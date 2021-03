In den vergangenen Monaten hat sich WhatsApp an vielen Stellen verändert und verbessert. Mit den einzeln einstellbaren Hintergründen etwa bekommst du mehr Spielraum für die Gestaltung des Messengers. WhatsApp wird dadurch individueller. Zudem brachten die Entwickler den Dark Mode. Wir nennen dir drei Gründe, warum du ihn nutzen solltest. Doch nicht nur optisch hat sich viel getan. Erst kürzlich erhielt der Messenger eine Aufräum-Funktion, auf die viele Nutzer gewartet haben.

WhatsApp kopiert Skype, Zoom und Co.

Nun bringt WhatsApp ein weiteres Feature, das den Messenger noch komfortabler machen soll. Die meisten Nutzer dürften wissen, dass man über die App auf dem Smartphone Videotelefonate führen kann. In einem Chat mit dem jeweiligen Kontakt muss man dafür lediglich auf das Kamera-Icon neben dem Namen des Chat-Partners tippen. Die Möglichkeit gab es in WhatsApp Web oder der Desktop-Version allerdings noch nicht. Doch das ändert sich jetzt. Übrigens: Hier kannst du die Desktop-App für PC und Mac herunterladen.

Ab sofort lassen sich Sprach- und Videoanrufe über die Web- und Desktop-Version von WhatsApp führen. Das, was mit Skype, Zoom oder Google Hangouts bereits seit geraumer Zeit möglich ist, integriert also auch WhatsApp in seine Anwendung. Doch womöglich ist es besser, die Funktion weiterhin auf dem Smartphone zu nutzen.

Die Vor- und Nachteile der neuen Funktion

Das Display des Smartphones ist zwar kleiner als das des Notebooks oder Monitors. Die Kamera aber ist häufig besser als die integrierten HD-Webcams in vielen Notebooks. Somit bekommt dein Chat-Partner ein besseres Bild, wenn du ein WhatsApp-Videotelefonat über dein Handy führst. Hinzu kommt: Mit einer an den PC angeschlossenen Webcam bist du bei Weitem nicht so mobil, wie mit dem Smartphone. Das Handy lässt sich einfach in ein anderes Zimmer mitnehmen.

Zudem kannst du auch von der Front- auf die Rückkamera umschalten, wenn du deinem Kontakt etwas Bestimmtes zeigen und es dabei selbst auf dem Display deines Smartphones sehen möchtest. Ein Videotelefonat über WhatsApp Web bietet sich eher dann an, wenn du ohnehin schon am Schreibtisch sitzt und am Laptop arbeitest.