WhatsApp: Neues Design kommt, doch es hat einen großen Nachteil

Schon vor einigen Jahren kündigte Google für Android 12 eine neue Design-Sprache an. Diese als „Material Design“ bekannte Optik beinhaltet unter anderem auch Richtlinien, welche Gesten ein Entwickler seinen Nutzern anbieten sollte und welche nicht. Wie WABetaInfo in einem aktuellen Bericht beschreibt, müssen sich WhatsApp-Anwender und vor allem die Beta-Tester nun auf eine Umstellung gefasst machen. Eine hilfreiche Geste, an die sich viele Nutzer bereits gewohnt hatten, wird möglicherweise bald der Vergangenheit angehören.

WhatsApp-Design: Nützliche Geste verschwindet

Wie viele andere Android-Entwickler arbeitet auch WhatsApp daran, die eigene App an Material Design 3 anzupassen. Dazu gehört auch das Befolgen der Vorgaben und Empfehlungen von Google. Teil der Veränderungen ist die Navigations-Leiste, die nun am unteren Bildschirmrand zu finden ist. Dies macht die einzelnen Funktionen der App leichter erreichbar mit dem Finger.

Nun stellte sich jedoch nach der Installation der jüngsten Beta-Version heraus, dass die Entwickler ein hilfreiches Feature für ihre Nutzer gestrichen haben. So ist es im regulären WhatsApp derzeit noch möglich, mit einem Wisch zwischen Anrufen und Chats hin und her zu schalten. Mit dem neuen Design in der aktuellen Vorabversion ist dies ab sofort Geschichte.

Überraschend ist jedoch, dass diese Wischgeste zeitweise auch mit dem neuen Design noch kompatibel war. Erst in der derzeit aktuellsten Beta wurde sie wieder entfernt. So sah das Feature aus, bevor die WhatsApp-Entwickler es in der aktuellen Version entfernt haben:

Unter dem oben verlinkten Tweet finden sich viele Kommentare, in denen Anwender über diese Veränderung klagen. Da das Feature wie erwähnt in einer früheren Version noch enthalten war, ist es gut möglich, dass die Entwickler in Zukunft nochmals ihre Entscheidung ändern könnten. Insbesondere aufgrund der sichtbaren Kritik. Derzeit müssen aber zumindest viele Beta-Tester von WhatsApp für Android auf diese Geste verzichten.

Es ist aktuell unklar, wann auch die reguläre WhatsApp-Version das neue Design und die möglicherweise fehlende Geste erhalten wird. Die Entwickler aktivieren neue Funktionen in der Regel nur sehr langsam für ihre Anwender.