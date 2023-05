WhatsApp: Neues Feature erleichtert deinen Smartphone-Wechsel

WhatsApp-Nutzer müssen bei der Nutzung des Messengers diverse Dinge beachten, wenn sie ein neues Smartphone bekommen und ihren Account umziehen. Wie WABetaInfo in zwei Berichten schreibt, arbeiten die Entwickler an Verbesserungen für Android und iOS. Diese neuen Features sollen den Wechsel vom alten zum neuen Handy erleichtern. Im Visier ist laut der Seite das bislang notwendige Backup über Google Drive oder iCloud vor dem Umzug deines Accounts.

WhatsApp will Smartphone-Wechsel erleichtern

Wie so oft testen die Macher des Messengers die neuen Funktionen zunächst in den Beta-Versionen ihrer App. Und selbst hier haben aktuell nur einige ausgewählte Nutzer Zugriff auf das neue Feature. Für die Zukunft verspricht es jedoch einen deutlich einfacheren Umzug.

Derzeit ist es noch nötig, dass du vor dem Wechsel deines Smartphones in den Einstellungen der App ein aktuelles Backup anlegst. Du musst also alle Chatverläufe in der Cloud speichern, damit du sie später auf deinem neuen Handy wieder nutzen kannst. Dies geschieht bei WhatsApp für Android über Google Drive und bei der iPhone-Version über iCloud. Letzteres kann insbesondere dann ein Problem sein, wenn du nur die standardmäßigen 5 GB zur Verfügung hast. Gleichzeitig kann dies je nach Datenmenge viel Zeit in Anspruch nehmen.

Die neue Funktion umgeht dieses Backup. Wie die Screenshots von WABetaInfo zeigen, testen die Entwickler nun eine direkte Übertragung deiner Chats vom alten aufs neue Smartphone. Unter Einstellungen > Chats wird den Testern die Option zum Transfer der Unterhaltungen angeboten. Auf dem alten Handy wird dir dazu ein QR-Code angezeigt.

Die neue Funktion zum Umzug deiner Chats versteckt sich in den Einstellungen

Auf dem neuen Gerät musst du nur WhatsApp installieren und dieselbe Telefonnummer angeben wie auf dem alten Smartphone. Danach kannst du den QR-Code scannen, um den Transfer zu starten. Die Wortwahl von WhatsApp legt nahe, dass du bei dem neuen Feature dieselbe Plattform nutzen musst. So ist etwa ein Umzug von Android zum iPhone über diese Funktion derzeit nicht vorgesehen.

Wann die neuen Optionen für alle WhatsApp-Nutzer verfügbar sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Selbst nach einer offiziellen Ankündigung eines neuen Features dauert es teilweise lange Zeit, bis es in der App final zur Verfügung steht. Ein aktuelles Beispiel hierfür ist die Möglichkeit, ein weiteres Smartphone als Zweitgerät an einen existierenden Account zu koppeln.