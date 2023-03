WhatsApp-Nachrichten verschwinden lassen: neue Optionen vernichten Chats

Gleich 15 neue Optionen sollen für die selbstlöschenden Nachrichten bei WhatsApp zur Verfügung stehen. Bei den selbstlöschenden Nachrichten handelt es sich um Nachrichten, die wie der Name bereits vermuten lässt, nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden. Wahlweise nach 24 Stunden, 7 Tagen oder 3 Monaten.

Mehr Flexibilität bei selbstlöschenden WhatsApp-Nachrichten

Jetzt sollen hier deutlich mehr Optionen dazukommen. Über ein Menü „weitere Optionen“ kannst du in Zukunft noch viele weitere Zeitspannen auswählen. Zur Verfügung stehen werden: 1 Stunde, 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden, 2 Tage, 3 Tage, 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, 14 Tage, 21 Tage, 30 Tage, 60 Tage, 180 Tage und 1 Jahr. Die bisherigen drei Optionen bleiben ebenfalls erhalten.

So sehen die neuen Optionen in WhatsApp aus

Der Screenshot zeigt die neue Funktion in der WhatsApp Desktop Beta. Die neuen Optionen werden also nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch am Computer zur Verfügung stehen. Ein Datum, ab wann die neuen Optionen verfügbar sind, gibt es aktuell noch nicht.

Nur komplette Chats verschwinden

Die selbstlöschenden Nachrichten sind eine praktische Möglichkeit, sensitive Informationen mit Kontakten zu teilen. So wird sichergestellt, dass sich diese nicht auch noch Jahre später in den Chat-Verläufen finden lassen.

Leider erlaubt WhatsApp weiterhin nicht, nur einzelne Nachrichten als selbstlöschend zu markieren. So kannst du lediglich einstellen, dass alle Nachrichten mit einem Kontakt automatisch nach Ablauf der gewählten Zeit gelöscht werden.

WhatsApp mit neuen Emojis

Was hingegen seit dieser Woche für alle Nutzer verfügbar ist, sind die neuen Emojis. Unter den 21 Neuzugängen sind ein paar Handgesten, neue Farben für die Herzen und mehrere Tiere. Unter anderem einen Esel, eine Qualle und ein Elch.

→ alle neuen Emojis vorgestellt

Die neuen Emojis sind ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Bei einem Android-Smartphone musst du die WhatsApp-App aktualisieren. Auf dem iPhone muss hingegen die neuste Version von iOS eingespielt werden (iOS 16.4).