WhatsApp: Jetzt gibt es endlich 21 neue Emojis

Ohne Emojis in Nachrichten bei WhatsApp und Co. geht heutzutage nichts mehr. Sie sind es, die Textnachrichten lebendiger und emotionaler machen. Zwar sind manche der Meinung, dass es inzwischen zu viele Emojis gibt. Doch für andere kann es gar nicht genug geben. Und so sucht man hin und wieder vergeblich nach einem Emoji und fragt sich, warum es ausgerechnet die Qualle oder den Ingwer nicht als Emoji gibt. Schon Ende 2021 wurde bekannt, welche Emojis man in WhatsApp bald nutzen kann. Von den einst 37 wurden vergangenes Jahr rund 20 durchgewunken und landen jetzt bei WhatsApp.

WhatsApp bekommt neue Emojis: Diese sind dabei

Nachdem das technische Komitee von Unicode, also die „Emoji-Behörde“, eingegangene Vorschläge für neue Emojis geprüft und durchgewunken hat, können Messenger wie WhatsApp diese nun in ihr Portfolio aufnehmen. Dazu gehören etwa ein Elch, eine Qualle oder ein kopfschüttelndes Emoji, der in den meisten Ländern als „Nein“ aufgefasst wird.

Übrigens: In Bulgarien bedeutet ein Kopfnicken „Nein“ und ein Kopfschütteln „Ja“ – also genau umgekehrt, als wir es hierzulande kennen. Doch ob so oder so: Wie der gut informierte WhatsApp-Blog Wabetainfo berichtet, haben die Macher des Messengers nun damit begonnen, die 21 neuen Emojis auszuliefern. Und die folgenden Emojis sind dabei:

WhatsApp-Nutzer bekommen jetzt diese 21 neuen Emojis

Derzeit beliefert WhatsApp erste Beta-Tester seines Messengers. Doch auch alle anderen Nutzer werden nicht mehr lange auf die neuen Emojis warten müssen. Es ist davon auszugehen, dass in einem der nächsten Updates in den kommenden Tagen, die 21 neuen Emojis enthalten sein werden.

