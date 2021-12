Xiaomi: Das ist der Durchbruch! So werden sich Handys 2022 verändern

Seit geraumer Zeit ist Xiaomi bei deutschen Handynutzern kein Geheimtipp mehr. Viele wissen: Wo Xiaomi draufsteht, ist in der Regel ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis drin. Allein dieser Vorteil hat den chinesischen Hersteller in den vergangenen Jahren zu einem der größten weltweit mutieren lassen. Doch Xiaomi kann nicht nur gut und günstig. Die Chinesen überraschen auch immer wieder mit Innovationen. So wie jetzt wieder einmal.

Xiaomi gelingt der Durchbruch

Auf dem chinesischen Twitter-Pendant Weibo hat man einen Durchbruch bei der Akkutechnologie bekannt gegeben. Und diese neue Technologie soll bereits in neuen Handys stecken, die 2022 in den Handel kommen. So hat Xiaomi es geschafft, den Siliziumgehalt zu erhöhen sowie die Steuerkreise zu schrumpfen und zu verdrehen, sodass sie bündig mit der Oberseite der Batterie abschließen, anstatt herauszuragen. Einfach gesagt: Der Akku in neuen Smartphones ist genauso groß wie in aktuellen Modellen, bietet aber 10 Prozent mehr Kapazität. Das wiederum sorgt für eine längere Akkulaufzeit, ohne dass das Handy dabei insgesamt größer oder dicker wird. Doch das ist noch nicht alles.

→ Samsung, Xiaomi und Co. betroffen: Diese Funktion wird die Handy-Kamera grundlegend verändern

Was Handy-Hersteller wie Sony oder Apple schon lange bieten, werden künftig auch Xiaomi-Smartphones haben. Die Rede ist von intelligenter Aufladung des Akkus. Schließt du dein Handy etwa stets über Nacht ans Ladegerät an, lernt es diesen Prozess kennen und lädt den Akku anschließend nur bis 80 Prozent seiner Kapazität auf. Erst kurz bevor dein Wecker klingelt, pumpt es den Rest Strom in den Akku, der dir zum Beginn des Tages dann mit 100 Prozent seiner Kapazität zur Seite steht. Das fördert die Gesundheit des Handyakkus und sorgt für eine längere Lebensdauer.

In nur 8 Minuten voll

Xiaomi arbeitet hinsichtlich Handy-Akkus aber auch noch an anderen Fronten. So haben die Chinesen auch schon eine 200-W-Blitzaufladung, Hyper Charge genannt, vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Schnellladefunktion, die einen Weltrekord aufstellt. In diesem Video demonstriert Xiaomi anhand des Mi 11 Pro, was damit möglich ist. Das erstaunliche Ergebnis: Von 0 auf 100 Prozent in nur 8 Minuten. Und dann ist da noch diese Innovation, auf die die ganze Welt wartet.