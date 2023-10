WhatsApp wird morgen abgeschaltet: Diesen Nutzern bleibt nur noch 1 Tag

Obwohl sich alternative Messenger wie Telegram und Signal mit aller Macht gegen den Platzhirsch WhatsApp stemmen, bleiben dessen Marktteile in Deutschland unverändert hoch. Von Stillstand kann jedoch keine Rede sein. Zumindest nicht mit Blick auf neue WhatsApp-Funktionen. Entsprechende Nachrichten überschlagen sich in jüngster Zeit geradezu: Hier ein neues Design in der Beta, da Arbeiten an einer Messenger-übergreifenden Interoperabilität und zuletzt auch ein gänzlich neuer Ausspielweg – WhatsApp Kanäle. Gerüchte rund um Pläne für Werbung in der Liste der Konversationen stellten sich derweil als falsch heraus. Schlechte Nachrichten gibt es dennoch; zumindest für einen Teil der WhatsApp-Nutzer. Denn wie die Entwickler verkündeten, wird der Messaging-Dienst bereits morgen abgeschaltet.

Diesen Nutzern dreht WhatsApp den Saft ab

Ab dem 24. Oktober 2023 werden zahlreiche WhatsApp-Nutzer den US-amerikanischen Messenger nicht mehr verwenden können. Der Grund ist schnell gefunden: Wie die Entwickler selbst ankündigten, werden ab diesem Zeitpunkt lediglich Android-Betriebssysteme ab der Version 5.0 Lollipop unterstützt. Aktuell gilt dies noch für Mobiltelefone mit Android 4.1 Jelly Bean oder neuer. Doch damit ist schon bald Schluss.

Apple-Nutzer scheinen derweil zunächst verschont worden zu sein. Irgendwann werden auch hier die Tore für ältere Versionen geschlossen. Doch zumindest in nächster Zeit bleibt die Unterstützung für alle iPhones mit iOS 12 oder neuer unverändert bestehen. In seinem Hilfebereich empfiehlt WhatsApp jedoch, die neueste verfügbare Version zu verwenden. Und dafür gibt es gute Gründe.

Warum werden ältere Betriebssysteme fallen gelassen?

„Um mit den neuesten Technologieentwicklungen Schritt zu halten, beenden wir regelmäßig die Unterstützung älterer Betriebssysteme, um unsere Ressourcen auf die neuesten auszurichten.“ So rechtfertigt WhatsApp die regelmäßige Abschaltung älterer Betriebssysteme. Neben dem finanziellen respektive dem Ressourcen-Aspekt lässt sich die Einstellung der Unterstützung jedoch auch auf zwei nicht minder wichtige Faktoren zurückführen. Zunächst einmal verfügen ältere Geräte meistens nicht über die neuesten Sicherheits-Updates. Dadurch bieten sie Cyberkriminellen viel Angriffsfläche. Ferner fehlen solchen Mobiltelefonen oftmals schlicht die Hard- oder Software-Funktionen, die für eine ordnungsgemäße Ausführung moderner WhatsApp-Versionen erforderlich sind.

Grundsätzlich stellt die Abschaltung somit einen richtigen und wichtigen Schritt dar. Dennoch ist die Folge, dass viele Anwender WhatsApp von heute auf morgen nicht mehr nutzen können, um mit ihren Familien und Freunden zu kommunizieren. In solchen Fällen bleibt Betroffenen lediglich der Kauf eines neuen Smartphones als Ausweg übrig. Glücklicherweise lassen sich mittlerweile vergleichsweise leistungsstarke Mobiltelefone bereits für unter 100 Euro erwerben. Viel Wert auf eine gute Kamera sollte man in diesem Preissegment jedoch nicht legen.