Xiaomi 12S Serie: Neue Top-Smartphones greifen mit Leica-Kameras an

Leica hat auf dem Smartphonemarkt einen neuen Partner gefunden. Seit 2016 wurden zahlreiche Smartphones von Huawei mit von Leica zertifizierten Kameras ausgestattet, in Zukunft wird der deutsche Hersteller aus Wetzlar eng mit Xiaomi kooperieren. Das erste Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die Xiaomi 12S Serie, die am Montag offiziell vorgestellt wurde. Top-Modell ist das Xiaomi 12S Ultra mit einem riesigen Kameramodul auf der Rückseite, dessen Hauptkamera mit einem riesigen Sensor von Sony punkten soll. Da werden Erinnerungen an das nur in Japan erhältliche Sharp Aquos R6 wach.

Xiaomi und Leica wollen Smartphone-Kameras revolutionieren

Laut Xiaomi wurden die neuen Smartphone-Objektive der neuen 12S Serie in enger Kooperation mit Leica entwickelt. Beim Spitzenmodell Xiaomi 12S Ultra verwendet die Hauptkamera mit 1 Zoll großem Sensor (Sony IMX989) eine asphärische 8P-Linse, um häufige Probleme wie Streulicht, Geisterbilder (Ghosting) und Farbabweichungen zu beheben. Zudem ist das Kameramodul unter anderem mit einer Anti-Glare-Beschichtung, einer Linsenrandbeschichtung und einem Infrarotfilter ausgestattet. Xiaomi verspricht ein insgesamt klareres Gesamtbild, das über das gesamte Objektiv hinweg konsistent ist.

Als erstes Android-Gerät ist das 12S Ultra in der Lage, Videos in Dolby Vision HDR aufzunehmen und wiederzugeben. Das sorgt nach Angaben des Herstellers für lebendigere Farben, ein schärferes Kontrastverhältnis und höhere Detailgenauigkeit. Beim Xiaomi 12S Pro und beim Xiaomi 12S ist als Hauptkamera nur Sonys IMX707 als Hauptsensor verbaut.

In allen drei neuen Smartphones kommen zudem zwei Leica-Bildprofile zum Einsatz: der „Leica Authentic Look“ und der „Leica Vibrant Look“. Der Authentic Look verfolgt eine natürliche Bildsprache, für die Leica im Allgemeinen bekannt ist. Durch die Beibehaltung von Licht- und Schattenkontrasten wird den Fotos ein Gefühl von dreidimensionaler Tiefe verliehen – mit der bewährten Licht- und Schattenästhetik von Leica. Der Vibrant Look wiederum wurde von Xiaomi und Leica gemeinsam entwickelt, um Emotionen noch besser einfangen zu können.

Xiaomi 12S Ultra

Das Xiaomi 12S Ultra mit Leder-Rückseite steht in drei Varianten zur Verfügung: 8 GB RAM + 256 GB Speicherplatz, 12 GB RAM + 256 GB Speicher sowie 12 GB RAM und 512 GB Speicherplatz. Es ist zudem das erste Xiaomi-Smartphone, das über zwei in Eigenregie entwickelte Xiaomi Surge Chips verfügt: den Xiaomi Surge P1 Chipsatz für schnelles Aufladen des Akkus und den Xiaomi Surge G1 Chipsatz, der Verbesserungen im Akkumanagement und der allgemeinen Benutzererfahrung bieten soll. Kabelgebundenes Laden ist mit bis zu 67 Watt möglich, kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt. Mit bis zu 10 Watt ist zudem das Laden anderer Qi-fähiger Endgeräte möglich (Reverse-Charging).

Neues Top-Smartphone aus dem Hause Xiaomi: das 12S Ultra.

Android 12 / MIUI 13

6,73 Zoll AMOLED-Display

1.440 x 3.200 Pixel / 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor

rückseitige Dreifach-Kamera (48 + 50 + 48 Megapixel)

32 Megapixel Frontkamera

IP68-Zertifizierung

5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2

4.860 mAh Akku

Preis: zwischen 855 und 1.000 Euro

Xiaomi 12S Pro

Ähnlich ausgestattet ist das Xiaomi 12S Pro. Allerdings musst du bei der Hauptkamera auf den großen 1 Zoll-Sensor verzichten. Das Handy macht kabelgebundenes Laden sogar mit 120 Watt möglich, während kabelloses Laden auch hier mit 50 Watt möglich ist. Reverse-Charging gelingt ebenfalls mit 10 Watt. Vier Speichervarianten stehen zur Verfügung: 8/128 GB, 8/256 GB, 12/256 GB und 12/512 GB.

Etwas preiswerter: das Xiaomi 12S Pro.

Android 12 / MIUI 13

6,73 Zoll AMOLED-Display

1.440 x 3.200 Pixel / 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor

rückseitige Dreifach-Kamera (50 + 50 + 50 Megapixel)

32 Megapixel Frontkamera

5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2

4.600 mAh Akku

Preis: zwischen 670 und 845 Euro

Xiaomi 12S

Wiederum einen etwas kleineren Bildschirm bietet das Xiaomi 12S. Hier kommt ein Panel zum Einsatz, das in der diagonalen Abmessung nur 6,28 Zoll misst. Kabelgebundenes Laden ist bei diesem Smartphone mit bis zu 67 Watt möglich, während kabelloses Laden auch hier mit bis zu 50 Watt gelingt. Auch das Xiaomi 12S ist in jenen vier Speichervarianten zu haben, in denen auch das 12S Pro verfügbar ist.

Das „Einsteiger“-Modell der neuen Smartphone-Serie: das Xiaomi 12S.

Android 12 / MIUI 13

6,28 Zoll AMOLED-Display

1.080 x 2.400 Pixel / 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 Prozessor

rückseitige Dreifach-Kamera (50 + 13 + 5 Megapixel)

5G / WiFi 6 / Bluetooth 5.2

4.500 mAh Akku

Preis: zwischen 570 und 745 Euro

Neue Xiaomi-Smartphones zunächst nur in China erhältlich

Alle drei neuen Xiaomi-Smartphones der 12S Serie stehen zum Marktstart ausschließlich in China zur Verfügung. Eine spätere Einführung in Deutschland ist aber nicht ausgeschlossen. Hierzulande dürften die Preise dann jedoch rund 100 Euro höher ausfallen.