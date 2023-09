Neuer Anstrich für WhatsApp: Diese Änderungen erwarten dich

Bereits seit einiger Zeit arbeiten die WhatsApp-Entwickler an Änderungen, die das Design des Messengers auf den aktuellen Stand bringen sollen. In den aktuellen Beta-Versionen hat WABetaInfo nun erneut diverse Veränderungen bemerkt. Diese sind derzeit selbst für die Tester nicht verfügbar. Es wird also vermutlich noch einige Zeit dauern, bis du die Neuheiten mit eigenen Augen auf deinem Smartphone sehen wirst.

WhatsApp mit neuem Design

Laut der Seite werden einige der Änderungen sowohl in der Android– als auch iOS-Version von WhatsApp zu sehen sein. Zu den Gemeinsamkeiten beider Apps gehört eine neue Filterleiste, die es dir erlauben soll, bestimmte Nachrichten leichter zu finden. Sie ermöglicht dir etwa, nur ungelesene Mitteilungen in der Chat-Übersicht anzuzeigen. Aber auch ein Filter für persönliche und Business-Chats ist vorhanden. In beiden Versionen wird außerdem offenbar die Farbe Grün – passend zum Logo des Messengers – dominieren.

Weitere Veränderungen sind in der oberen Leiste auf beiden Plattformen zu erkennen. So erhält die iOS-App beispielsweise aktualisierte Symbole, während in der Android-Version der WhatsApp-Schriftzug eine neue Schriftart und -farbe bekommt. Die Android-App orientiert sich außerdem wie erwartet an Googles Richtlinien für das Material Design.

In den Vorabversionen von WhatsApp für iPhone (links) und Android (rechts) wurden neue Designs entdeckt

Einige Schaltflächen in der iOS-App sind aber weiterhin blau, was vermutlich darauf zurückzuführen ist, dass sich das neue Design noch in der Entwicklung befindet. Das Blau beim aktiven Element in der Filterleiste können die Entwickler beispielsweise ebenfalls noch durch das WhatsApp-Grün ersetzen. In der Navigationsleiste herrscht bereits eine Mischung aus Grün und Schwarz.

Wie bei WhatsApp üblich, ist derzeit nicht bekannt, wann diese Änderungen für alle Nutzer sichtbar sein werden. Das Unternehmen verteilt derartige Anpassungen nur äußerst langsam unter den Milliarden von Nutzern. Es wird also wohl noch einige Monate dauern, bis auch du das neue Design im Messenger sehen wirst.