YouTube-App verschwindet: Deshalb stellt Google sie ein

YouTube ist nach Google die am zweithäufigsten besuchte Internetseite der Welt. Zudem ist „YouTube“ der drittbeliebteste Suchbegriff bei Google. Pro Minute schauen sich Nutzer fast 700.000 Stunden Videos an. Und noch eine irre Zahl: Nutzer von Android-Handys verbringen jeden Monat durchschnittlich knapp 24 Stunden mit der YouTube-App. Das wissen auch die Entwickler und nehmen im August Änderungen vor. Eine beliebte App verschwindet.

Viele YouTube-Nutzer müssen wechseln

Google hat angekündigt, dass man im August die erst 2016 vorgestellte App „YouTube Go“ einstellen wird. Über eine halbe Milliarde Menschen weltweit haben die Anwendung installiert. Demnächst müssen sich die Nutzer der App umorientieren. „Um auf YouTube zuzugreifen, empfehlen wir YouTube Go-Benutzern, die Haupt-App zu installieren oder das Video-Portal im Browser zu besuchen“, schlägt das Unternehmen vor.

Im Vergleich zu YouTube Go biete die Haupt-App eine insgesamt bessere Benutzererfahrung, so Google. Zudem gebe es Funktionen, die bei der Light-App nicht verfügbar sind, etwa die Möglichkeit, zu kommentieren, zu posten, Inhalte zu erstellen und den Dark Mode zu verwenden.

Deshalb löscht Google die App

Google brachte die App YouTube Go erst vor sechs Jahren in den Play Store. Sie war vor allem für Menschen gedacht, die an Orten mit schlechtem Empfang und geringer Bandbreite leben. Für Nutzer, die günstige Handys mit schwacher Hardware besitzen und für jene, für die Datenvolumen teuer ist. Doch was gut gemeint war, stieß bei vielen Nutzern auf Unverständnis. Das zeigen auch die zahlreichen negativen Kommentare im Play Store.

Doch statt die YouTube Go-App zu verbessern, investierte Google Zeit und Geld in die Hauptanwendung. Diese, so die Entwickler, funktioniere in diesen Umgebungen jetzt besser und bietet gleichzeitig eine bessere Benutzererfahrung. „Insbesondere haben wir die Leistung für Geräte der Einstiegsklasse oder solche, die YouTube in langsameren Netzwerken ansehen, verbessert“, erklärt das Unternehmen. Darüber hinaus entwickle man zusätzliche Benutzersteuerungen, die dazu beitragen, die mobile Datennutzung für Zuschauer mit begrenztem Datenvolumen zu verringern.