WhatsApp erntet momentan von allen Seiten Kritik. Vor allem die neuen Nutzungsbedingungen und die damit verbundene Weitergabe von Daten an Mutterkonzern Facebook sorgt für Furore und verunsichert derzeit viele Nutzer. Für weitere Verunsicherung sorgen zudem Trittbrettfahrer, die nun WhatsApp weiteren Schade hinzufügen wollen. Es geht um eine Funktion, die der Messenger „klammheimlich“ und über Nacht verändert haben soll, ohne seine Nutzer darüber zu informieren.

WhatsApp: Um diese Einstellung geht es

Über WhatsApp verbreitet sich die Nachricht wahlweise als Bild oder Text wie ein Lauffeuer. Freunde, Kollegen und Verwandte warnen einen vor einer Einstellung, die WhatsApp heimlich installiert haben soll. Die Nachrichten sehen wie folgt aus:

„WhatsApp hat klammheimlich seine Grundeinstellungen für Gruppen geändert und „an alle“ hinzugefügt. So können Leute, die ihr gar nicht kennt, euch in Gruppen hinzufügen, wie z.B. Online-Wetten, Kredite usw.“ In einer anderen Nachricht geht der Ersteller dieser noch einen Schritt weiter. „WhatsApp hat letzte Nacht seine Einstellungen upgedated ohne die Nutzer zu informieren! Es hat seine Gruppeneinstellungen verändert und hat dich zu „jeder“ hinzugefügt. Das bedeutet, dass jeder WhatsApp Nutzer – auch wenn du ihn nicht kennst – dich ohne dein Wissen und ohne deine Zustimmung zu jeder beliebigen Gruppe hinzufügen kann. Das bedeutet deine Inhalte können angegriffen oder zugespamt werden.“

Die Wahrheit hinter den Warnungen

WhatsApp hat weder letzte Nacht noch klammheimlich etwas an dieser Funktion verändert. Ursprünglich gab es diese Einstellungen nicht. Der Messenger führte sie jedoch Mitte/Ende 2019 ein. Während davor dich jeder zu einer Gruppe hinzufügen konnte, hattest du danach die Möglichkeit, auszuwählen, ob es jeder, deine Kontakte oder nur bestimmte Kontakte sein sollen, die dich hinzufügen können. Richtig ist allerdings, dass „Jeder“ von Werk aus eingestellt war und ist. Wer das ändern will, geht wie folgt vor.

Tippe in WhatsApp auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke. Es öffnet sich ein Menü, in dem du „Einstellungen“ auswählst. Nun tippst du auf „Account“ und anschließend auf „Datenschutz„. Unter „Gruppen“ kannst du nun die Einstellung verändern.

Ist die Angst begründet?

Sollte bei dir in den Einstellungen „Jeder“ markiert gewesen sein, wirst du vermutlich jetzt feststellen, dass du keiner unseriösen Gruppe hinzugefügt wurdest. Das liegt daran, dass derjenige, der dich bei WhatsApp einer Spam-Gruppe hinzufügen will, zunächst deine Handynummer braucht. Verbreitest du sie aber nicht freizügig im Netz, dürfte wohl keiner an diese ohne Weiteres herankommen.