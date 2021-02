WhatsApp ist, trotz der aktuell harten Kritik hinsichtlich des Datenschutzes, immer noch der beliebteste Messenger der Deutschen. Doch Alternativen wie Telegram oder Signal werden für viele Nutzer immer interessanter. Der einfache Grund: Die Messenger bieten zum Teil noch mehr Funktionen als WhatsApp und viele der eigenen Kontakte sind ebenfalls schon da. Hinsichtlich neuer Funktionen zeigt der größte Konkurrent der Facebook-Tochter nun, was WhatsApp fehlt.

Das ist die Zeitreise-Funktion

Neben Signal und Telegram ist Google Messages die beliebteste Alternative zu WhatsApp. Schließlich ist die Anwendung auf jedem Smartphone mit Android vorinstalliert. Zudem zählt sie mit über einer Milliarde Installationen im Play Store zu den beliebtesten Messengern. Google hat nun eine neue Funktion eingebaut, die es Nutzer erlaubt, Nachrichten zu planen. Das bedeutet, du kannst bestimmen, wann die Nachricht an deinen Kontakt zugestellt werden soll. Dafür musst du den Senden-Buttons drücken und festhalten. Es erscheint ein neues Fenster, in dem du Tag und Uhrzeit eingeben kannst. Google stellt die neue Funktion ab sofort zur Verfügung.

Nützlich ist das Feature allemal. Ob Grüße zum Geburtstag, den man so nicht mehr vergisst, oder die besten Wünsche zu Weihnachten und Neujahr, die man einfach einige Tage vor dem Stress bereits tippen und abschicken kann. Auch wenn du jemandem eine Nachricht schreibst, bei der du dir nicht sicher bist, ob du sie wirklich abschicken sollst, hilft die Funktion. Datiere die Nachricht einfach auf ein paar Stunden in die Zukunft oder auf den Folgetag und du hast Zeit darüber nachzudenken, ob du sie wirklich so verschicken willst.

So will dich WhatsApp halten

WhatsApp musste in den vergangenen Wochen viel Kritik einstecken. Neue Nutzungsbedingungen, die die Facebook-Tochter in Deutschland zwar teilweise wieder zurückzog, sorgten für Wirbel. Für viele war das der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Folge: Wechsel zu Alternativen wie Threema, Signal und Telegram.

Doch WhatsApp bemüht sich das erste Mal in seiner Geschichte nicht nur neue Nutzer zu gewinnen, sondern Stammnutzer auch zu halten. Nachdem die Entwickler zuletzt darauf hingewiesen hatten, dass man biometrische Daten wie den Fingerabdruck nicht speichert, folgt anschließend der nächste Schritt. Im Status bekamen Nutzer angezeigt, dass man persönlichen Nachrichten nicht lesen oder anhören kann. Der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sei Dank. Zudem will dir WhatsApp auch in Zukunft über den Statusreiter Neuigkeiten mitteilen. Ob das die Nutzer von einem Wechsel abhält, ist fraglich.