Ob Nutzernamen statt Handynummer, eine neue Bilder-Funktion oder die zuletzt vorgestellten Filter und Hintergründe, die WhatsApp etwas unterhaltsamer machen: In den vergangenen Monaten haben die Macher des Messengers ordentlich an der App geschraubt. Auf ein neues Design aber warten Nutzer schon seit langer Zeit. Hier hat sich seit vielen Jahren im Grunde kaum etwas verändert. Bis jetzt. Denn 2025 soll sich die Optik von WhatsApp stark verändern.

WhatsApp bekommt neues Design

Ein gleichbleibendes Design hat Vorteile. So findet man sich einerseits immer gut und schnell zurecht, statt sich immer an neue Strukturen gewöhnen zu müssen. Andererseits aber wird es irgendwann auch langweilig. Das hat WhatsApp offenbar jetzt auch gemerkt und greift dabei auf einen Trick zurück. Statt die Optik des Messengers einfach zu verändern, überlässt man es den Nutzern, wie ihr WhatsApp aussehen soll.

Die auf WhatsApp spezialisierte Internetseite Wabetainfo hat ein Bild veröffentlicht, das aus einer neuen Version des Messengers stammt. Diese Version ist zunächst Entwicklern vorenthalten. Wie man sehen kann, arbeitet WhatsApp an einem neuen Design, bei dem Schwarz die primäre App-Farbe ist. Wer den Messenger im hellen Design nutzt, bei dem wird die klassische grüne Farbe durch Schwarz ersetzt. Das verleiht der App ein modernes und minimalistisches Design. Wer sein Handy und damit auch WhatsApp aber im Dark Mode nutzt, bei dem wird die Primärfarbe zu Weiß, was einen starken Kontrast für bessere Lesbarkeit bietet.

Der Messenger bekommt 2025 ein neues Design

Nutzer wollten es, der Messenger gibt es ihnen

Mit dem neuen Design reagieren die Macher des beliebten Messengers offenbar auf Kritik von Nutzern, die die Hauptfarbe gerne an ihre persönlichen Vorlieben anpassen wollen. Außerdem wurde es höchste Zeit für eine Auffrischung der Optik, damit WhatsApp im Vergleich zu anderen Messengern nicht so altbacken aussieht. Noch ist das neue Design in der Entwicklung, heißt es seitens Wabetainfo. Aller Voraussicht nach wird es erst 2025 auf den Handys der Nutzer landen.