürzer und die Abende frischer. Der Herbst ist da und im Hinblick auf die kommenden Monate schadet es nicht, einmal ums Auto zu gehen und zu überlegen, ob hier noch etwas zu tun ist. Sei es, um eine Panne zu vermeiden, Fahrten bei schlechtem Wetter insgesamt sicherer zu machen oder einfach nur Dreck und Verschmutzung vorzubeugen. Hier steht deutlich mehr an, als nur der Reifenwechsel.

Dein Rundgang ums Auto: Darauf solltest du achten

Für eine sichere Fahrt von A nach B sollte dein Pkw frei von Schäden sein, denn eine Panne kann stressig und teuer werden. Den Rundgang um dein Auto solltest du bei Tageslicht durchführen. Es ist besser, sich hierfür etwas mehr Zeit zu nehmen und den Pkw von allen möglichen Seiten zu betrachten.

Im Laufe des Rundgangs solltest du nicht nur die Profiltiefe deiner Winterreifen überprüfen, sondern auch deine Scheibenwischerblätter, die Scheinwerfer an deinem Auto und die Scheibenwaschflüssigkeit. Aber all diese Funktionen benötigen Strom, diesen zieht dein Auto aus der 12V-Batterie, die ebenfalls überprüft werden sollte. Ist sie entladen oder defekt, solltest du sie austauschen. Auch bei Elektroautos gibt es noch eine 12V-Batterie. Hier gibt es häufig aber die Option in den Fahrzeugeinstellungen, dass die Hochvoltbatterie als Backup dient und den 12V-Block aufgeladen hält, auch wenn das Auto längere Zeit steht.

Nachdem du das erledigt hast, solltest du die Dichtungen an allen Fahrzeugtüren überprüfen. Da es im Herbst meist häufiger regnet, kann eine undichte Tür zu fatalen Problemen führen. Bei eBay gibt es Dichtungen für Autotüren schon für 6,99 Euro.

Sind deine Winterreifen noch gut?

Den Winterreifenwechsel solltest du immer rechtzeitig erledigen. Du kannst den Wechsel selbst durchführen oder dein Auto zur Werkstatt deines Vertrauens bringen. Falls du deine Winterreifen selbst anbringen möchtest, solltest du sie vorher mal genauer unter die Lupe nehmen. Prüfe, ob die Profiltiefe der Reifen stimmt. Hier gilt die Faustregel, solang der Rand noch nicht sichtbar ist und die Mindestprofiltiefe nicht unter 1,6 Millimetern ist, sind sie gut. Darüber hinaus solltest du dich nach Schäden am Reifen umschauen. Auf eBay kannst du dir den diesjährigen Winterreifen-Testsieger des Auto Club Europa (ACE) Winterreifentest kaufen. Die Angebote starten bei unter 60 Euro.

Dreckige Scheiben? – So hast du eine klare Sicht im Herbst

Eine klare Sicht ist wichtig, besonders bei Starkregen oder sogar Stürmen. Doch was kannst du tun, wenn deine Scheibenwischer nicht mehr gründlich wischen? – Oft reicht schon ein Besuch in einer Waschanlage, denn nach einer ordentlichen Reinigung sind auch deine Scheibenwischer wieder vom Dreck befreit. Du kannst auch einfach nur die Scheibenwischerblätter mit einem Baumwoll- oder Küchentuch und einem Eimer mit einer Mischung aus warmem Wasser und Spülmittel, Allzweckreiniger oder Autoshampoo reinigen.

Sollte all das nicht weiter helfen, kann es sein, dass die Scheibenwischerblätter an deinem Auto schlecht geworden sind. Denn sie bestehen aus Gummi, das mit der Zeit und den äußeren Einflüssen porös wird. Dann fangen sie an zu schmieren oder wischen nur lückenhaft. Dann ist es Zeit, sie auszuwechseln. Bei eBay bekommst du Wischblätter ab 8 Euro.

Hier kannst du herausfinden, wie du deine Wischerblätter auswechseln kannst:

Beleuchtung rund um dein Auto – Das musst du beachten

Schon im Herbst werden die Tage merklich kürzer und die Nächte länger, deswegen ist eine funktionierende Beleuchtung an deinem Auto äußerst wichtig. Du solltest deine Blinker, Nebelleuchte, Zusatzbeleuchtung, deine Front- und Heckscheinwerfer überprüfen. Zudem kannst du die Einstellungen deiner Front- und Heckscheinwerfer überprüfen, da ein falsch eingestellter Scheinwerfer nicht nur die Sicht des Fahrers beeinträchtigt, sondern auch die Sicht anderer Verkehrsteilnehmer. Sollte jedoch einer der Scheinwerfer defekt sein, kannst du ihn auswechseln. Bei eBay fangen solche Glühbirnen bei unter drei Euro an, wie zum Beispiel die Scheinwerfer-Glühbirne von Osram.

Falls du diesen Schritt nicht selber durchführen möchtest, kannst du dies in der Werkstatt machen lassen. Im Oktober bieten viele Kfz-Meisterbetriebe einen kostenlosen Lichttest an.

Licht an deinem Auto: So rüstest du Nebelscheinwerfer nach

Auch Nebel kann im Herbst nicht ausgeschlossen werden. Um die Sicherheit während der Fahrt zu steigern, können Nebelscheinwerfer helfen. Zwar hat jeder Pkw eine Nebelschlussleuchte, jedoch hat nicht jedes Fahrzeug Nebelscheinwerfer nach vorne installiert. Bei den meisten neueren Autos zählen diese bereits zur Grundausstattung, oder sie wurden in die Frontscheinwerfer integriert.

Falls du keine Nebelscheinwerfer hast, kannst du sie ganz einfach selber montieren. Dafür braucht dein Auto eine Vorkehrung für den Einbau. Falls sie bestehen, musst du nur die geeigneten Nebelscheinwerfer bestellen, die du schon ab 30 Euro bekommst. Im nächsten Schritt nimmst du die Kunststoffverkleidungen an den vorgesehenen Stellen ab. Jetzt fehlt nur noch das Anmontieren und Verkabeln der Nebelscheinwerfer. Für das Anbringen des Knopfes kannst du dir Hilfe von einem Fachmann holen. Bei älteren Fahrzeugen sollte ein Kfz-Mechatroniker die Beleuchtung anbringen.

Innenraum: So hältst du dein Auto sauber

Durch viel Regen, Laub und Matsch kann der Innenraum deines Autos schnell schmutzig werden. Ein Hund, mit dem du im Wald oder im Park spazieren gehst, wird den Innenraum noch schneller dreckig machen. Durch den Kauf von Allwettermatten kannst du genau das verhindern. Allwettermatten gibt es für den Innen- und Kofferraum, sie kosten um die 31 Euro bei eBay. Kleiner Tipp: Stell sicher, dass die Matten auch passen, denn verschiedene Innenräume benötigen verschiedene Matten.

