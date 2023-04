WhatsApp mit neuer Funktion: So koppelst du noch schneller

Die Nutzung eines WhatsApp-Accounts mit mehreren Geräten ist noch relativ neu. Bislang war dieses Feature mit diversen Einschränkungen versehen. So kannst du beispielsweise deinen Computer oder dein Tablet mit dem WhatsApp auf dem Smartphone koppeln. Die Verbindung zwischen mehreren Handys konnten jedoch nur für wenige Nutzer aktivieren. Nachdem WABetaInfo vor einigen Tagen erste Fortschritte berichtete, meldet sich WhatsApp nun ganz offiziell zu Wort. Demnach sollen die neuen Funktionen schon bald nicht mehr nur Beta-Testern zur Verfügung stehen.

Einen WhatsApp-Account auf mehreren Smartphones nutzen

Was bei Nachrichtendiensten wie Apples iMessage bereits seit sehr langer Zeit möglich ist, ist bei WhatsApp trotz der Beliebtheit noch relativ neu. Hast du beispielsweise mehrere iPhones kannst auf diesen problemlos zeitgleich über eingehende Mitteilungen in der Nachrichten-App informiert werden. Bei der Smartphone-App von Meta war dies seit Ende 2022 nur für einige ausgewählte Nutzer möglich.

Mit der WhatsApp-Beta für Android in Version 2.23.8.2 änderte sich dies jedoch. Hier durften die Beta-Tester nach der Installation der App über den Play Store ihr Handy mit ihrem Account auf einem anderen Smartphone koppeln. iOS-Tester gingen damals noch leer aus.

In naher Zukunft bist du laut WhatsApp nicht auf eine Testversion des Messengers angewiesen. Laut dem Bericht wird das entsprechende Update „bereits für Benutzer*innen weltweit eingeführt und in den kommenden Wochen für alle verfügbar sein“. Einen konkreteren Termin nannte das Unternehmen nicht.

Nach der Verfügbarkeit des Updates kannst du bei der Einrichtung auf einem zweiten Smartphone auswählen, dass du es mit einem bereits existierenden WhatsApp-Account koppeln willst. Die App zeigt dir dann einen QR-Code an, den du mit deinem primären Smartphone scannen musst.

Einrichtung des neuen Features in der WhatsApp-Beta für Android

Einmal eingerichtet, ist es nicht länger nötig, dass auf deinem Hauptgerät eine aktive Internetverbindung besteht, um neue Meldungen zu erhalten. Eingehende Nachrichten werden direkt auf dem zweiten Handy zugestellt.

Bei der Verknüpfung mit deinem Account wird der Chat-Verlauf außerdem mit dem neuen Smartphone synchronisiert. Insgesamt kannst du gleichzeitig vier weitere Geräte mit einem WhatsApp-Konto koppeln. Die Verschlüsselung bleibt dabei für alle private Nachrichten aktiv.

Nicht nur private Nutzer können das Feature nutzen. Laut dem Bericht sind auch Kleinunternehmer in der Lage, das Feature in ihrem WhatsApp-Business-Konto zu aktivieren. Damit können in Zukunft mehrere Mitarbeiter auf die Fragen ihrer Kunden antworten.

Bequemeres koppeln mit anderen Geräten

Neben dem neuen Companion-Modus für mehrere Smartphones kündigte WhatsApp eine weitere Neuheit an. In den nächsten Wochen soll demnach eine einfachere Methode zur Nutzung von „begleitenden Geräten“ eingeführt werden. War es bislang nötig, einen QR-Code mit dem Smartphone zu scannen, kannst du in Zukunft in der Web-Ansicht des Messengers deine Telefonnummer eingeben. Du erhältst daraufhin einen einmaligen Code. Mit diesem kannst du dann auf deinem Handy die Geräteverknüpfung aktivieren.