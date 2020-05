WhatsApp: Endlich gibt es eine richtige Alternative

Jetzt weiterlesen

Der Browser-Markt kommt langsam wieder in Schwung. Nachdem die Entwicklung von neuen Browser-Versionen in der Corona-Krise kurzzeitig ins Stocken kam, geht es jetzt Schlag auf Schlag mit neuen Veröffentlichungen weiter. So haben Google (Chrome) und Mozilla (Firefox) neue Updates für ihre Internetzugangsprogramme veröffentlicht. Wir zeigen dir, was sich ändert und warum du die Updates schnell installieren solltest.