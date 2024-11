Windows 10 Support wird verlängert - mit einem Haken

Seit ziemlich genau 3 Jahren ist Windows 11 inzwischen verfügbar. Doch bisher nutzen nur rund 35 Prozent aller Windows-Nutzer das neue System. 60 Prozent haben weiterhin Windows 10 im Einsatz. Bisher ist dies auch kein Problem, beide Systeme werden von Microsoft unterstützt und bekommen regelmäßig Sicherheitsupdates. Doch in 11 Monaten ist damit Schluss – zumindest bisher.

Windows 10 hat noch über 600 Millionen Nutzer

Genau 10 Jahre nach dem Start von Windows 10 wollte Microsoft den Support für das bis dahin 10 Jahre alte Betriebssystem beenden. Am 14. Oktober 2025 soll es zum letzten Mal Sicherheitsupdates geben. Fortan ist das System nicht mehr gegen neue Bedrohungen wie Schadsoftware oder vor anderen Cyber-Angriffen geschützt und sollte nicht mehr verwendet werden. Vor allem nicht mit aktiver Internetverbindung.

Das Problem jedoch: Windows 11 hat deutlich höhere Anforderungen an die Hardware, sodass viele Nutzer gar nicht upgraden können. So führt der einzige Weg zu einer sichereren Windows-Version über einen teuren Neukauf. Und hat gleichzeitig das Entsorgen von voll funktionsfähiger Hardware zur Folge. So ist es nicht verwunderlich, dass rund 60 Prozent aller Nutzer Windows 10 auf ihrem Computer oder Notebook einsetzen. Weltweit sind das über 600 Millionen Geräte.

Längerer Support offiziell bestätigt

Während Microsoft weiterhin „nachdrücklich empfiehlt“ auf Windows 11 zu wechseln, kündigt man nun eine Support-Verlängerung für Windows 10 an. Genau wie damals bei Windows 7 wird es ein sogenanntes „Extended Security Update“ Programm, kurz ESU, geben. Während das ESU-Program bei Windows 7 nur Firmenkunden zur Verfügung stand, können bei Windows 10 erstmals auch Privatkunden von der Verlängerung profitieren.

Der verlängerte Support ist jedoch nicht kostenlos. Für ein Jahr verlangt Microsoft 30 Dollar (rund 33 Euro inkl. Mehrwertsteuer). Unternehmen zahlen 61 Dollar für das erste Jahr. Bei Windows 7 wurden die ESU-Updates für drei Jahre angeboten und der Preis jedes Jahr verdoppelt. Für Privatkunden soll es die Support-Verlängerung zum aktuellen Stand nur für ein Jahr geben.

Nutzer können das ESU-Program im kommenden Jahr buchen und damit bis zum 13. Oktober 2026 Updates erhalten und Windows 10 weiterhin sicher verwenden.